እየተጫወትንበት የነበረው፡ የሜክ ፍልሚያዎች፣ ክላሲክ የመጫወቻ ሜዳዎች እና ግራ የሚያጋባ የማሪዮ ጀብዱ

በዚህ “እየተጫወትን የነበረው” እትም ሶስት የተለያዩ ጨዋታዎችን እንመለከታለን፡ Armored Core 6፡ Fires of Rubicon፣ Tempest እና Bowser's Fury። እያንዳንዱ ጨዋታ ለተጫዋቾች ልዩ የሆነ የጨዋታ ልምድ እና ፈተናዎችን ያቀርባል።
Armored Core 6: Fires of Rubicon የአርሞርድ ኮር ተከታታይን ትክክለኛነት የሚይዝ የPS5 ጨዋታ ነው። ጨዋታው በሜኑ-የሚመሩ መካኒኮች እና አጭር፣ ተደጋጋሚ ተልእኮዎች ያለው አነስተኛ ንድፍ አለው። የተገደበው የቀለም ቤተ-ስዕል እና ቀዝቃዛ፣ ክሊኒካዊ ድባብ ለጨዋታው አጠቃላይ ውበት አስተዋፅዖ ያደርጋል። ምንም እንኳን ጠንካራ ታሪኮች ባይኖሩም, ጨዋታው በአለቃው ጦርነቶች ውስጥ ያበራል, ይህም ተጫዋቾች ችሎታቸውን እና የሜክ ግንባታ ችሎታቸውን እንዲማሩ እና እንዲለማመዱ ይጠይቃል. እነዚህን ተግዳሮቶች ማሸነፍ ከሶፍትዌር ታዋቂ የሶልስ ጨዋታዎች ጋር የሚመሳሰል የእርካታ ስሜት ያመጣል።
ቴምፕስት በበኩሉ ጊዜን የፈተነ የሚታወቅ የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ ነው። The Making of Karateka የተሰኘው የዲጂታል ግርዶሽ መለቀቅ የ Tempest ጸሃፊን አስታውሶ ጨዋታውን እንዲጎበኙ አነሳስቷቸዋል። ጠላቶች ግድግዳውን እየገፉ ሲሄዱ እና የተጫዋቹ እልህ አስጨራሽ መዞር እና መተኮስ በጣም እየጠነከረ በመምጣቱ በሚያስፈራው የጨዋታ አጨዋወቱ ተማረኩ። የመጀመሪያው Tempest አስደሳች ተሞክሮ ቢሰጥም ጸሃፊው ጄፍ ሚንተር ገንቢው ባለፉት ዓመታት ከጨዋታው ጋር ያደረገውን የፈጠራ ውይይት አድንቋል።
በመጨረሻም የቦውሰር ቁጣ ለኔንቲዶ ስዊች ለወትሮው የማሪዮ ጀብዱ ልዩ ቅኝት ያቀርባል። ጨዋታው መጀመሪያ ላይ ፀሐፊውን ግራ ያጋባውን ክፍት-ዓለምን ፅንሰ-ሀሳብ ያስተዋውቃል። እንደ የመብራት ቤቶች እና የድመት ጥያቄዎች ያሉ አዲሶቹን መካኒኮች ለመረዳት ሲሞክሩ እንዲሁም ከቦውሰር ረብሻ ጋር ሲፋለሙ አገኙት። ምንም እንኳን ግራ መጋባት ቢኖርም, ጸሃፊው ጨዋታው አስደሳች ሆኖ አግኝቶታል እና በማሪዮ ፍራንቻይዝ ላይ ያለውን አዲስ እርምጃ አድንቋል።
በአጠቃላይ እነዚህ ሶስት ጨዋታዎች ለተጫዋቾች የተለያዩ ልምዶችን ያቀርባሉ። Armored Core 6 ፈታኝ የሜች ጦርነቶችን ያቀርባል፣ Tempest ናፍቆት የመጫወቻ ማዕከል ተሞክሮ ያቀርባል፣ እና የቦውሰር ቁጣ ያልተለመደ የማሪዮ ጀብዱ ያቀርባል። እያንዳንዱ ጨዋታ የራሱ የሆኑ ተግዳሮቶችን እና ሽልማቶችን ያመጣል፣ ይህም ተጫዋቾች የሚመርጡት የተለያዩ አማራጮች እንዲኖራቸው ያደርጋል።
ምንጮች:
– የታጠቀ ኮር 6፡ የሩቢኮን እሳቶች – ከሶፍትዌር የቅርብ ጊዜ ወደ Armored Core ተከታታይ።
- Tempest - በጄፍ ሚንተር የተሰራ ክላሲክ የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ።
– የቦውሰር ቁጣ – ልዩ የሆነ ክፍት-ዓለም የማሪዮ ጀብዱ ለኔንቲዶ ቀይር።