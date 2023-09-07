የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

ሴኔት ጎሜዝን ለኤፍሲሲ አረጋግጧል፡ በዲጂታል ፍትሃዊነት ላይ አዘምን

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 7, 2023
ሴኔት ጎሜዝን ለኤፍሲሲ አረጋግጧል፡ በዲጂታል ፍትሃዊነት ላይ አዘምን

ሴኔት በቅርቡ ሚስተር ጎሜዝ ለፌዴራል ኮሙዩኒኬሽንስ ኮሚሽን (FCC) መሾሙን አረጋግጧል። ይህ ቀጠሮ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የዲጂታል ፍትሃዊነትን በማሳደድ ረገድ አንድ እርምጃ ወደፊት መሄዱን ያመለክታል።

ከዚህ ማረጋገጫ በተጨማሪ በብሮድባንድ እና በኔትወርክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሌሎች የቅርብ ጊዜ እድገቶች አሉ። አዲስ ሞጁል ወደ ብሮድባንድ መሠረተ ልማት ፕሌይ ቡክ ታክሏል፣ ይህም መመሪያዎችን እና ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎትን ለማስፋት ምርጥ ተሞክሮዎችን ይሰጣል። ይህ ሞጁል ዲጂታል ክፍፍሉን በማገናኘት ረገድ አገልግሎት የሌላቸው ማህበረሰቦች የሚያጋጥሟቸውን ልዩ ፈተናዎች ለመፍታት ያለመ ነው።

በተጨማሪም፣ ቨርጂኒያ የአምስት ዓመት የብሮድባንድ የድርጊት መርሃ ግብሩን ለመልቀቅ የመጨረሻዋ ግዛት ሆናለች። ይህ እቅድ በስቴቱ ውስጥ የብሮድባንድ መሠረተ ልማትን እና ግንኙነትን ለማሻሻል ስልቶችን እና ግቦችን ይዘረዝራል. የድርጊት ካርታ በማዘጋጀት፣ ቨርጂኒያ ዓላማው ሁሉም ነዋሪዎች አስተማማኝ እና ተመጣጣኝ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ ነው።

እነዚህ የቅርብ ጊዜ እድገቶች ዛሬ ባለው ማህበረሰብ ውስጥ የዲጂታል ፍትሃዊነትን አስፈላጊነት ያጎላሉ። የዲጂታል ክፍፍሉ የሚያመለክተው እንደ ኢንተርኔት ባሉ ዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ተደራሽ እና ውጤታማ በሆነ መንገድ በሚጠቀሙ እና በማይጠቀሙት መካከል ያለውን ክፍተት ነው። ይህንን ክፍተት መግጠም እኩል እድልን፣ ትምህርትን እና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለማስፋፋት ወሳኝ ነው።

በማጠቃለያው፣ የአቶ ጎሜዝ ማረጋገጫ ለኤፍሲሲ፣ አዲስ ሞጁል ወደ ብሮድባንድ መሠረተ ልማት ፕሌይ ቡክ መጨመር እና የቨርጂኒያ የብሮድባንድ የድርጊት መርሃ ግብር ሁሉም የዲጂታል ፍትሃዊነትን ለማሳካት አወንታዊ እርምጃዎችን ይወክላሉ። እነዚህ ውጥኖች በቂ አገልግሎት በሌላቸው ማህበረሰቦች የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች ለመፍታት እና ሁሉም ሰው አስተማማኝ እና ተመጣጣኝ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲያገኝ ለማረጋገጥ ያገለግላሉ።

ምንጮች:
- የብሮድባንድ መሠረተ ልማት መጫወቻ መጽሐፍ
- የቨርጂኒያ ብሮድባንድ የድርጊት መርሃ ግብር

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

የቲቪ አቅራቢ አንደኛ ክፍል እንደሌለ ለማወቅ የአንደኛ ክፍል ትኬት ገዛ

ሴፕቴ 7, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

የሟች ኮምባት ዝግመተ ለውጥ፡ ከትሑት ጅምር እስከ የቴክኖሎጂ እድገቶች

ሴፕቴ 7, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ቴክኖሎጂ

ውህድ ማቀድ፡- ሁለት ዲጂታል ቤተኛ የሀብት አስተዳደር ድርጅቶችን ማዋሃድ

ሴፕቴ 7, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ቴክኖሎጂ

የቲቪ አቅራቢ አንደኛ ክፍል እንደሌለ ለማወቅ የአንደኛ ክፍል ትኬት ገዛ

ሴፕቴ 7, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ሴኔት ጎሜዝን ለኤፍሲሲ አረጋግጧል፡ በዲጂታል ፍትሃዊነት ላይ አዘምን

ሴፕቴ 7, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

የሟች ኮምባት ዝግመተ ለውጥ፡ ከትሑት ጅምር እስከ የቴክኖሎጂ እድገቶች

ሴፕቴ 7, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ዜና

አብዮታዊ ኢንዱስትሪዎች፡ የዓለማቀፉ ኮምፒውተር የተቀናጀ የማምረቻ የወደፊት ዕጣ

ሴፕቴ 7, 2023 0 አስተያየቶች