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Tesla Cybertruck፡ Hubcap ድራማ በነጻ መንገዱ ላይ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
Tesla Cybertruck፡ Hubcap ድራማ በነጻ መንገዱ ላይ

በቅርቡ በካሊፎርኒያ ውስጥ ባለው የፍሪ መንገድ ላይ የቴስላ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የሳይበር ትራክ መኪና አንዱ hubcaps በረረ እና መኪና ለመምታት በጠባቡ ሲናፍቀው ያልተጠበቀ ለውጥ አድርጓል። ክስተቱ የተቀረፀው ወደ YouTube በተሰቀለ ዳሽካም ቪዲዮ ነው።

ቪዲዮው የሳይበርትሩክን በሁለተኛው የትራፊክ መስመር ላይ ያሳያል፣ በድንገት በ10 ሰከንድ ምልክት ላይ፣ ሃብካፕ ተፈናቅሎ ወደ አየር ይጀምራል። ወደ አራተኛው መስመር ተመልሶ ከመጋጨቱ በፊት ርቀት ይጓዛል። ከዳሽካም መኪናው ፊት ለፊት ያለው ተሽከርካሪ መንኮራኩሩን ለማስቀረት ጠንከር ያለ ብሬክስ ያደርጋል፣ ነገር ግን በላዩ ላይ መንዳት ያበቃል፣ ይህም በዳሽካም ተሽከርካሪ እንዲንከባለል ያደርገዋል። እንደ እድል ሆኖ, እንደዚህ ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ አሽከርካሪዎች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ለመተንበይ ስለማይቻል ውጤቱ የከፋ አልነበረም.

ለ hubcap መውደቅ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ቢችሉም ለምሳሌ ደካማ ተያያዥነት ወይም ዲዛይን፣ ይህን ልዩ ክስተት ያመጣው ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም። የቴስላ መሐንዲሶች የሳይበር ትሩክ በይፋ ከመለቀቁ በፊት አስፈላጊ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ጉዳዩን ያለምንም ጥርጥር ይመረምራሉ።

በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በቴስላ ዋና ስራ አስፈፃሚ ኢሎን ማስክ የተሰጡ አስተያየቶችን ተከትሎ የሳይበርትሩክ ማስጀመሪያ ዝግጅት በቅርቡ ይፋ እንደሚሆን ይጠበቃል። ነገር ግን፣ የማስክ የጊዜ ገደቦችን በማሟላት ያለው ታሪክ አንዳንድ እርግጠኛ አለመሆንን ይፈጥራል። ቢሆንም፣ የሳይበር ትራክን ማምረት የጀመረው በኦስቲን፣ ቴክሳስ በሚገኘው የቴስላ ተቋም ነው፣ ኩባንያው በሐምሌ ወር የተጋራው ፎቶ ያሳያል።

ተጨማሪ ዝርዝሮች ሲወጡ፣ በከፍተኛ ጉጉት ለሚጠበቀው የሳይበርትራክ መኪና መውሰጃ በTesla የታቀደ ዝግጅት ላይ ማሻሻያዎችን እናቀርባለን።

ምንጮች: Electrek, YouTube

ትርጓሜዎች

  • Hubcap: ከተሽከርካሪው ጎማ መሃል ጋር የተያያዘ የጌጣጌጥ ሽፋን
  • Dashcam: የመንገዱን እይታ ለመመዝገብ በተሽከርካሪ ዳሽቦርድ ላይ የተጫነ ካሜራ
  • ሳይበርትራክ፡ የቴስላ መጪ የኤሌክትሪክ ፒክ አፕ መኪና
  • ነፃ መንገድ፡ ለከፍተኛ ፍጥነት ትራፊክ የተነደፈ ቁጥጥር የሚደረግበት አውራ ጎዳና
  • ዩቲዩብ፡ የቪዲዮ መጋሪያ መድረክ

By ገብርኤል Botha

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