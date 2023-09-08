ምሽት በሮሲ፡ የጣሊያን ጣዕም በወቅቶች ምግብ ቤት

በቦልስብሪጅ፣ ደብሊን 4 የሚገኘው በኢንተር ኮንቲኔንታል ሆቴል የሚገኘው የቅንጦት ወቅት ምግብ ቤት በዚህ ወር ልዩ የጣሊያን የመመገቢያ ልምድን ያቀርባል። ዋና ሥራ አስፈፃሚው ሼፍ አልቤርቶ ሮሲ፣ ከጣሊያን የመጣው፣ ለጣሊያን ምግብ ያላቸውን እውቀት እና ፍቅር ወደ ምናሌው ያመጣል። የአይሪሽ ታይምስ ምግብ እና መጠጥ ክለብ አባላት ሴፕቴምበር 21 ቀን 6፡30 ፒኤም ላይ “በሮሲ ምሽት” በሚባለው ዝግጅት ላይ ለመሳተፍ ልዩ እድል አላቸው።
ዝግጅቱ በክልል የጣሊያን ምግቦች ተመስጦ ባለ አምስት ኮርስ የቅምሻ ምናሌ ያቀርባል። በእያንዳንዱ ኮርስ ላይ ካሉ ምርጫዎች ጋር እንግዶች በቤተሰብ ዘይቤ፣ በፕሪሚ፣ በዋና ኮርስ እና በጣፋጭነት በመቀጠል የአንቲፓስቲ ምርጫን ያገኛሉ። ከአስደናቂው ምግብ በተጨማሪ የእንኳን ደህና መጣችሁ መጠጥ፣ የወይን ጠጅ ጥንድ እና የጣፋጭ ኮክቴል ይቀርባል። ሼፍ ሮሲ እራሱ እያንዳንዱን ምግብ ያቀርባል, ስለ ታሪኩ እና ስለ ሁኔታው ይወያያል.
ክስተቱ ተወዳጅ እንደሚሆን እርግጠኛ ነው, ስለዚህ ቲኬቶች ውስን ናቸው. ፍላጎት ያላቸው ሰዎች የቀረበውን ሊንክ በመጫን ቦታቸውን ማስያዝ ይችላሉ። ይህ የማይረሳ የጣሊያን ምግብ ምሽት እንደሚሆን ቃል ገብቷል፣ በሼፍ ሮሲ የግል ንክኪ የበለጠ ልዩ የተደረገ።
ለምግብ እና ለመጠጥ ክለብ አባላት ሽልማቶችን ማሸነፍ
የአይሪሽ ታይምስ ምግብ እና መጠጥ ክለብ ተመዝጋቢዎች በዚህ ወር በኮ ዊክሎው ውስጥ ሁለት አስገራሚ ሽልማቶችን የማግኘት ዕድል አላቸው። የመጀመሪያው ሽልማት በአውሪም በብሩክ ሎጅ እና ማክሬዲን መንደር በሚገኘው የስትሮውቤሪ ዛፍ ሬስቶራንት ለሁለት የ10 ኮርስ የቅምሻ ምናሌን ያጠቃልላል፣ ከዚያም የአንድ ሌሊት ቆይታ። ሁለተኛው ሽልማት በሶስት ኮርስ እራት እና ቁርስ በባለ አምስት ኮከብ ፓወርስኮርት ሆቴል ሪዞርት እና ስፓ በሚገኘው The Sally Gap Bar & Brasserie ውስጥ ለሁለት የአዳር ቆይታ ይሰጣል። ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች የቀረበውን ሊንክ በመጫን ወደ ውድድር መግባት ይችላሉ።
በግሌንጋሪፍ ኮ ኮርክ በሚገኘው በኤክልስ ሆቴል እና ስፓ ለሁለት ያደረውን የአዳር ቆይታ አሸናፊ ኤድል ትሮይ እና ለአራት እራት በናአስ ኮሊዳሬ በሚገኘው ሰፈር ሬስቶራንት አሸናፊ ለሆነው ጌሪ መርፊ እንኳን ደስ አላችሁ። እነዚህ ዕድለኛ አሸናፊዎች በእነዚህ ታዋቂ ተቋማት ውስጥ ልዩ እና አስደሳች የመመገቢያ ተሞክሮዎችን እንደሚደሰቱ ጥርጥር የለውም።
ተጨማሪ የምግብ እና መጠጥ ዜና
በዚህ ቅዳሜና እሁድ አይሪሽ ታይምስ መፅሄት ሼፍ እና ሬስቶራቶር ሱኒል ጋይ ከአዲሱ የምግብ ዝግጅት መፅሃፉ የቅመም ቦክስ፡ ቀላል፣ የእለት ተእለት የህንድ ምግብ የምግብ አሰራሮችን አካፍለዋል። መጽሔቱ በኪልኬኒ ከተማ ውስጥ አዲስ የሚሼሊን ኮከብ ተፎካካሪ እንዳገኘች የምታምነውን ኮሪና ሃርድግራብ የጻፈውን ጽሑፍ አቅርቧል። ጆን ዊልሰን በበጀት ላይ የቦርዶ ወይን ለማግኘት ፍለጋ ላይ ይሄዳል። በተጨማሪም፣ ግራይን ኦኪፍ እና ሊሊ ሂጊንስ በመጽሔቱ ውስጥ ለበልግ ምግቦች የምግብ አዘገጃጀት መመሪያዎችን ይሰጣሉ።
ለቅርብ ጊዜ የምግብ እና መጠጥ ዜናዎች፣ ባህሪያት እና ጣፋጭ የምግብ አዘገጃጀት መመሪያዎች irishtimes.com/food መጎብኘቱን ያስታውሱ። የአይሪሽ ታይምስ ምግብ እና መጠጥ ክለብን ደስታ ከምትወዷቸው ጋር ለመካፈል ከፈለጉ የቀረበውን ሊንክ በመከተል መቀላቀል ይችላሉ። ለዝማኔዎች እና አፍን የሚያጠጣ የምግብ ፎቶግራፍ ለማንሳት በፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ ከእኛ ጋር እንደተገናኙ ይቆዩ።
ምንጮች:
- የአየርላንድ ታይምስ ምግብ እና መጠጥ ክለብ
- irishtimes.com/food