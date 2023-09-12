ዋሁ አዲስ ስማርት አሰልጣኝ እና ስማርት ብስክሌት ለቤት ውስጥ ስልጠና ለቋል

ዋሁ ለቤት ውስጥ ስልጠና ሁለት አዳዲስ ምርቶችን በቅርቡ ጀምሯል፡- ከመስመር በላይ የሆነ ስማርት አሰልጣኝ እና የበለጠ ተመጣጣኝ ስማርት ብስክሌት። የWahoo KICKR MOVE ከተንቀሳቃሽ መሰረት ጋር አብሮ የሚመጣ ብልህ አሰልጣኝ ነው፣ በጉዞዎ ጊዜ ወደ ፊት እና ወደ ፊት እንዲንሸራተት በመፍቀድ የበለጠ ተለዋዋጭ እና መሳጭ ተሞክሮ ይሰጣል። የKICKR MOVE የተገነባው ከቀደመው ሞዴል ዋሁ KICKR V6/2022 ጋር ተመሳሳይ በሆነ መሰረት ላይ ነው ነገር ግን በተጨመረው የእንቅስቃሴ ባህሪ ነው።
የKICKR MOVE የኃይል ትክክለኛነት ጥያቄ +/- 1%፣ ከፍተኛው 20% እና እስከ 2,200 ዋት የመቋቋም ድጋፍን ጨምሮ የቀደመውን ዋና ዋና ባህሪያትን ይይዛል። እንዲሁም ባለሁለት ANT+/Bluetooth Smart ድጋፍን፣ አብሮ የተሰራ ዋይፋይ እና ከተለያዩ የአክሰል መጠኖች ጋር ተኳሃኝነትን ያቀርባል። አሰልጣኙ ባለ 11-ፍጥነት ካሴት ያለው ሲሆን ዋጋውም 1,599.99 ዶላር ነው። በተጨማሪም ዋሁ የKICKR MOVE ከKICKR CLIMB ጋር ተኳሃኝ መሆኑን አስታውቋል፣ነገር ግን ተቀጥላ አስማሚ ያስፈልጋል።
ዋሁ በተጨማሪም Wahoo KICKR Bike SHIFT አስተዋውቋል፣ የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጭ ለቤት ውስጥ ስልጠና የሚሰጥ አዲስ ስማርት ብስክሌት። የKICKR Bike SHIFT እንደ ራስ-መለያ፣ የተመሰለ ፈረቃ፣ እና አብሮገነብ የመውጣት ማስመሰል በመሳሰሉ የላቁ ባህሪያት የታጠቁ ነው። የ+/- 1% የሃይል ትክክለኛነት የይገባኛል ጥያቄ አለው እና ከባለሁለት ANT+/ብሉቱዝ ስማርት ድጋፍ ጋር አብሮ ይመጣል። የKICKR Bike SHIFT ዋጋ በ$2,999.99 ነው።
ሁለቱም ምርቶች በተለያዩ አሽከርካሪዎች የተፈተኑ እና ለስራ አፈጻጸማቸው እና ሁለገብነታቸው አዎንታዊ ግብረመልስ አግኝተዋል። የKICKR MOVE በተለይ በተንቀሳቃሽ መሰረቱ እውነተኛ የመንዳት ልምድን በማቅረብ አድናቆት ተችሮታል።
እነዚህ አዳዲስ ምርቶች ሲለቀቁ ዋሁ ለቀጣዩ የቤት ውስጥ ስልጠና ወቅት የቤት ውስጥ ብስክሌተኞችን ከፍተኛ ጥራት ያለው እና መሳጭ የስልጠና አማራጮችን ለማቅረብ ያለመ ነው። ብልህ አሰልጣኝ ወይም ብልጥ ብስክሌት እየፈለግክ ሁን ዋሆ ሸፍነሃል።
ምንጮች:
– Wahoo KICKR MOVE የምርት ገጽ
– Wahoo KICKR የቢስክሌት SHIFT ምርት ገጽ