የጉግል ፀረ እምነት ሙከራ ተጀመረ፡ በህገወጥ ስምምነቶች ሞኖፖሊን በማስቀጠል ተከሷል

የዩኤስ እና የጎግል ክስ ክስ በዋሽንግተን ዲሲ ተጀምሯል የመንግስት ጠበቆች የቴክኖሎጂው ግዙፍ ድርጅት እያወቀ የፀረ እምነት ህጎችን ጥሶ ድርጊቱን ለመደበቅ ሞክሯል ሲሉ ተከራክረዋል። ጎግል ከኩባንያው ጋር የሚያደርገው ስምምነቶች የሰፋፊው የፀረ እምነት ጉዳይ አካል በመሆኑ ለአስር ሳምንታት በሚቆየው የፍርድ ሂደቱ የአፕል ስራ አስፈፃሚዎች ምስክሮች ሆነው ሊቀርቡ ነው።
በዩኤስ የፍትህ ዲፓርትመንት (DOJ) የቅርንጫፍ ቅርንጫፍ ምክትል ዳይሬክተር ኬኔት ዲንትዘር የጉዳዩን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተው ጉዳዩ የኢንተርኔት የወደፊት ዕጣ ፈንታን የሚመለከት መሆኑን ገልጿል። እንደ ዲንትዘር ገለፃ፣ Google ከ2010 ጀምሮ በህገ-ወጥ መንገድ ሞኖፖሊውን እንደ አፕል እና AT&T ላሉ ድርጅቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በመክፈል ሞኖፖሊውን አስጠብቆ ቆይቷል። ጎግል እነዚህ ስምምነቶች የፀረ-እምነት ድንበሮችን እንደሚያቋርጡ እና ኩባንያው ከአስር አመታት በላይ በህገ-ወጥ መንገድ የሞኖፖል ስልጣንን የነባሪዎችን እና የመጠን ሀይልን በመጠቀም መያዙን እንደሚያውቅ ተከራክሯል።
ከዚህም በላይ ዶጄ ጎግልን በመስመር ላይ አስተዋዋቂዎች ላይ የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ የማስታወቂያ ጨረታዎችን እየተጠቀመ ነው ሲል ከሰዋል። ዲንትዘር ጎግል እንደ አፕል ላሉ ኩባንያዎች የሚከፍላቸውን ዝርዝር መረጃ እንዴት ለመጠበቅ እንደፈለገ የሚያሳይ ማስረጃ በፍርድ ቤት አቅርቧል። የጎግል ዋና ስራ አስፈፃሚ ሱንዳር ፒቻይ የቻቱ ታሪክ እንዲሰናከል የጠየቀበትን የውይይት ንግግር አሳይቷል።
ጎግል ጉልህ የሆነ የገበያ ድርሻውን በተጠቃሚ ምርጫ እና ብቃት እንዳሳካ ቢገልጽም፣ ሙከራው በዋነኝነት የሚያተኩረው የኩባንያው የፍለጋ እና የፍለጋ ማስታወቂያ አስተዳደር የፀረ እምነት ህጎችን መጣሱን ነው። ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ዳኛ አሚት መህታ ጎግል እንዲፈርስ ለማዘዝ ሊመርጥ ይችላል።
አፕል ከሙከራው ይቅርታ እንደሚደረግለት እና የአስተዳዳሪዎች የጥሪ ወረቀት ውድቅ እንደሚሆን ተስፋ አድርጎ ነበር፣ ምክንያቱም ኩባንያው ቀደም ሲል ሰፊ ምስክርነቶችን እና በርካታ ሰነዶችን ሰጥቷል። ሆኖም ዳኛ መህታ ይህን ጥያቄ ውድቅ አድርገውታል፣ እና የአፕል ስራ አስፈፃሚዎች ኤዲ ኪዩ፣ ጆን ጂያናንድሪያ እና አድሪያን ፔሪካ በመጨረሻ ችሎቱ ላይ የምሥክርነቱን ቦታ ይወስዳሉ።
ምንጮች:
- ዶጄ
- የፍርድ ቤት ሂደቶች