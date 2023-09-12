የሎስ አንጀለስ ሜትሮ ዲጂታል ቢልቦርዶች በትራፊክ ደህንነት ስጋቶች ላይ ተቃውሞ ይገጥማቸዋል።

የሎስ አንጀለስ ሜትሮ 49 ዲጂታል ባለ ሁለት ፊት ቢልቦርዶችን የመትከል እቅድ በማውጣት በከተማዋ የሚገኙ አጠቃላይ የዲጂታል ማስታወቂያ ሰሌዳዎች ቁጥር 86 ደርሷል። ከ 1 ዓመታት በላይ ገቢ. አንዳንድ የአካባቢ ንግድ ምክር ቤቶች እቅዱን ሲደግፉ፣ አክቲቪስቶች እና የማህበረሰብ ቡድኖች በእይታ አካባቢ እና በትራፊክ ደህንነት ላይ ስላለው ተፅእኖ ያሳስባቸዋል።
ሀሳቡ በሎስ አንጀለስ ከተማ ፕላን ኮሚሽን በሴፕቴምበር 14፣ ወደ ከተማው ምክር ቤት ከመሄዱ በፊት ይሰማል። የማስታወቂያ ሰሌዳዎቹ በከተማው ውስጥ ይሰራጫሉ፣ አብዛኛዎቹ ነፃ መንገዶችን እና ሌሎች ደግሞ ማህበረሰቦችን ይጋፈጣሉ። አወቃቀሮቹ ከ 30 እስከ 95 ጫማ ቁመት አላቸው, አብዛኛዎቹ 30 ጫማ ቁመት አላቸው.
ሜትሮ ፕሮጀክቱ ለድንገተኛ መልዕክት መላላኪያ ጊዜ መመደብን ጨምሮ የህዝብ ጥቅሞችን እንደሚኖረው ይከራከራል። ይሁን እንጂ እንደ የበርሚንግሃም አላባማ ዩኒቨርሲቲ እና የፌዴራል የትራንስፖርት ቢሮ ስታስቲክስ ባሉ ተቋማት የተደረጉ ጥናቶች ዲጂታል ቢልቦርዶች የብልሽት መጠንን ከፍ ሊያደርጉ እና አሽከርካሪዎችን ሊያዘናጉ እንደሚችሉ ያሳያሉ። በፍሎሪዳ እና አላባማ የዲጂታል ቢልቦርዶች መኖራቸው የብልሽት መጠኑን በ25 በመቶ እና በ29 በመቶ ጨምሯል።
ላ ሜሳን ጨምሮ ሌሎች የደቡባዊ ካሊፎርኒያ ከተሞች የዲጂታል ቢልቦርድ ሀሳቦችን ቢያጤኑም በአሽከርካሪዎች መዘናጋት ምክንያት ውድቅ አድርገዋል። በየስምንት ሰኮንዱ የቢልቦርድ ምስሎች እንዲለወጡ የሜትሮ የደህንነት ጥንቃቄዎች ከሌሎች ከተሞች እና ግዛቶች ምስሎች በየአራት እና አስር ሰከንድ ከሚቀያየሩባቸው ክልሎች አንጻር በቂ እንዳልሆኑ ይታያል።
ተቃዋሚዎች ዲጂታል ቢልቦርዶች በከተማ ለሚከሰት ችግር አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፣ አሽከርካሪዎችን ትኩረት የሚከፋፍሉ እና የአሽከርካሪዎች ደህንነት ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ ብለው ይከራከራሉ። የከተማው ምክር ቤት ፕሮጀክቱን በመቃወም ድምጽ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
አንዳንድ የንግድ መሪዎች የዲጂታል ቢልቦርድ ፕሮፖዛሉን ሲደግፉ፣የማህበረሰብ ቡድኖች፣የአካባቢ ምክር ቤቶች እና አክቲቪስቶች ተቃውሞውን እየወሰዱ ነው። ከዲጂታል ቢልቦርዶች የሚገኘው ገቢ በከተማው የእይታ አካባቢ እና የትራፊክ ደህንነት ላይ ከሚያደርሰው አሉታዊ መዘዞች እንደማይበልጥ ያምናሉ።
ምንጮች:
"አክቲቪስቶች የዲጂታል ቢልቦርድ ፕላን ውድቅ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል" - ጎዳና ብሎግ ሎስ አንጀለስ
"ዲጂታል ቢልቦርድ በትራፊክ ደህንነት ላይ የተጫነ ተመን ተጽእኖ" - የአላባማ ዩኒቨርሲቲ በበርሚንግሃም የትራንስፖርት ምህንድስና ፕሮግራም