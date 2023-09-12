ዌስተርን ዲጂታል SN770M NVMe SSD ለSteam Deck እና ROG Ally አስጀምሯል።

ዌስተርን ዲጂታል SN770M NVMe SSD አስተዋውቋል፣በተለይ እንደ Steam Deck እና ROG Ally ላሉ መሳሪያዎች የተነደፈ። ትንንሾቹ M.2 2230 ፎርም ፋክተር ድራይቮች በ500GB፣ 1TB እና 2TB አማራጮች ይመጣሉ፣ ይህም በእጅ የሚያዙ ተጫዋቾችን ጉልህ የሆነ የማከማቻ ማሻሻያ ይሰጣል።
ከዚህ ቀደም ኤስኤስዲ በSteam Deck ውስጥ መተካት በአንጻራዊነት ቀላል ነበር፣ ነገር ግን M.2 2230 ድራይቮች ማግኘት ፈታኝ ነበር። እነዚህ ድራይቮች በተለምዶ ለተጠቃሚዎች የማይገኙ እና በብዛት በ Dell እና Microsoft Surface ላፕቶፖች ውስጥ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ሁኔታው በቅርብ ጊዜ እየተሻሻለ ነው, እንደ Sabrent, Micron, Corsair እና Framework ያሉ ኩባንያዎች M.2 2230 ድራይቮች አቅርበዋል. Framework በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ የራሱን 2TB ማሻሻያ ድራይቭ አውጥቷል።
የዌስተርን ዲጂታል ወደዚህ ገበያ መግባቱ በእጅ ለሚያዙ ጨዋታዎች አወንታዊ እድገት ነው። የእነርሱ ሾፌሮች በ PCIe Gen 5,150 ላይ በመመስረት እስከ 4 ሜባ / ሰ አስደናቂ ፍጥነት ይሰጣሉ። 1TB የ SN770M NVMe SSD ስሪት በዌስተርን ዲጂታል የመስመር ላይ መደብር እና በምርጥ ግዢ በ$109.99 ለመግዛት ይገኛል። የ2TB ስሪት በBest Buy በ$239.99 ብቻ ይገኛል።
በአጠቃላይ፣ የዌስተርን ዲጂታል SN770M NVMe ኤስኤስዲ በእጃቸው በሚያዙ መሳሪያዎች ውስጥ ማከማቻን ለማሻሻል ለሚፈልጉ ተጫዋቾች ምቹ መፍትሄ ይሰጣል። የእነዚህ ድራይቮች ከታዋቂ አምራቾች መገኘቱ ለተጠቃሚዎች አማራጮችን ያሳድጋል, ይህም ለመሣሪያዎቻቸው ተስማሚ ማሻሻያዎችን ለማግኘት ቀላል ያደርገዋል.
ምንጮች:
- ቶም ዋረን ( ቨርጅ )