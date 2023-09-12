የቪቫንቴ ሄልዝ ጂአይቲሪቭ ለኤአይአይ ቴክኖሎጂ እና ለቀጣሪ ድጎማ ደህንነት እውቅና አግኝቷል

በዲጂታል ሄልዝ ፋውንዴሽን 2023 የዲጂታል ጤና ሽልማቶች ላይ ቪቫንቴ ጤና የሩብ ፍፃሜ ተወዳዳሪ ሆኖ በሁለት ምድቦች ተመርጧል። የኩባንያው ጂአይቲሪቭ ቨርቹዋል ፕላትፎርም አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ይጠቀማል እና በጤና ቴክ ምርጡ የአይአይ አጠቃቀም እና የአሰሪ ድጎማ ደህንነት ምድቦች ለሁለቱም እውቅና ተሰጥቶታል።
GIThrive የምግብ መፈጨት ችግር ላለባቸው ግለሰቦች ድጋፍ የሚሰጥ ዲጂታል የምግብ መፈጨት የጤና መፍትሄ ነው። መድረኩ በ AI የሚመራ ቴክኖሎጂን፣ ከተመዘገቡ የአመጋገብ ባለሙያዎች እና የጤና አሰልጣኞች ሌት ተቀን እርዳታ እና ለምርመራ እና ለህክምና የ internists እና የጨጓራ ህክምና ባለሙያዎች አውታረ መረብ ማግኘትን ያጣምራል። ውጤቶቹ አስደናቂ ናቸው፣ ከ90% በላይ ተጠቃሚዎች የተሻሻሉ የምግብ መፍጫ ምልክቶችን እና የህይወት ጥራትን ሪፖርት አድርገዋል። በተጨማሪም GIThriveን እንደ ተቀጣሪ የሚያቀርቡ ድርጅቶች ከምግብ መፍጫ ጋር በተያያዙ የህክምና ወጪዎች 15% ወይም ከዚያ በላይ ቅናሽ አላቸው።
በጤና ቴክ ምድብ ውስጥ ባለው ምርጥ የ AI አጠቃቀም፣ የቪቫንቴ ሄልዝ ጂአይቲሪቭ በ AI እና በማሽን መማር ላይ ለሚመሰረቱ የግል እንክብካቤ ዕቅዶቹ ጎልቶ ይታያል። እነዚህ እቅዶች የምግብ መፈጨት ምልክቶችን ለማስታገስ እና የጤና እንክብካቤ ወጪዎችን ለመቀነስ የተነደፉ ናቸው። ምክሮች የአመጋገብ እና የአኗኗር ዘይቤ ማስተካከያዎችን፣ የመስመር ላይ ትምህርታዊ ግብዓቶችን፣ የግንዛቤ-ባህርይ ቴራፒን፣ ከጤና አሰልጣኞች ጋር ምክክር እና እንደ የላብራቶሪ ምርመራዎች እና የቴሌ ጤና ቀጠሮዎች ያሉ ክሊኒካዊ ጣልቃገብነቶችን ሊያካትቱ ይችላሉ።
በምርጥ የአሰሪ ድጎማ ደህንነት ምድብ ውስጥ መካተቱ የምግብ መፍጫ ጤናን በጥቅማ ጥቅሞች እቅዳቸው ውስጥ ለማካተት ከአሠሪዎች ጋር ያለው አጋርነት ነፀብራቅ ነው። GIThriveን በመተግበር፣ ድርጅቶች ከምግብ መፍጫ ችግሮች ጋር በተያያዙ የጤና እንክብካቤ ወጪዎች ላይ ቅናሽ አሳይተዋል። ሰራተኞች የተሻሻለ የመድሀኒት ተገዢነት እና የባህሪ ማሻሻያ አሳይተዋል፣ በዚህም ምክንያት ጥቂት የድንገተኛ ክፍል ጉብኝቶች እና የሆስፒታል መግቢያዎች። እንደ እውነቱ ከሆነ የጨጓራና ትራክት ጉዳዮች ለብዙ ኩባንያዎች ከአምስቱ የጤና እንክብካቤ ወጪዎች መካከል ናቸው።
የቪቫንቴ ጤና ዋና ሥራ አስፈፃሚ ቢል ስናይደር ለግል የተበጁ የሕክምና ዕቅዶች እና በጂአይቲሪቭ መድረክ የሚሰጠውን ቀጣይነት ያለው ድጋፍ አስፈላጊነት ያጎላል። በጂአይቲሪቭ ግለሰቦች በአንድ ቦታ ላይ ብዙ የምግብ መፈጨት የጤና ሃብቶችን ያገኛሉ፣ይህም ፈጣን እንክብካቤ እና ቀጣይ ህክምና እንዲኖር ያስችላል። ስናይደር በሁለቱም ምድቦች ለተሰጠው እውቅና ምስጋናን ይገልፃል, Vivante Health በአባላቶቹ ላይ እያሳየ ያለውን አወንታዊ ተፅእኖ እና እያሳካቸው ያሉትን የተረጋገጡ ውጤቶችን አፅንዖት ሰጥቷል.
የዲጂታል ጤና ሽልማቶች የመጨረሻ እጩዎች በሴፕቴምበር 22 ይታወቃሉ፣ አሸናፊዎቹ በኦክቶበር 2023 በላስ ቬጋስ በ HLTH 9 ግራንድ ፍፃሜ ላይ ይፋ ይሆናሉ።
ስለ ቪቫንቴ ጤና፡- ቪቫንቴ ሄልዝ ከጉት ጀምሮ ሥር የሰደዱ ሁኔታዎችን ለማስተዳደር አብዮት የሚሰጥ ዲጂታል የጤና እንክብካቤ ኩባንያ ነው። የእነርሱ ምናባዊ GI እንክብካቤ ግላዊ እና ወቅታዊ እንክብካቤን ለማቅረብ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ቴክኖሎጂን ከተቀናጀ የሃኪሞች፣ የአመጋገብ ባለሙያዎች እና የጤና አሰልጣኞች ቡድን ጋር ያጣምራል። ለበለጠ መረጃ የቪቫንቴ ሄልዝ ኩባንያ ድረ-ገጽን ይጎብኙ ወይም [email protected] ያግኙ።
ምንጭ፡- Vivante Health