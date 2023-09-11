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ፒክስል ስካይ አኒሜሽን የቫንኩቨር የመጀመሪያ ድሮን ላይት ትርኢት በክፍት አየር ጋላ አስጀመረ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 11, 2023
ፒክስል ስካይ አኒሜሽን የቫንኩቨር የመጀመሪያ ድሮን ላይት ትርኢት በክፍት አየር ጋላ አስጀመረ

በቫንኩቨር ላይ የተመሰረተ የድሮን ብርሃን ሾው ኩባንያ ፒክስል ስካይ አኒሜሽን በሴፕቴምበር 15 በኦፕን-ኤር ጋላ ይፋዊ ህዝባዊ ስራውን ያከብራል።በሳይንስ አለም እና በሐሰት ክሪክ የሚካሄደው ዝግጅቱ የቫንኮቨር የመጀመሪያ ሰው አልባ ብርሃንን ያሳያል። የሚጠበቀውን የ 700 ታዳሚዎችን በመማረክ አሳይቷል።

ፒክስል ስካይ አኒሜሽን ታሪክ መተረክ ለእያንዳንዱ ምርጥ አፈጻጸም አስፈላጊ እንደሆነ ያምናል። በድሮን ብርሃናቸው ትረካዎችን ለመሳል የምሽት ሰማይን እንደ ሸራ በመጠቀም በሁሉም እድሜ ያሉ ታዳሚዎችን ለመሳተፍ፣ ለማነሳሳት እና ለማስደንገጥ አላማ አላቸው። የድሮን ብርሃን ትዕይንት በሳይንስ አለም ላይ ከተወሰነው የትኩረት ነጥብ ለበለጠ እይታ ተዘጋጅቷል፣ነገር ግን በሐሰት ክሪክ የባህር ግድግዳ ላይ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ይታያል።

የOpen-Air Gala ከBootleggers የተሰበሰበ ኮክቴል ልምድ እና በቻሊ ሮሶ አርት ጋለሪ መሳጭ የጥበብ ትርኢት ያቀርባል። ሁለት የአፈጻጸም ደረጃዎች በአለምአቀፍ ዲጄዎች ሬይ ካሽ እና ዴዛ ይቀርባሉ. ተሰብሳቢዎች በቴክኖሎጂ በተደገፈ የስነ ጥበብ ጥበብ ወደ አዲስ አለም የመጓጓዝ እድል ይኖራቸዋል።

የOpen-Air Gala ትኬቶች በ$45 ሲደመር ክፍያ ይጀምራሉ እና በመስመር ላይ ሊገዙ ይችላሉ። ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ከሙዚቃ፣ ከሥነ ጥበብ እና ከድብልቅ ቅልጥፍና ጋር በማጣመር የማይረሳ የመዝናኛ ምሽት እንደሚሆን ቃል ገብቷል።

ምንጮች:
- የሳይንስ ዓለም
- Pixel Sky እነማዎች
- Bootleggers ኮክቴል
- Chali Rosso ጥበብ ጋለሪ

By Mampho Brescia

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