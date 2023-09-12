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የዩኤስ የሳይበር ደህንነት እና የመሠረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ የታወቁትን የአፕል ጉድለቶችን እንዲያስተካክሉ የፌደራል ኤጀንሲዎችን አሳስቧል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
የዩኤስ የሳይበር ደህንነት እና የመሠረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ የታወቁትን የአፕል ጉድለቶችን እንዲያስተካክሉ የፌደራል ኤጀንሲዎችን አሳስቧል

የዩኤስ የሳይበር ደህንነት እና የመሰረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ (ሲአይኤስኤ) ለፌደራል ኤጀንሲዎች የአይኦኤስ፣ አይፓድኦስ እና ማክኦስ መሳሪያዎቻቸውን በአንድ ወር ውስጥ እንዲያዘምኑ አሳስቧል። ይህ በስፓይዌር ጥቃቶች ሊበዘብዙ በሚችሉ በአፕል ምርቶች ውስጥ ለሁለት የዜሮ ቀን ተጋላጭነቶች ግኝት ምላሽ ነው።

የመጀመሪያው ተጋላጭነት፣ CVE-2023-41064 በመባል የሚታወቀው፣ በImageIO ውስጥ ቋት የተትረፈረፈ ተጋላጭነት ነው። በልዩ ሁኔታ የተሰራ ምስል ሲሰራ ይከሰታል እና ወደ ኮድ አፈፃፀም ሊያመራ ይችላል። ሁለተኛው ተጋላጭነት፣ CVE-2023-41061፣ በ Apple Wallet ውስጥ የማረጋገጫ ጉዳይ ነው። በተንኮል የተሰራ አባሪ ኮድ መፈጸምን ሊያስከትል ይችላል።

ሲቲዝን ላብ፣ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት፣ እነዚህን ተጋላጭነቶች በቅርብ ጊዜ እንደ “BlastPass” የብዝበዛ ሰንሰለት አግኝቷል። ይህ ሰንሰለት የፔጋሰስ ስፓይዌርን በዋሽንግተን ላይ ላሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ሰራተኛ ለማድረስ ጥቅም ላይ ውሏል። Citizen Lab ብዝበዛው በiMessage በኩል የተላኩ ተንኮል አዘል ምስሎችን የያዙ የPassKit አባሪዎችን እንደተጠቀመ ገልጿል።

እነዚህን ጥቃቶች ማን እንደፈቀደ ግልፅ ባይሆንም፣ በጠላት ሀገር ከተፈፀሙ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናትን ለማጥቃት ሊጠቀሙበት ይችላሉ የሚል ስጋት አለ። ከዚህ ባለፈም ተመሳሳይ የስፓይዌር ጥቃቶች ሲፈጸሙ የነበረ ሲሆን በ2021 ዘጠኝ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባለስልጣናት አይፎን ተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸውን ከርቀት ተጠልፈዋል።

አፕል የፔጋሰስ ስፓይዌርን ለማምረት እና ለመሸጥ ሃላፊነት አለበት ተብሎ በሚታመነው የእስራኤል ኩባንያ NSO Group ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ ወስኗል። NSO ቡድን ምርቶቹ ለህጋዊ ህግ አስከባሪ እና የስለላ መሰብሰብ አላማዎች የታሰቡ ናቸው ይላል።

የስፓይዌር ጥቃቶችን ስጋት ለመቀነስ የፌደራል ኤጀንሲዎች የተገኙትን ተጋላጭነቶች በኦፊሴላዊ የአቅራቢዎች ማሻሻያ ለማድረግ እስከ ኦክቶበር 2 ድረስ አላቸው። ይህን አለማድረግ እነዚህን የአፕል ምርቶች መጠቀምን ሊያቆም ይችላል።

ምንጮች:
- "የዩኤስ የሳይበር ደህንነት እና የመሠረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ (ሲአይኤስኤ) የታወቁ የአፕል ተጋላጭነቶች አፋጣኝ መጣጥፍን ይጠይቃል" - CISA
- “BlastPass፡ ዜሮ-ጠቅ ሞባይል የአፕል አይሜሴጅ ብዝበዛ” – ዜጋ ቤተ ሙከራ

By ገብርኤል Botha

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