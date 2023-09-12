በNBA 2K24 ውስጥ ያለው አዲስ ባጅ ስርዓት ከተጫዋቾች ምላሽን ይቀበላል

በቅርቡ የተለቀቀው NBA 2K24 አዲስ ባጅ ስርዓት በMyCareer ሁነታ አስተዋውቋል፣ እና ከተጫዋቾች ሞቅ ያለ አቀባበል እያገኘ አይደለም። ከዚህ ቀደም ተጫዋቾች በየትኛው ባጅ ላይ እንደሚሰሩ የመምረጥ እና ቀስ በቀስ ወደ ከፍተኛ ደረጃዎች የማሻሻል ችሎታ ነበራቸው. ይሁን እንጂ በዚህ አመት ጨዋታው ያንን ነፃነት የሚወስድ ሲሆን ተጫዋቾች በሁሉም የጨዋታው ዘርፍ የላቀ ብቃት እንዲኖራቸው ይጠይቃል። ይህን አለማድረግ ወደ ባጅ መመለስን ያስከትላል፣ ባጆች በትክክል ውጤታማነታቸው የሚቀንስበት።
ታዋቂው የ NBA 2K ዥረት ተጫዋች Chris Smoove ተጫዋቾቹ ወደ ተወሰኑ ተግባራት መገደዳቸውን ከሚሰማቸው ስራ ጋር በማነፃፀር በአዲሱ አሰራር የተሰማውን ቅሬታ በYouTube ቪዲዮ ላይ ገልጿል። የተጫዋቾች ኤጀንሲ እጥረት እና ጨዋታው እድገትን እንደገና ለማስጀመር ያለውን ፍላጎት ተቸ። የስሞቭ አስተሳሰብ አዲሱ ባጅ ስርዓት ውጤታማ እንዳልሆነ እና ከጨዋታው መደሰትን እንደሚያስወግድ የሚሰማቸውን ሌሎች ብዙ ተጫዋቾችን ያስተጋባል።
በNBA 2K ተጫዋቾች የተጫዋቾቻቸውን ገጽታ ለማሻሻል እና የክህሎት ማሻሻያዎችን ለመግዛት VC በመባል በሚታወቀው የውስጠ-ጨዋታ ምንዛሬ ላይ ብዙውን ጊዜ የገሃዱ አለምን ገንዘብ ያጠፋሉ። ነገር ግን፣ በአዲሱ ባጅ ስርዓት፣ በእነዚህ ማሻሻያዎች ላይ እውነተኛ ገንዘብን ኢንቬስት ማድረግ ብዙም ማራኪ ይሆናል። ስርዓቱ ተጫዋቾች በመረጡት ዘይቤ ከመጫወት ይልቅ ለተስተካከለ ጨዋታ ቅድሚያ እንዲሰጡ ያስገድዳቸዋል። ይህ ለውጥ አሁን ወደ ሌሎች የጨዋታ ሁነታዎች ለምሳሌ እንደ MyTeam ባሉ ተራ ተጫዋቾች አድናቆት የለውም።
የNBA 2K አድናቂዎች ገንቢዎቹ እነዚህን ችግሮች እንደሚፈቱ እና በአዲሱ ባጅ ስርዓት ላይ ያሉ ችግሮችን ለማስተካከል ፕላስተር እንደሚለቁ ተስፋ ያደርጋሉ። የ MyCareer ሁነታ በተለምዶ በጨዋታው ውስጥ በጣም ታዋቂው ሁነታ ነው, እና አሁን ያለው ስርዓት በተጫዋቾች መካከል ብስጭት እየፈጠረ ነው. ጨዋታው በዝግመተ ለውጥ እና ዝመናዎች ሲለቀቁ፣ ገንቢዎቹ ለአስተያየቱ ምላሽ እንዴት እንደሚሰጡ እና የጨዋታ ልምዱን ለማሻሻል ማሻሻያዎችን እንደሚያደርጉ መታየት አለበት።
ምንጮች:
– የክሪስ ስሞቭ የዩቲዩብ ቪዲዮ፡ [አገናኝ]
- የስፖርተኛ ጽሑፍ፡ [አገናኝ]