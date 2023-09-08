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ቴክኖሎጂ

Vivo T2 Pro በህንድ ውስጥ በቅርቡ በ Dimensity 7200 SoC ይጀምራል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 8, 2023
Vivo T2 Pro በህንድ ውስጥ በቅርቡ በ Dimensity 7200 SoC ይጀምራል

ቪvo በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲሱን ስማርትፎን ቪቮ ቲ 2 ፕሮ በህንድ ውስጥ ለገበያ ሊያቀርብ ነው። መሳሪያው ኃያል የሆነውን Dimensity 7200 system-on-a-chip (SoC) ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል፣ ይህም የአፈጻጸም አቅሙን የበለጠ ያሳድጋል።

Dimensity 7200 SoC የተሰራው በሴሚኮንዳክተር ዲዛይን እና ማምረቻ አለም አቀፍ መሪ በሆነው MediaTek ነው። ይህ ቺፕ በከፍተኛ ፍጥነት እና ቀልጣፋ ፕሮሰስ በማድረግ የሚታወቅ ሲሆን ይህም እንከን የለሽ ባለብዙ ስራ እና የጨዋታ ልምዶችን ለሚፈልጉ ስማርትፎኖች ምቹ ያደርገዋል።

Vivo T2 Pro ከቀዳሚው ጋር ሲነፃፀር ብዙ አዳዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን እንደሚያመጣ ይጠበቃል። ምንም እንኳን ስለ መሳሪያው ተጨማሪ ዝርዝሮች እምብዛም ባይሆኑም, የተሻሻሉ የካሜራ ችሎታዎች, ደማቅ ማሳያ እና በባትሪ ዕድሜ ላይ ጉልህ የሆነ ጭማሪ ያቀርባል.

ቪቮ በህንድ የስማርትፎን ገበያው ውስጥ በርካታ ተጠቃሚዎችን በሚያስተናግዱ አዳዲስ መሳሪያዎች አማካኝነት ሞገዶችን ሲያደርግ ቆይቷል። በመጪው የ Vivo T2 Pro ጅምር ፣ ኩባንያው በከፍተኛ ፉክክር ገበያ ውስጥ ያለውን ቦታ የበለጠ ለማጠናከር ያለመ ነው።

የስማርትፎን ቴክኖሎጂ በፍጥነት ማደጉን ሲቀጥል ሸማቾች ከመሳሪያዎቻቸው የበለጠ ኃይል፣ ፍጥነት እና ቅልጥፍና ይፈልጋሉ። በ Vivo T7200 Pro ውስጥ ያለው Dimensity 2 SoC ያንን ለማድረስ ቃል ገብቷል፣ ይህም ለስላሳ እና እንከን የለሽ የተጠቃሚ ተሞክሮን ያረጋግጣል።

በማጠቃለያው Vivo T2 Pro with Dimensity 7200 SoC በቅርቡ ወደ ህንድ ገበያ ሊሄድ ነው። ይህ ስማርትፎን በኃይለኛ የማቀናበር አቅሙ እና አዳዲስ ባህሪያት ያለው የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን እና የስማርትፎን ተጠቃሚዎችን ይስባል ተብሎ ይጠበቃል።

ትርጓሜዎች
– ሲስተም-ላይ-ቺፕ (ሶሲ)፡- እንደ ፕሮሰሰር፣ ማህደረ ትውስታ እና የተለያዩ ሞጁሎች ያሉ በርካታ ክፍሎችን የያዘ ነጠላ የተቀናጀ ወረዳ።
- ሴሚኮንዳክተር፡- በኮንዳክተር እና በኢንሱሌተር መካከል የኤሌክትሪክ ምቹነት ያለው ቁሳቁስ ለኤሌክትሮኒካዊ አካላት ጥቅም ላይ ይውላል።

ምንጮች:
- MySmartPrice

By ቪኪ Stavropoulou

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