አጸያፊ ውድ ብጁ አይፎን በአልማዝ እና በወርቅ ተሸፍኗል

ካቪያር የተባለ የሩስያ ኩባንያ እጅግ በጣም ልዩ የሆነ እና እጅግ ውድ የሆነ ብጁ አይፎን ፈጠረ። ይህ የቅንጦት መሳሪያ የታለመው እጅግ በጣም ሀብታም ለሆኑት ነው፣ ወደ ልዩነት ሲመጣ ምንም ወጪ የማይቆጥቡት።
ካቪያር እራሱን ብጁ የቅንጦት መሳሪያዎችን በመፍጠር ረገድ ልዩ የሆነ አለምአቀፍ ብራንድ አድርጎ ይገልፃል። ምርቶቻቸው ከፍተኛ ቴክኖሎጂዎችን እንደ ወርቅ፣ አልማዝ፣ የተፈጥሮ ቆዳ፣ ካርቦን፣ ጌጣጌጥ ኢሜል፣ ሜትሮይትስ እና ብርቅዬ ቅርሶችን ያጣምሩታል።
በጥያቄ ውስጥ ያለው ብጁ አይፎን አስገራሚ R11,636,578 ያስከፍላል። ስልኩ ከ18ሺህ ነጭ ወርቅ የተሰራ ልዩ መያዣ ያለው ሲሆን በ570 ነጠላ አልማዞች የታሸገ ነው። በተጨማሪም፣ በታዋቂው እንግሊዛዊ ጌጣጌጥ በሎረንስ ግራፍ ከተሰራው የበረዶ ቅንጣት ግራፍ የአንገት ጌጥ ጋር አብሮ ይመጣል። ተንጠልጣይ ብቻ R1,323,690 አካባቢ ያስከፍላል።
የአንገት ሀብል ተንጠልጣይ እንደ ክፍት ስራ የበረዶ ቅንጣት እና በክብ እና በማርኪ ቅርጽ ባላቸው አልማዞች ያጌጠ ነው። በክብ አልማዝ ከተሸፈነ ነጭ የወርቅ ሰንሰለት ላይ ተንጠልጥሏል። በመያዣው ውስጥ ያሉት የአልማዝ አጠቃላይ ክብደት በግምት 6.65 ካራት ነው።
ካቪያር በጣም ውድ የሆኑ በእጅ የሚያዝ መሳሪያዎችን ሲፈጥር ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ ቀደም በወርቅ የተለበጠ አይፎን 7 እና ታይራንኖፎን ያሉ ምርቶችን አምርተዋል፣ እሱም አይፎን 13 ፕሮ ከእውነተኛ የታይራንኖሳርረስ ሬክስ ጥርስ ጋር።
እነዚህ ከመጠን ያለፈ መሳሪያዎች ኢላማ ያደረጉት የማይታሰብ ሀብት ባላቸው ግለሰቦች ላይ ነው። ምንም እንኳን ተራው ሰው በስልክ ላይ እንደዚህ ያለ የተጋነነ ገንዘብ ማውጣትን ለመረዳት አስቸጋሪ ሆኖ ሊያገኘው ቢችልም ፣ እጅግ ሀብታም ለሆኑ ሰዎች ፣ በቅንጦት አኗኗራቸው ለመደሰት ሌላ መንገድ ነው።
ባጠቃላይ፣ ካቪያር ራሱን እንደ ብራንድ አቋቁሟል፣ እጅግ ባለጸጎችን የሚያስተናግድ፣ ልዩ እና ልዩ የሆኑ ብጁ መሳሪያዎችን ያቀርባል።
ምንጮች:
- IOL