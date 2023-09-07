አፕል አክሲዮን በቻይና አይፎን ኩርቢዎች ላይ ስጋት ላይ ይጥላል

ቻይና በመንግስት ሰራተኞች አይፎን አጠቃቀም ላይ የጣለችው ገደብ ስጋት በሜጋካፕ የእድገት አክሲዮኖች ላይ ቅናሽ ስላደረገው S&P 500 እና Nasdaq በሀሙስ ቀን በአፕል መሪነት ቀንሷል። ቻይና በአይፎን ላይ የተጣለውን እገዳ ለመንግስት ድርጅቶች እና ኤጀንሲዎች ለማራዘም ማቀዷን ዜና ሲወጣ የአፕል አክሲዮኖች 3.3 በመቶ ቀንሰዋል። Tesla፣ Nvidia እና Netflix ጨምሮ ሌሎች የእድገት አክሲዮኖች ከ1.4% እስከ 3.1% የሚደርስ ኪሳራ አጋጥሟቸዋል።
የቻይናው አይፎን እገዳዎች ማስታወቂያ በዩኤስ እና በቻይና መካከል ካለው ፈታኝ ግንኙነት አንፃር በተለይም በቴክኖሎጂው ዘርፍ በፍትሃዊነት ዋጋ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች አጉልቶ አሳይቷል። እንደ Skyworks Solutions፣ Qualcomm እና Qorvo ያሉ የአፕል አቅራቢዎች ድርሻ በ7.1% እና 7.6% መካከል ቀንሷል። የ S&P 500 የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መረጃ ጠቋሚ 1.9% ቀንሷል ፣ የፊላዴልፊያ ሴሚኮንዳክተር መረጃ ጠቋሚ 2.8% ቀንሷል።
ለሥራ አጥነት የይገባኛል ጥያቄ የሚያቀርቡት አሜሪካውያን ቁጥር መቀነሱን ባሳየው የሰራተኛ ዲፓርትመንት ባወጣው ሪፖርት፣ ስለ ተለጣፊ የዋጋ ንረት ስጋት የበለጠ ተባብሷል። ሴፕቴምበር 216,000 ለተጠናቀቀው ሳምንት አሃዙ ወደ 2 ዝቅ ብሏል፣ ይህም ከየካቲት ወር ጀምሮ ዝቅተኛው ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ ከተጠበቀው በላይ የአሜሪካ ኢኮኖሚ መረጃ እንደሚያመለክተው የፌደራል ሪዘርቭ የፍጥነት መጨመር ዑደቱን በቅርቡ ያቆማል ተብሎ የሚጠበቀውን ዘግይቶታል።
በነሀሴ ወር ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች እና ገቢዎች የቀነሰው ፍላጎት በመዳከሙ እና በአለም ሁለተኛዋ ኢኮኖሚ ውስጥ የሸማቾች ወጪ አዝጋሚ በመሆኑ ከቻይና የተገኘ መረጃ ለገበያ ስጋት አስተዋጽኦ አድርጓል። ፒዲዲ ሆልዲንግስ፣ ጄዲ.ኮም፣ ባይዱ እና አሊባባን ጨምሮ በአሜሪካ የተዘረዘሩ የቻይና ኩባንያዎች ከ3.7 በመቶ እስከ 5.7 በመቶ የሚደርስ ኪሳራ አጋጥሟቸዋል።
ስለወደፊቱ የገንዘብ ፖሊሲ መንገድ ፍንጭ ለማግኘት ባለሀብቶች ከተለያዩ የፌዴራል ሪዘርቭ ተናጋሪዎች መግለጫዎችን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። የአፕል ኪሳራዎች ቢኖሩም፣ የዶው ጆንስ ኢንደስትሪያል አማካኝ መጠነኛ ጭማሪ ታይቷል፣ ይህም በዋናነት ከዌልስ ፋርጎ ማሻሻያ ከተደረገ በኋላ በማክዶናልድ አክሲዮን በ1 በመቶ ጭማሪ ምክንያት ነው። የአውቶሜሽን ሶፍትዌር ኩባንያ UiPath አዎንታዊ አመታዊ የገቢ ትንበያ ካቀረበ በኋላ የ9.1% የአክሲዮን ዋጋ ጭማሪ አሳይቷል።
በ11፡53 am ET፣ S&P 500 በ 0.49% በ 4,443.53 ቀንሷል፣ የናስዳክ ጥንቅር ግን 1.27% ወደ 13,695.95 ወርዷል። ይሁን እንጂ ዶው ጆንስ በ 0.11 በ 34,481.44% ጨምሯል, ምንም እንኳን አፕል በመረጃ ጠቋሚው ላይ ተፅዕኖ ቢኖረውም.
ምንጭ፡ ሮይተርስ – (በቤንጋሉሩ በ Shristi Achar A እና Amruta Khandekar ዘግበውታል፤ ተጨማሪ ዘገባ በጆሃን ኤም ቼሪያን በቪናይ ድዊቬዲ አርትዖት)
ትርጓሜዎች
- የሜጋካፕ የእድገት አክሲዮኖች፡ በገቢያ ዋጋ ላይ ከፍተኛ እድገት እያሳዩ ካሉ ኩባንያዎች ከፍተኛ-ካፒታል አክሲዮኖች።
– ተለጣፊ የዋጋ ግሽበት፡- የዋጋ ግሽበት ያለማቋረጥ ከፍ ያለ ወይም ከፍ ያለ ሆኖ የሚቆይበት ሁኔታ፣ በተለይም በተፈጥሮው እንዳይቀንስ በሚከለክሉት መሰረታዊ ምክንያቶች የተነሳ።
- የፍትሃዊነት ዋጋዎች: በይፋ በሚሸጡ ኩባንያዎች ውስጥ የአክሲዮኖች ወይም የአክሲዮኖች ዋጋዎች።
- የፌዴራል ሪዘርቭ (ፌድ)፡- ለገንዘብ ፖሊሲ እና መረጋጋት ኃላፊነት ያለው የዩናይትድ ስቴትስ ማዕከላዊ የባንክ ሥርዓት።
- የገንዘብ ፖሊሲ፡ በኢኮኖሚ ውስጥ የገንዘብ አቅርቦትን እና የወለድ ምጣኔን ለመቆጣጠር እና ለመቆጣጠር በማዕከላዊ ባንክ የሚወሰዱ እርምጃዎች።
ምንጮች:
- የሮይተርስ ጽሑፍ በ Shristi Achar A እና Amruta Khandekar በቤንጋሉሩ; ተጨማሪ ዘገባ በጆሃን ኤም ቼሪያን፣ በቪናይ ድዊቬዲ የተስተካከለ፣ ሴፕቴምበር 7፣ 2021