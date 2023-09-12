በህንድ ውስጥ vivo X90 Pro ተጠቃሚዎች አሁን በአንድሮይድ 14 ቅድመ እይታ ፕሮግራም መመዝገብ ይችላሉ።

ትኩረት በህንድ ውስጥ vivo X90 Pro ተጠቃሚዎች! የአንድሮይድ 14 እና የ vivo መጪ Funtouch OS 14 ጣዕም ለማግኘት መጠበቅ ካልቻላችሁ አሁን በአንድሮይድ 14 ቅድመ እይታ ፕሮግራም ላይ የመሳተፍ እድል አሎት።
በፕሮግራሙ ውስጥ ለመመዝገብ የእርስዎ vivo X90 Pro firmware ስሪት 13.1.13.8.W30.V000L1 ወይም ከዚያ በላይ እየሰራ መሆኑን ያረጋግጡ። ከዚያ በመሳሪያዎ ላይ ወደሚገኘው መቼቶች> የስርዓት ማሻሻያ ምናሌ ይሂዱ እና በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን የማርሽ አዶን ጠቅ ያድርጉ። ከዚያ ለፕሮግራሙ ለማመልከት "የሙከራ ስሪት" ላይ ጠቅ ያድርጉ። የፕሮግራሙ መቀበል አንድሮይድ 14 ላይ የተመሰረተ Funtouch OS 14 በመሳሪያዎ ላይ በቅንብሮች> የስርዓት አሻሽል ሜኑ በኩል እንዲጭኑ ይፈቅድልዎታል። 500 ቦታዎች ብቻ እንዳሉ ልብ ሊባል የሚገባው ነው, ስለዚህ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ ይፈልጉ ይሆናል.
ሆኖም፣ ይህ የቅድመ-ይሁንታ ሶፍትዌር መሆኑን መጥቀስ ተገቢ ነው፣ ስለዚህ በእርስዎ ልምድ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ስህተቶች እና ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በዋና መሳሪያዎ ላይ ከመጫን መቆጠብ ተገቢ ነው። ለመቀጠል ከወሰኑ፣ ከመመዝገብዎ በፊት የእርስዎን ውሂብ ምትኬ ማስቀመጥዎን ያስታውሱ። ስለ ፕሮግራሙ ማንኛቸውም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እዚህ በቀረበው ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ክፍል ውስጥ መልሶችን ማግኘት ይችላሉ። ምዝገባዎቹ ቀድሞውኑ ክፍት ናቸው፣ እና ዝመናው በሴፕቴምበር 18 ላይ ይወጣል።
vivo X90 Proን ለመግዛት እያሰቡ ከሆነ ለበለጠ መረጃ የእኛን ግምገማ ማየት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ከዚህ በታች ለመመልከት የቪዲዮ ግምገማ አለ።
ምንጮች:
– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)
- ለ X14 Pro የአንድሮይድ 90 ቅድመ እይታ ፕሮግራም ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ክፍል