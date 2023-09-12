የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

የ Apple Wonderlust ክስተት አዲስ አይፎን እና የሰዓት ሞዴሎችን ይፋ አደረገ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
የ Apple Wonderlust ክስተት አዲስ አይፎን እና የሰዓት ሞዴሎችን ይፋ አደረገ

የአፕል በጉጉት የሚጠበቀው “Wonderlust” ዝግጅት በአሜሪካ ውስጥ ተጀምሯል፣ የቅርብ ጊዜዎቹን የአይፎን እና የአፕል ዎች ሞዴሎችን ያሳያል። ክስተቱ በአዲሶቹ መሳሪያዎች ዙሪያ በርካታ ወሬዎችን ያረጋግጣል, እንዲሁም ያልተጠበቁ ባህሪያትን ያሳያል.

አንድ ጉልህ ማስታወቂያ አፕል ከ መብረቅ ግንኙነቶች ወደ ኢንዱስትሪ-ስታንዳርድ ዩኤስቢ-ሲ ለአዲሱ አይፎን ተከታታይ የመግቢያ ደረጃ ሞዴል አይፎን 15 መቀየሩ ነው። ይህ ለውጥ ከአዲሱ የአውሮፓ ህብረት ህጎች ጋር የሚጣጣም እና ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነትን ይሰጣል። ሆኖም ፈጣን ስሪት 3 ዩኤስቢ-ሲ የሚገኘው በ iPhone 15 Pro እና Pro Max ላይ ብቻ ነው።

ሌላው የተረጋገጠ ወሬ በጠቅላላው የ iPhone መስመር ላይ የ "ዲጂታል ደሴት" ባህሪን ማራዘም ነው. አይፎን 15 እና 15 ፕላስ አሁን በስክሪኑ ላይኛው ክፍል ላይ ለካሜራ እና ዳሳሽ ኖት “ክኒን” ወይም አኒሜሽን ሽፋን አላቸው። ይህ ባህሪ በiPhone 14 Pro እና Pro Max አዎንታዊ ግብረ መልስ አግኝቷል፣ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ ሙሉ ተግባርን በአፕል የራሱ መተግበሪያዎች ያቀርባል።

ቀለል ያሉ እና ጠንካራ የቲታኒየም ጉዳዮችን የሚያሳዩ የአይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ሞዴሎች እንዲሁ እውነት መሆናቸውን አረጋግጠዋል፣ ምንም እንኳን ዋጋው ከቀደሙት ሞዴሎች ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም።

በሚያስደንቅ ሁኔታ አፕል የጽሑፍ-በሳተላይት አገልግሎቱን የሚያራዝም የመንገድ ዳር አሲስት የተባለ አዲስ ባህሪን ይፋ አድርጓል። በዩኤስ ውስጥ ብቻ ከ AAA ጋር በመተባበር የሚገኝ ይህ አገልግሎት ተጠቃሚዎች የመንገድ ዳር እርዳታን እንዲጠይቁ ያስችላቸዋል። አፕል በሳተላይት መሠረተ ልማት ላይ በጽሑፍ-በሳተላይት አገልግሎቶቹ ላይ ማድረጉ የአሜሪካው ግሎባልስታር ኩባንያን ጠቅሞታል።

በዝግጅቱ ወቅት የአፕል ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ በኤስኦኤስ የጽሁፍ-በሳተላይት ባህሪ የተቀመጡ ግለሰቦችን ታሪክ በአሁኑ አይፎን 14 ሞዴል አጋርቷል። ኩክ በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ላይ ይጀምራል ተብሎ በሚጠበቀው የድብልቅ-እውነታ መሣሪያ ስለ መጪው አፕል ቪዥን ፕሮ ማሻሻያ አቅርቧል።

በአጠቃላይ የ Apple Wonderlust ክስተት ኩባንያው ለፈጠራ እና የተጠቃሚ ልምድ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳዩ አዳዲስ ባህሪያትን እያስተዋወቀ በተጠበቀው ወሬ ላይ ደርሷል።

ምንጭ፡- ክሪስ ኬል፣ ዘ ኒው ዚላንድ ሄራልድ

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች