የቨርጂኒያ ገዥ ለስቴት አቀፍ የብሮድባንድ ማስፋፊያ ዕቅዶችን አወጣ

የቨርጂኒያ ገዥ ግሌን ያንግኪን ቨርጂኒያውያንን በተመጣጣኝ ዋጋ ካለው ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ብሮድባንድ ጋር ለማገናኘት የ5-አመት እቅድ አውጥቷል። እቅዱ ክልሉ የ1.48 ነጥብ 160,000 ቢሊየን ዶላር የፌደራል መድቦ የኢንተርኔት ኔትወርኮችን አሁን ተደራሽ ወደሌላቸው አካባቢዎች እንዴት እንደሚጠቀም ይዘረዝራል። በዚህ ተነሳሽነት፣ ቨርጂኒያ ወደ XNUMX የሚገመቱ ቦታዎችን ለመድረስ በማለም ያልተገለገሉ ቤቶችን፣ ንግዶችን እና የማህበረሰብ መልህቆችን ቅድሚያ ለመስጠት ያለመ ነው።
ባለከፍተኛ ፍጥነት ብሮድባንድ ማግኘት እንደ ቅንጦት አይቆጠርም፣ ነገር ግን በዕለት ተዕለት ሕይወት ውስጥ ሙሉ ተሳትፎ ለማድረግ አስፈላጊ ነው። ገዥ ያንግኪን ሁሉንም ቨርጂኒያውያን በብሮድባንድ በማገናኘት ግዛቱ የዲጂታል ክፍፍልን በማገናኘት ረገድ ትልቅ እርምጃ እንደሚወስድ ያምናል።
ተደራሽነትን ከመስጠት በተጨማሪ ዕቅዱ ዲጂታል ማንበብና መፃፍን ማስተዋወቅ፣ የጤና እንክብካቤን ማሻሻል እና ለሁሉም የቨርጂኒያውያን ወጪዎችን መቀነስ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ይሰጣል። ሁለንተናዊ የብሮድባንድ ሽፋንን በማሳካት፣ ስቴቱ ጥረቱን እና የገንዘብ ድጋፉን ወደ እነዚህ ወሳኝ አካባቢዎች አቅጣጫ ማስያዝ ይችላል።
በፌዴራል የመሠረተ ልማት ኢንቨስትመንቶች እና የስራዎች ህግ የሚደገፈው የብሮድባንድ እኩልነት፣ ተደራሽነት እና ማሰማራት (BEAD) ፕሮግራም ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎትን ለማስፋት ያለመ ሀገራዊ ተነሳሽነት ነው። የቨርጂኒያ የቤቶች እና የማህበረሰብ ልማት ዲፓርትመንት (DHCD) የስቴቱን $1.48 ቢሊዮን BEAD ድልድል ያስተዳድራል። ይህ የገንዘብ ድጋፍ የቨርጂኒያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢኒሼቲቭ (VATI) በስቴቱ ውስጥ አገልግሎት ለሌላቸው ክልሎች ለመድረስ እያደረገ ያለውን ጥረት ያሟላል።
ሁለንተናዊ የብሮድባንድ ተደራሽነት አንዴ ከተቋቋመ፣ DHCD አቅሙን ወደ ማስተዋወቅ እና የብሮድባንድ አገልግሎቶችን ጉዲፈቻ ወደ ማሻሻል ያዞራል። ግቡ ሁሉም ቨርጂኒያውያን ይህን ወሳኝ አገልግሎት ማግኘት እና መጠቀም እንደሚችሉ ማረጋገጥ ነው።
ከ935 ጀምሮ ቨርጂኒያ ከ2017 ሚሊዮን ዶላር በላይ በግዛት እና በፌደራል ፈንድ መድቦ ዲጂታል ክፍፍልን በመዝጋት መሪ ነች።እነዚህ ኢንቨስትመንቶች በ388,000 ኮመንዌልዝ ከተሞች እና ካውንቲዎች ውስጥ ከ80 በላይ የብሮድባንድ መሠረተ ልማትን አራዝመዋል። ድጋፉ ከአካባቢ መስተዳድሮች እና የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢዎች በተገኘው ተጨማሪ 1.1 ቢሊዮን ዶላር ተዛማጅ ፈንድ ተጨምሯል።
DHCD በአሁኑ ጊዜ በ BEAD የመጀመሪያ ፕሮፖዛል ላይ የህዝብ አስተያየቶችን እስከ ሴፕቴምበር 19 ድረስ እየተቀበለ ነው። ይህ የህዝብ አስተያየት እድል ባለድርሻ አካላት አስተያየት እንዲሰጡ እና ለብሮድባንድ ማስፋፊያ እቅድ እድገት የበኩላቸውን አስተዋፅዖ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል።
የቨርጂኒያ አሃዛዊ ክፍፍልን ለማገናኘት ያላትን ቁርጠኝነት ለሌሎች ግዛቶች እንደ ብሔራዊ ሞዴል ሆኖ ያገለግላል። ተመጣጣኝ እና ተደራሽ የሆነ ብሮድባንድ በማስቀደም ኮመንዌልዝ በዲጂታል ዘመን ምንም ማህበረሰቦች እንዳይቀሩ እያረጋገጠ ነው።
ምንጮች:
- የቨርጂኒያ ገዥ ቢሮ
- የቤቶች እና የማህበረሰብ ልማት መምሪያ (DHCD)