ሳይንቲስቶች ለማስተካከል ሲሞክሩ Voyager 1 የግንኙነት ችግር ገጥሞታል።

የናሳ ሳይንቲስቶች ከምድር እጅግ በጣም ርቆ የሚገኘውን ቮዬጀር 1ን የጎዳውን የግንኙነት ችግር ለማስተካከል እየሰሩ ነው። በ24 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር (15 ቢሊዮን ማይል) ርቀት ላይ የሚገኘው ምርመራው ተደጋጋሚ እና የማይታወቅ የ1 እና 0 ዥረት እየላከ ነው። መርማሪው አሁንም ከምድር ትእዛዞችን መቀበል ሲችል፣ ወደ ኢንተርስቴላር ቦታ መልእክቶችን ለመላክ ቮዬጀር 22.5 ለመድረስ በግምት 1 ሰአታት ይወስዳል፣ ይህም የመላ ፍለጋ ሂደቱን በእጅጉ ያዘገየዋል።
በግንኙነቱ መዘግየት ምክንያት መሐንዲሶች የግማሽ ምዕተ ዓመት እድሜ ያላቸውን የፍተሻ ኮምፒውተሮችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ያደረጉት ጥረት ስኬታማ መሆን አለመቻሉን ለማወቅ ብዙ ቀናትን ይወስዳል። ይህ Voyager 1 የግንኙነት ጉዳዮችን ሲያጋጥመው የመጀመሪያው አይደለም። እ.ኤ.አ. በ 2022 ምርመራው በተሳሳተ የቦርድ ኮምፒዩተር መረጃን ማስተላለፍ ጀመረ ፣ ይህም የተበላሹ መልዕክቶችን አስከትሏል።
አሁን ያለው ብልሽት በቮዬጀር 1 የበረራ መረጃ ስርዓት (ኤፍዲኤስ) እና በቴሌሜትሪ ሞዲዩሽን ዩኒት (TMU) መካከል ካለው የግንኙነት መስተጓጎል የመነጨ ነው ተብሎ ይታመናል። ስለዚህ፣ ከኢንተርስቴላር ጠፈር ጋር የተያያዘ ምንም አይነት ሳይንሳዊ መረጃ በምድር ላይ እየቀረበ አይደለም፣ እና ስለ መርማሪው ጤና እና ሁኔታ ወሳኝ የምህንድስና መረጃዎች እንዲሁ የተዛባ ነው። መሐንዲሶች ኤፍዲኤስን እንደገና በማስጀመር ችግሩን ለመፍታት ሞክረዋል፣ ግን አልተሳካም።
የናሳ ሳይንቲስቶች በዚህ የግንኙነት ችግር ውስጥ እየታገሉ በመጡበት ወቅት የምርመራውን ቴክኖሎጂ በተሻለ ለመረዳት ከአሥርተ ዓመታት በፊት ያረጁ ሰነዶችን መመርመር ጀመሩ። የቮዬጀር 1 ኮምፒውተሮች የማቀነባበር አቅማቸው በሰከንድ 8,000 መመሪያዎችን ብቻ በሴኮንድ ከ100 ቢሊዮን በላይ መመሪያዎችን ማስተናገድ ከሚችሉ ዘመናዊ ስማርት ፎኖች አቅም ጋር ሲወዳደር ገርጥቷል።
በመጀመሪያ ጁፒተር እና ሳተርን ለመፈተሽ ተልእኮዎች የተነደፉ፣ ቮዬጀር 1 እና አቻው ቮዬጀር 2፣ በኢንተርስቴላር ህዋ ላይ የሚያደርጉትን ምርምር በመቀጠል የሚጠበቁትን አልጠበቁም። ሆኖም ጉዟቸው ያለ ገደብ አይደለም። መመርመሪያዎቹ በሃይል ማመንጫዎች ላይ ይመረኮዛሉ, በመጨረሻም ያበቃል, ከ Oort ክላውድ አልፈው ወደ ኩይፐር ቀበቶ ሲገቡ ዝም ይላቸዋል.
አንዳንድ ግለሰቦች ለቮዬጀር 1 የግንኙነት ስርዓቶቹ በቋሚነት ከመበላሸታቸው በፊት የመጨረሻ መልእክት ለመላክ ሀሳብ አቅርበዋል። እነዚህ “የመጨረሻ ቃላት” በቦርድ ኮምፒውተሮች ውስጥ ይቀመጣሉ እና ለብዙ ሺህ ዓመታት ሊቆዩ ይችላሉ። ይህን ዓይነተኛ ተልእኮ ለመሰናበት ጊዜ እያለቀ መሆኑን የቅርብ ጊዜ ችግር እንደ ልብ የሚነካ አስታዋሽ ሆኖ ያገለግላል።