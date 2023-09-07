የቢቢሲ ስቱዲዮዎች ስርጭት ባለቤትነት እና የገንዘብ ድጋፍ

ለዚህ ድረ-ገጽ መፈጠር ኃላፊነት ያለው የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት በብሪቲሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ቢቢሲ) ባለቤትነት የተያዘ የንግድ ኩባንያ ነው። እንደ የንግድ አካል፣ ይህ ድህረ ገጽ ከፈቃድ ክፍያ የሚገኘውን ገንዘብ ተጠቅሞ የገንዘብ ድጋፍ አልተደረገም። በምትኩ፣ ከድረ-ገጹ የሚገኘው ትርፍ አዲስ እና አስደሳች የቢቢሲ ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት እንደገና ኢንቨስት ይደረጋል።
በብሪቲሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ባለቤትነት የሚታወቀው የንግድ ምልክት የሆነው ቢቢሲ ይህን ድረ-ገጽ ለመፍጠር እና ለመጠገን የፍቃድ ክፍያውን በቀጥታ አይጠቀምም። በምትኩ፣ እንደ ቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት ካሉ የንግድ ሥራዎች የሚመነጨው ገንዘብ ከፍተኛ ጥራት ያለው የቢቢሲ ፕሮግራሚንግ ልማትን ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት ዋና ግብ የቢቢሲ ፕሮግራሞችን በዓለም ዙሪያ ለታዳሚዎች ማሰራጨት ሲሆን ይህም ከቢቢሲ ምርት ስም ጋር የተቆራኘውን የበለጸገ ይዘት እና ፈጠራን ያሳያል። የንግድ ሞዴልን በመጠቀም፣ ይህ የማከፋፈያ ክንድ የፋይናንስ ስኬትን ለማቅረብ ያለመ ሲሆን በመጨረሻም አዳዲስ እና የተለያዩ የቢቢሲ ፕሮግራሞችን ማምረት ይደግፋል።
በማጠቃለያው የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት በቢቢሲ ብቻ የተያዘ የንግድ ኩባንያ ነው። ይህ ባለቤትነት ቢኖርም, ድህረ ገጹን መፍጠር እና ማቆየትን ጨምሮ, በፍቃድ ክፍያ አይደገፍም. ከድረ-ገጹ የሚገኘው ትርፍ አዲስ እና ማራኪ የቢቢሲ ፕሮግራሞችን ለመፍጠር የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ በቢቢሲ ፕሮግራም ሰሪዎች ላይ እንደገና ኢንቨስት ተደርጓል።
ምንጮች:
– የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት፡ የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት በቢቢሲ የተያዘ የንግድ ኩባንያ ነው። የቢቢሲ ፕሮግራሞችን በአለም አቀፍ ደረጃ ለማሰራጨት ግብ ይዞ ይሰራል።
– የብሪቲሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን፡ የብሪቲሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ቢቢሲ) በዓለም ዙሪያ የተለያዩ የሚዲያ እና የመዝናኛ አገልግሎቶችን ያካተተ ታዋቂ የንግድ ምልክት ነው።
ማስታወሻ፡ የመነሻ መጣጥፉ ቀርቧል፡ ትክክለኛው ይዘት ግን አልተጠቀሰም።