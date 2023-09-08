Vivo iQOO 12 እና iQOO 12 Pro: ምን ይጠበቃል

በርካታ ትላልቅ የማስጀመሪያ ዝግጅቶች ስለሚጠበቁ የቴክኖሎጂ አድናቂዎች በሚቀጥሉት ወራት ብዙ የሚጠብቃቸው ነገር አለ። ከእንደዚህ አይነት ክስተት አንዱ የ Vivo iQOO 12 እና iQOO 12 Pro ስማርትፎኖች መጀመሩ ነው ተብሏል። በይፋ ሥራ የሚጀምርበት ቀን ገና ይፋ ባይሆንም፣ አሉባልታዎች እና ፍንጮች የእነዚህ ስማርት ፎኖች በሚጠበቀው ዝርዝር መግለጫ ላይ የተወሰነ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
ቀደም ባሉት ወሬዎች መሰረት፣ iQOO 12 ተከታታይ በ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ፕሮሰሰር የሚሰራ ሲሆን ፈጣን ሽቦ እና ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት እየተነገረ ነው። ሆኖም፣ በጊዝሞ ቻይና የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች በቲፕስተር ዲጂታል ቻት ጣቢያ የወጡ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ያሳያሉ። በፍሰቱ ውስጥ የተጠቀሰው አንድ አስደሳች ባህሪ 144Hz ሳምሰንግ E7 AMOLED ፓነል ባለ 2K ጥራት ነው።
መፍሰሱ የOmniVision OV64B periscope zoom ካሜራ መኖሩንም ይጠቁማል። ይህ የካሜራ ዳሳሽ በሁለቱም iQOO 12 እና iQOO 12 Pro ላይ ይገኝ አይኑር እርግጠኛ ባይሆንም፣ ለፕሪሚየም ስማርትፎን ትልቅ ተጨማሪ ነገር ይሆናል።
በንድፍ ውስጥ, iQOO 12 ተከታታይ የብረት ግንባታን የማሳየት እድሎች አሉ. በተጨማሪም 200W ፈጣን ባትሪ መሙላትን ይደግፋል እና እንደ አልትራሳውንድ የጣት አሻራ ስካነር እና የዩኤስቢ ዓይነት-ሲ 3.x ወደብ ካሉ ሌሎች ባህሪያት ጋር አብሮ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ባለፉት ጊዜያት ከዲጂታል ውይይት ጣቢያ የተገኙ ሪፖርቶች ለእነዚህ ግምቶች አንዳንድ ተአማኒነትን ይሰጣሉ።
ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን መሳሪያዎች ለሚፈልጉ፣ ፍንጣቂው የiQOO 12 Pro ከፍተኛው ውቅር 24GB LPDDR5x RAM እና 1TB UFS 4.0 ማከማቻን ሊያካትት እንደሚችል ይጠቁማል። በተጨማሪም የiQOO 12 Pro ተከታታይ በአንድሮይድ 4.0 ላይ በመመስረት በ Origin OS 14 ላይ ሊሄድ ይችላል።
ምንም እንኳን ምንጩ ታማኝነት ቢኖረውም, እነዚህ አሁንም ግምቶች ናቸው እና እንደ ኦፊሴላዊ መረጃ ሊወሰዱ እንደማይገባ ልብ ሊባል ይገባል. ቪቮ ስለ እነዚህ ስማርትፎኖች የተጀመሩበት ቀን እና ዝርዝር መግለጫዎች እስካሁን ይፋ ሪፖርቶችን ይፋ አላደረገም። በእርግጥ ቪቮ ለአዲሱ አሰላለፍ ምን እንዳዘጋጀ ማየት አስደሳች ይሆናል።
ምንጮች:
- Gizmo ቻይና
- ዲጂታል ውይይት ጣቢያ