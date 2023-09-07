ሴኔት ጎሜዝን ለኤፍሲሲ አረጋግጧል፡ በዲጂታል ፍትሃዊነት ላይ አዘምን

ሴኔት በቅርቡ ሚስተር ጎሜዝ ለፌዴራል ኮሙዩኒኬሽንስ ኮሚሽን (FCC) መሾሙን አረጋግጧል። ይህ ቀጠሮ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የዲጂታል ፍትሃዊነትን በማሳደድ ረገድ አንድ እርምጃ ወደፊት መሄዱን ያመለክታል።
ከዚህ ማረጋገጫ በተጨማሪ በብሮድባንድ እና በኔትወርክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሌሎች የቅርብ ጊዜ እድገቶች አሉ። አዲስ ሞጁል ወደ ብሮድባንድ መሠረተ ልማት ፕሌይ ቡክ ታክሏል፣ ይህም መመሪያዎችን እና ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎትን ለማስፋት ምርጥ ተሞክሮዎችን ይሰጣል። ይህ ሞጁል ዲጂታል ክፍፍሉን በማገናኘት ረገድ አገልግሎት የሌላቸው ማህበረሰቦች የሚያጋጥሟቸውን ልዩ ፈተናዎች ለመፍታት ያለመ ነው።
በተጨማሪም፣ ቨርጂኒያ የአምስት ዓመት የብሮድባንድ የድርጊት መርሃ ግብሩን ለመልቀቅ የመጨረሻዋ ግዛት ሆናለች። ይህ እቅድ በስቴቱ ውስጥ የብሮድባንድ መሠረተ ልማትን እና ግንኙነትን ለማሻሻል ስልቶችን እና ግቦችን ይዘረዝራል. የድርጊት ካርታ በማዘጋጀት፣ ቨርጂኒያ ዓላማው ሁሉም ነዋሪዎች አስተማማኝ እና ተመጣጣኝ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ ነው።
እነዚህ የቅርብ ጊዜ እድገቶች ዛሬ ባለው ማህበረሰብ ውስጥ የዲጂታል ፍትሃዊነትን አስፈላጊነት ያጎላሉ። የዲጂታል ክፍፍሉ የሚያመለክተው እንደ ኢንተርኔት ባሉ ዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ተደራሽ እና ውጤታማ በሆነ መንገድ በሚጠቀሙ እና በማይጠቀሙት መካከል ያለውን ክፍተት ነው። ይህንን ክፍተት መግጠም እኩል እድልን፣ ትምህርትን እና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለማስፋፋት ወሳኝ ነው።
በማጠቃለያው፣ የአቶ ጎሜዝ ማረጋገጫ ለኤፍሲሲ፣ አዲስ ሞጁል ወደ ብሮድባንድ መሠረተ ልማት ፕሌይ ቡክ መጨመር እና የቨርጂኒያ የብሮድባንድ የድርጊት መርሃ ግብር ሁሉም የዲጂታል ፍትሃዊነትን ለማሳካት አወንታዊ እርምጃዎችን ይወክላሉ። እነዚህ ውጥኖች በቂ አገልግሎት በሌላቸው ማህበረሰቦች የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች ለመፍታት እና ሁሉም ሰው አስተማማኝ እና ተመጣጣኝ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲያገኝ ለማረጋገጥ ያገለግላሉ።
ምንጮች:
- የብሮድባንድ መሠረተ ልማት መጫወቻ መጽሐፍ
- የቨርጂኒያ ብሮድባንድ የድርጊት መርሃ ግብር