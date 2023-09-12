የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

አጸያፊ ውድ ብጁ አይፎን በአልማዝ እና በወርቅ ተሸፍኗል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
አጸያፊ ውድ ብጁ አይፎን በአልማዝ እና በወርቅ ተሸፍኗል

ካቪያር የተባለ የሩስያ ኩባንያ እጅግ በጣም ልዩ የሆነ እና እጅግ ውድ የሆነ ብጁ አይፎን ፈጠረ። ይህ የቅንጦት መሳሪያ የታለመው እጅግ በጣም ሀብታም ለሆኑት ነው፣ ወደ ልዩነት ሲመጣ ምንም ወጪ የማይቆጥቡት።

ካቪያር እራሱን ብጁ የቅንጦት መሳሪያዎችን በመፍጠር ረገድ ልዩ የሆነ አለምአቀፍ ብራንድ አድርጎ ይገልፃል። ምርቶቻቸው ከፍተኛ ቴክኖሎጂዎችን እንደ ወርቅ፣ አልማዝ፣ የተፈጥሮ ቆዳ፣ ካርቦን፣ ጌጣጌጥ ኢሜል፣ ሜትሮይትስ እና ብርቅዬ ቅርሶችን ያጣምሩታል።

በጥያቄ ውስጥ ያለው ብጁ አይፎን አስገራሚ R11,636,578 ያስከፍላል። ስልኩ ከ18ሺህ ነጭ ወርቅ የተሰራ ልዩ መያዣ ያለው ሲሆን በ570 ነጠላ አልማዞች የታሸገ ነው። በተጨማሪም፣ በታዋቂው እንግሊዛዊ ጌጣጌጥ በሎረንስ ግራፍ ከተሰራው የበረዶ ቅንጣት ግራፍ የአንገት ጌጥ ጋር አብሮ ይመጣል። ተንጠልጣይ ብቻ R1,323,690 አካባቢ ያስከፍላል።

የአንገት ሀብል ተንጠልጣይ እንደ ክፍት ስራ የበረዶ ቅንጣት እና በክብ እና በማርኪ ቅርጽ ባላቸው አልማዞች ያጌጠ ነው። በክብ አልማዝ ከተሸፈነ ነጭ የወርቅ ሰንሰለት ላይ ተንጠልጥሏል። በመያዣው ውስጥ ያሉት የአልማዝ አጠቃላይ ክብደት በግምት 6.65 ካራት ነው።

ካቪያር በጣም ውድ የሆኑ በእጅ የሚያዝ መሳሪያዎችን ሲፈጥር ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ ቀደም በወርቅ የተለበጠ አይፎን 7 እና ታይራንኖፎን ያሉ ምርቶችን አምርተዋል፣ እሱም አይፎን 13 ፕሮ ከእውነተኛ የታይራንኖሳርረስ ሬክስ ጥርስ ጋር።

እነዚህ ከመጠን ያለፈ መሳሪያዎች ኢላማ ያደረጉት የማይታሰብ ሀብት ባላቸው ግለሰቦች ላይ ነው። ምንም እንኳን ተራው ሰው በስልክ ላይ እንደዚህ ያለ የተጋነነ ገንዘብ ማውጣትን ለመረዳት አስቸጋሪ ሆኖ ሊያገኘው ቢችልም ፣ እጅግ ሀብታም ለሆኑ ሰዎች ፣ በቅንጦት አኗኗራቸው ለመደሰት ሌላ መንገድ ነው።

ባጠቃላይ፣ ካቪያር ራሱን እንደ ብራንድ አቋቁሟል፣ እጅግ ባለጸጎችን የሚያስተናግድ፣ ልዩ እና ልዩ የሆኑ ብጁ መሳሪያዎችን ያቀርባል።

ምንጮች:
- IOL

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች