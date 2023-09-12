የ Apple Wonderlust ክስተት አዲስ አይፎን እና የሰዓት ሞዴሎችን ይፋ አደረገ

የአፕል በጉጉት የሚጠበቀው “Wonderlust” ዝግጅት በአሜሪካ ውስጥ ተጀምሯል፣ የቅርብ ጊዜዎቹን የአይፎን እና የአፕል ዎች ሞዴሎችን ያሳያል። ክስተቱ በአዲሶቹ መሳሪያዎች ዙሪያ በርካታ ወሬዎችን ያረጋግጣል, እንዲሁም ያልተጠበቁ ባህሪያትን ያሳያል.
አንድ ጉልህ ማስታወቂያ አፕል ከ መብረቅ ግንኙነቶች ወደ ኢንዱስትሪ-ስታንዳርድ ዩኤስቢ-ሲ ለአዲሱ አይፎን ተከታታይ የመግቢያ ደረጃ ሞዴል አይፎን 15 መቀየሩ ነው። ይህ ለውጥ ከአዲሱ የአውሮፓ ህብረት ህጎች ጋር የሚጣጣም እና ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነትን ይሰጣል። ሆኖም ፈጣን ስሪት 3 ዩኤስቢ-ሲ የሚገኘው በ iPhone 15 Pro እና Pro Max ላይ ብቻ ነው።
ሌላው የተረጋገጠ ወሬ በጠቅላላው የ iPhone መስመር ላይ የ "ዲጂታል ደሴት" ባህሪን ማራዘም ነው. አይፎን 15 እና 15 ፕላስ አሁን በስክሪኑ ላይኛው ክፍል ላይ ለካሜራ እና ዳሳሽ ኖት “ክኒን” ወይም አኒሜሽን ሽፋን አላቸው። ይህ ባህሪ በiPhone 14 Pro እና Pro Max አዎንታዊ ግብረ መልስ አግኝቷል፣ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ ሙሉ ተግባርን በአፕል የራሱ መተግበሪያዎች ያቀርባል።
ቀለል ያሉ እና ጠንካራ የቲታኒየም ጉዳዮችን የሚያሳዩ የአይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ሞዴሎች እንዲሁ እውነት መሆናቸውን አረጋግጠዋል፣ ምንም እንኳን ዋጋው ከቀደሙት ሞዴሎች ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም።
በሚያስደንቅ ሁኔታ አፕል የጽሑፍ-በሳተላይት አገልግሎቱን የሚያራዝም የመንገድ ዳር አሲስት የተባለ አዲስ ባህሪን ይፋ አድርጓል። በዩኤስ ውስጥ ብቻ ከ AAA ጋር በመተባበር የሚገኝ ይህ አገልግሎት ተጠቃሚዎች የመንገድ ዳር እርዳታን እንዲጠይቁ ያስችላቸዋል። አፕል በሳተላይት መሠረተ ልማት ላይ በጽሑፍ-በሳተላይት አገልግሎቶቹ ላይ ማድረጉ የአሜሪካው ግሎባልስታር ኩባንያን ጠቅሞታል።
በዝግጅቱ ወቅት የአፕል ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ በኤስኦኤስ የጽሁፍ-በሳተላይት ባህሪ የተቀመጡ ግለሰቦችን ታሪክ በአሁኑ አይፎን 14 ሞዴል አጋርቷል። ኩክ በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ላይ ይጀምራል ተብሎ በሚጠበቀው የድብልቅ-እውነታ መሣሪያ ስለ መጪው አፕል ቪዥን ፕሮ ማሻሻያ አቅርቧል።
በአጠቃላይ የ Apple Wonderlust ክስተት ኩባንያው ለፈጠራ እና የተጠቃሚ ልምድ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳዩ አዳዲስ ባህሪያትን እያስተዋወቀ በተጠበቀው ወሬ ላይ ደርሷል።
ምንጭ፡- ክሪስ ኬል፣ ዘ ኒው ዚላንድ ሄራልድ