አዲስ የፊዚክስ እኩልታ በጥቁር ሆልስ ዙሪያ ማለቂያ የሌላቸውን ነጸብራቅ ያሳያል

በአስደናቂ እድገት ውስጥ ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጥቁር ጉድጓድ ዙሪያ ባለው የተዛባ ብርሃን ውስጥ የሚከሰቱትን ማለቂያ የለሽ የዩኒቨርስ ነጸብራቅ በትክክል የሚገልጹ አስደናቂ የእኩልታዎች ስብስብ አግኝተዋል። ይህ ግኝት የሳይንስ ማህበረሰቡን በውበቱ መማረክ ብቻ ሳይሆን በእነዚህ እንቆቅልሽ የጠፈር አካላት ዙሪያ ስለሚጫወቱት የስበት ሃይሎች ግንዛቤያችንን የመቀየር አቅም አለው።
በዴንማርክ የሚገኘው የኒልስ ቦህር ኢንስቲትዩት የፊዚክስ ተማሪ አልበርት ስኔፔን የነዚህን ነፀብራቅ ውስብስቦች በማሳየት የሂሳብ መፍትሄ አዘጋጅቷል። የእያንዳንዱ ምስል ቅርበት በሚታየው አንግል ላይ እና በጥቁር ቀዳዳው የማሽከርከር ፍጥነት ላይ ጥገኛ ነው. ይህ ግኝት የሳይንስ ሊቃውንት በእነዚህ ጽንፈኛ ነገሮች ዙሪያ ያለውን እንቆቅልሽ የስበት አካባቢ የበለጠ ለመመርመር ወደር የለሽ እድል ይሰጣል።
ከተወሰነ ራዲየስ ባሻገር፣ በዝግጅቱ አድማስ ላይ የሚኖሩት፣ ጥቁር ጉድጓዶች እጅግ በጣም ኃይለኛ የስበት ኃይል አላቸው። እዚህ ፣ የማምለጫ ፍጥነት ከብርሃን ፍጥነት ይበልጣል ፣ ይህም በእጆቹ ውስጥ የተያዙ ፎቶኖችን እንኳን ያሳያል ። ሆኖም፣ ከዚህ ወሰን ውጭ፣ ልዩ የሆኑ ክስተቶች ይከሰታሉ። ጥልቅ የስበት መስክ የቦታ-ጊዜን ጨርቅ ያዛባል፣ ብርሃን ጠማማ እና ጠማማ መንገድ እንዲያልፍ ያደርጋል።
በዚህ ክልል ውስጠኛው ጫፍ አቅራቢያ ሳይንቲስቶች የፎቶን ቀለበት በመባል የሚታወቀውን ክስተት ተመልክተዋል. ፎቶኖች በመጨረሻ ከመብላታቸው ወይም ወደ ህዋ ከማምለጣቸው በፊት ጥቁር ቀዳዳውን ብዙ ጊዜ ይዞራሉ። በውጤቱም, ከጥቁር ጉድጓድ በስተጀርባ ከሚገኙ ከሩቅ ነገሮች የሚወጣ ብርሃን ብዙ ጊዜ ማጉላት, ማዛባት እና ነጸብራቅ ይደረግበታል. እንደ የስበት መነፅር ተብሎ የሚጠራው ይህ ተፅዕኖ የአጽናፈ ሰማይን ውስብስብ ነገሮች ለማጥናት እንደ ጠቃሚ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች ወደ ጥቁር ቀዳዳው ጠጋ ብለው መመልከት የሩቅ ነገሮች ተጨማሪ ነጸብራቆችን ለመመልከት እንደሚያመቻች አረጋግጠዋል። ሆኖም፣ ይህንን ክስተት በሂሳብ በትክክል መግለጽ እስከ ስኔፔን ግኝት ድረስ ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። በሁለተኛ ደረጃ ልዩነት እኩልታዎች ላይ የተመሰረተ አዲስ አቀራረብን በመቅረጽ, የብርሃን መስመሮችን ቀጥተኛ መረጋጋት በተሳካ ሁኔታ ቆጥሯል. የእሱ መፍትሄ ምስሎች ለምን በየተወሰነ ጊዜ እንደሚደጋገሙ በ e^(2π) ቁጥር የሚመራ ብቻ ሳይሆን የጥቁር ቀዳዳው እሽክርክሪት ተፅእኖ ላይ ግንዛቤን ይሰጣል።
እነዚህን ተፅእኖዎች በተግባር መመልከቱ እጅግ በጣም ብዙ ፈተናዎችን ቢያቀርብም፣ አሁን ካለው የቴክኖሎጂ ውስንነት ጋር፣ ወደፊት የሚደረጉ እድገቶች የበለጠ ያልተለመዱ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። በጽንሰ-ሀሳብ ውስብስብ የሆኑ የብርሃን ቀለበቶች በጥቁር ጉድጓዶች ዙሪያ በንድፈ ሀሳብ መብዛት አለባቸው። ቀደም ሲል Pōwehi (M87*) በመባል የሚታወቀውን እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ጥቁር ቀዳዳ ጥላ በምስል ከተመለከትን፣ በጊዜ እና እድገቶች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እንደምናነሳ እና የተቀረፀውን የፎቶን ቀለበት እንኳን እንደምንመለከት ተስፋ ሰጪ ይመስላል።
በጥቁር ጉድጓዶች አካባቢ የሚታዩት ማለቂያ የሌላቸው ምስሎች በአካባቢያቸው ያለውን የቦታ-ጊዜ ፊዚክስ ግንዛቤን ለማጎልበት ብቻ ሳይሆን በስበት ኃይላቸው የተሸሸጉትን ነገሮች ፍንጭ ይሰጣሉ - ማለቂያ የለሽ ተከታታይ ነጸብራቅ ፣ ዘላለማዊ መዞር፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሳይንሳዊ ግኝቶችን በመጠባበቅ ላይ።
የምርምር ግኝቶቹ በሳይንቲፊክ ሪፖርቶች ታትመዋል፣ በጁላይ 2021 በተለቀቀው ቀደምት እትም ተጨምሯል።