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በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ልምምድ እና ለመማር መጠበቅ የማንችልበት ዝግመተ ለውጥ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ልምምድ እና ለመማር መጠበቅ የማንችልበት ዝግመተ ለውጥ

ለመማር መጠበቅ አልቻልኩም፣ የዋር ቻይልድ ዲጂታል ትምህርት በግጭት ለተጎዱ ህጻናት ሁልጊዜም በሳይንሳዊ ማስረጃዎች ይመራል። ነገር ግን፣ በእውነት "በማስረጃ ላይ የተመሰረተ" ተብሎ ለመወሰድ አንድ ጣልቃ ገብነት የተወሰኑ መስፈርቶችን ማሟላት አለበት። በኡጋንዳ ባደረገው መጠነ ሰፊ ጥናት ለመማር መጠበቅ አይቻልም አሁን እነዚህን መስፈርቶች አሟልቷል፣ ይህም ለፕሮግራሙ አስደሳች የዝግመተ ለውጥ ምልክት ነው።

በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ልምምድ እንደ ነርሲንግ፣ ትምህርት ወይም የህፃናት ስነ ልቦናዊ ድጋፍ ያሉ የሙያ ልምምዶች በሳይንሳዊ ማስረጃ ላይ የተመሰረቱ መሆን አለባቸው የሚለው ጽንሰ ሃሳብ ነው። በወግ፣ በእውቀት ወይም በግላዊ ልምድ ላይ ከመታመን ይልቅ የጣልቃ ገብነትን ተፅእኖ ለማረጋገጥ ጥብቅ የምርምር ሂደቶችን መጠቀምን ያካትታል። የረድኤት ድርጅቶች ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳት እንዳያደርሱባቸው ራሳቸውን ተጠያቂ ለማድረግ ፈቃደኛ መሆን አለባቸው።

በማስረጃ ላይ የተመሰረተው አካሄድ እንደ የአዋጭነት ምዘናዎች ወይም ቁጥጥር የሚደረግባቸው ሙከራዎች ባሉ ሳይንሳዊ ምርምር ላይ በሚደረጉ ጣልቃገብነቶች ይጀምራል። የእነዚህ ጥናቶች ግኝቶች የማይስማሙ ወይም በቂ ካልሆኑ ዘዴውን ለማስተካከል እና ለማሻሻል ጥቅም ላይ ይውላሉ. ግኝቶቹ አወንታዊ ከሆኑ ጣልቃ ገብነቱ ወደ ቀጣዩ የግምገማ ደረጃ ይሄዳል።

ለመማር መጠበቅ አልቻልኩም ባለፉት 18 ወራት ውስጥ በዘፈቀደ ቁጥጥር የተደረገ ሙከራ በኡጋንዳ ተካሄዷል። ጥናቱ በኢሲንጊሮ አውራጃ ከሚገኙ 1507 ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ 30 ልጆችን አሳትፏል። ግማሾቹ ትምህርት ቤቶች ውጤታማነቱን በቀጥታ ለማነፃፀር ለመማር አንጠብቅም በማለት መደበኛ የእንግሊዝኛ እና የሂሳብ ትምህርቶችን ተክተዋል። በቅርቡ በሳይንሳዊ ጆርናል ላይ የሚታተመው የጥናቱ ውጤት፣ ለመማር መጠበቅ አንችልም ከመደበኛ ትምህርት የተሻለ አፈጻጸም ብቻ ሳይሆን ከተመሳሳይ መቼት ጥቅም ላይ ከሚውሉ አብዛኛዎቹ የኤድቴክ ፕሮግራሞችም የላቀ መሆኑን ያሳያል።

ይህ የኡጋንዳ ሙከራ ለመማር መጠበቅ አይቻልምን እንደ ሙሉ ማስረጃ ላይ የተመሰረተ ፕሮግራም ያጠናክራል። በዋር ቻድ፣ ዮርዳኖስ፣ ሊባኖስ እና ሱዳን ከፕሮግራሙ ምሥረታ ጀምሮ ባካሄዳቸው 10 የምርምር ጥናቶች ስብስብ አካል ነው። በሱዳን አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው ህጻናት በሂሳብ ትምህርት በእጥፍ የሚጠጋ እና በንባብ በሦስት እጥፍ የሚበልጥ የንባብ ዕድገት ከትምህርት ቤት ውጭ ለሆኑ ህጻናት ከመንግስት የትምህርት ፕሮግራም ጋር ሲነጻጸር።

በኡጋንዳ ውስጥ ያለው ይህ ወሳኝ ምዕራፍ ለመማር መጠበቅ አንችልም የልኬት ጉዞ መጀመሪያን ያመለክታል። ከአካባቢው አቀማመጥ ጋር በተጣጣመ መልኩ የፕሮግራሙ ትግበራ ለአካባቢው ማዘጋጃ ቤት ተላልፏል. በጥናት የሚሰራውን እና የማይሰራውን በማጋራት፣ ለመማር ማቆየት አይቻልም በግጭት ለተጎዱ ህጻናት ሁሉ ነፃ፣ ፍትሃዊ እና ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት ትርጉም ያለው እድገትን ማስተዋወቅ ነው።

መማር አይቻልም በሱዳን መጀመሪያ በ2012 የተሰራ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ሀገራት ተፈትኖ ተግባራዊ ሆኗል። እስካሁን ወደ 100,000 የሚጠጉ ህጻናት ላይ ደርሷል፣ ለወደፊት እድገትም ተስፋ ሰጪ ነው።

ምንጮች:
- ለመማር መጠበቅ አልቻልኩም - ጦርነት ልጅ ዲጂታል ትምህርት ፕሮግራም በግጭት ለተጎዱ ልጆች
- ማርክ ዮርዳኖስ፣ የሕፃናት እና ጎረምሶች ዓለም አቀፍ የአእምሮ ጤና እና የጦርነት የልጅ የምርምር እና ልማት ዳይሬክተር ፕሮፌሰር
– ጃስሚን ተርነር፣ ለመማር አልጠብቅም የሚል የምርምር መሪ

By ገብርኤል Botha

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