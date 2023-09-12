ለiPhone 15 ማሻሻያ ደስታ ያድጋል

በቅርቡ ከ Savings.com የወጣው ዓመታዊ የጥናት ዘገባ እንደሚያሳየው፣ 16 በመቶ ያህሉ የአፕል ነባር ተጠቃሚዎች አይፎን 15 ሲለቀቅ ወደ 14 ለማሳደግ አቅደዋል። ይህ ከቀደሙት የአይፎን ሞዴሎች የበለጠ በመቶኛ ሲሆን 14% ወደ አይፎን 10 እና ለአይፎን 13 15% ለማዘመን አቅዷል።የተጠበቀው ከፍተኛ የዋጋ ነጥብ ቢኖርም ካለፉት አመታት ይልቅ በ iPhone XNUMX ማሻሻያ ዙሪያ የበለጠ ደስታ አለ።
ለዚህ ደስታ አስተዋጽኦ ያደረገው እንደ አይፎን 11 እና አይፎን ኤክስ ካሉ የቆዩ ሞዴሎች ለማሻሻል የሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ቁጥር ነው። ይህ የሚያሳየው አፕል በስማርትፎን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን የገበያ ድርሻ ሊቀጥል እንደሚችል ነው። ነገር ግን፣ ሪፖርቱ ዋጋ ላሳደጉት ትልቅ እንቅፋት እንደሆነም ያሳያል። በአሁኑ ጊዜ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የ iPhone ባለቤቶች (53%) ለማሻሻል አላሰቡም, በአብዛኛው በዋጋ ግምት ምክንያት.
አፕል አመታዊ የመሳሪያ ማሻሻያዎችን እንደማያበረታታ እና መሳሪያውን ከተወዳዳሪዎቹ ጋር ሲወዳደር ረዘም ላለ ጊዜ እንደሚደግፍ ግልጽ አድርጓል. የዓመታዊ ማሻሻያ አዝማሚያ እየቀነሰ ቢመጣም, አሁንም 10% ዓመታዊ ማሻሻያ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ.
ሪፖርቱ በአዲሱ የአይፎን መሳሪያዎች ዙሪያ የካሜራ ጥራት፣ የባትሪ ህይወት እና ራም ማሻሻያዎችን ጨምሮ በጣም ታዋቂ የሆኑትን ግምቶችን ገልጿል። የባትሪ ማሻሻያዎች በተለይም በጣም ተፈላጊ ናቸው፣ 43% ተጠቃሚዎች መጀመሪያ ላይ የማዘመን እቅድ ከሌላቸው ተጠቃሚዎች አይፎን 15 ይህን ባህሪ ካካተተ እንደገና እንደሚያጤኑ በመግለጽ።
እንደ Savings.com ዘገባ ከሆነ አሁን ያላቸውን አይፎን ለሶስት አመታት የያዙት ሰዎች በአብዛኛው አይፎን 15 የመገበያያ ዕድላቸው ከፍተኛ ሲሆን 10% የሚሆኑት ከአንድ አመት በታች የሆናቸው አይፎን ተጠቃሚዎች አሁንም ለማሻሻል አቅደዋል።
በማጠቃለያው፣ ለአይፎን 15 ማሻሻያ ከፍተኛ ደስታ እየጨመረ ነው፣ ከቀደምት ሞዴሎች ጋር ሲነጻጸር ከፍ ያለ በመቶኛ ተጠቃሚዎች ለማሻሻል አቅደዋል። ዋጋው ለብዙዎች እንቅፋት ሆኖ ቢቆይም፣ የአዲሶቹ መሳሪያዎች የተሻሻሉ ባህሪያት፣ በተለይም በካሜራ እና በባትሪ አፈጻጸም ላይ፣ በማሻሻያ አድራጊዎች ዘንድ ፍላጎት እያሳደረ ነው።
ምንጮች:
- Savings.com ዓመታዊ የምርምር ሪፖርት