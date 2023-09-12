የዲጂታል ክህሎት ክፍተትን ለመዝጋት የዲግሪ ስልጠናዎችን መጠቀም

የልምምድ ቀረጥ በዩኬ መንግስት በ2017 አስተዋወቀው ትላልቅ ቀጣሪዎች በስራ ልምምድ ስልጠና ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉበት መንገድ ነው። በዓመት ከ £3 ሚሊዮን በላይ የደመወዝ ክፍያ ያላቸው አሰሪዎች ከጠቅላላ አመታዊ ደሞዛቸው 0.5% ወደ ቀረጥ ፈንድ መክፈል ይጠበቅባቸዋል። ከዚያም እነዚህን ገንዘቦች የራሳቸውን የስራ ልምምድ ስልጠና እና የግምገማ ወጪዎችን ለመደገፍ ወይም ወደ ሌላ ቀጣሪ ለማስተላለፍ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ ማንኛውም ጥቅም ላይ ያልዋሉ ገንዘቦች ጊዜው ያልፍባቸዋል።
በዲጂታል ስራዎች ውስጥ ያሉትን ጨምሮ በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ ሰፊ የስራ ልምድ ደረጃዎች አሉ። የስልጠና እና ቴክኒካል ትምህርት ተቋም (IfATE) አሰሪዎች ለሠልጣኞች የእድገት እና የሰለጠነ መስመሮችን እንዲለዩ ለመርዳት የሙያ ካርታዎችን ያቀርባል። እንደ ቡኪንግሃምሻየር ኒው ዩኒቨርሲቲ (ቢኤንዩ) ያሉ ሙያ ላይ ያተኮሩ ዩኒቨርሲቲዎች እንደ ጤና አጠባበቅ፣ ፖሊስ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ንግድ እና አስተዳደር እና ዲጂታል ባሉ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የልምምድ አቅርቦትን በማቅረብ ከፍተኛ እና የዲግሪ ተለማማጅ ገበያ ቦታ ገብተዋል።
አሰሪዎች ብዙውን ጊዜ ተለማማጆችን ወደ ዝቅተኛ ደረጃ ስልጠናዎች በመመልመል ወደ ሙሉ የዲግሪ ደረጃ መመዘኛ እንዲያድጉ እድሎችን ይሰጣሉ። ይህ ተለማማጆች ከባህላዊው አራት ዓመታት ጋር ሲነፃፀሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሙሉ የባችለር ዲግሪ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
የልምምድ ማጠናቀቂያ ዋጋን በተመለከተ ስጋቶች ሊኖሩ ቢችሉም፣ ቀጣሪዎች የሚያገናኟቸውን አቅራቢዎች ታሪክ በጥንቃቄ ማጤን አለባቸው። ለምሳሌ፣ BNU በዲጂታል እና ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ ፕሮፌሽናል (ቢኤስሲ) ዲግሪ ልምምዳቸው የማጠናቀቂያ ደረጃ ከ90% በላይ አለው። ይህ ልዩ የተለማማጅነት ደረጃ ስድስት የተለያዩ መንገዶች አሉት፣ እነዚህም የሶፍትዌር ምህንድስና፣ የአይቲ አማካሪ፣ የሳይበር ደህንነት፣ ኔትዎርኪንግ፣ የመረጃ ትንተና እና የንግድ ትንተናን ጨምሮ።
የሥልጠና አቅራቢዎች እንደ ቀን መልቀቂያ ወይም ማገድ ያሉ የተለያዩ የአቅርቦት ሞዴሎችን ሊያቀርቡ ይችላሉ። አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን ተለማማጆች መቅጠር ለሚችሉ ቀጣሪዎችም የመላኪያ ሞዴሎችን ማዘጋጀት ይችላሉ።
የዲግሪ ልምምዶች ከግል እድገት አንፃር ሊለወጡ ይችላሉ። ለተማሪዎች ጠቃሚ የስራ ልምድ እና ዕዳ ሳይጨምር ዲግሪ እንዲያገኙ እድል ይሰጣሉ። የዲግሪ ተለማማጅነት ትምህርት ቤት ለወጡ ብቻ አይደለም; አዳዲስ እድሎችን በመፈለግ ችሎታቸውን ወይም የሙያ መቀያየርን የሚፈልጉ ነባር ሰራተኞችንም ይጠቀማሉ። እነዚህ ልምምዶች በዩኒቨርሲቲ ትምህርት እና በኢንዱስትሪ መስፈርቶች መካከል ያለውን የክህሎት ልዩነት ያስተካክላሉ።
የዲጅታል ክህሎት ክፍተትን ለመቀነስ የዲግሪ ልምምዶችን በብቃት ለመጠቀም ቀጣሪዎች የተለማማጅ ሚናዎችን መፍጠር ወይም ለነባር ሰራተኞች በግብር የተደገፈ ስልጠና መስጠት አለባቸው። በተጨማሪም የተለማመዱበት ደረጃ እና ልዩ የስራ ሃይል ፍላጎቶች ጋር የሚጣጣሙትን የተለማመዱ ደረጃዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው.
የተለማመዱበትን ውስብስብ ዓለም ለመዳሰስ ቀጣሪዎች ከሌሎች ድርጅቶች የተሳካ ምሳሌዎችን መመልከት ይችላሉ። ለምሳሌ፣ በዌስት ሚድላንድስ የሚገኘው የአይቲ ኩባንያ የሆነው ክሪምሰን የተሳካ የልምምድ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። ከትምህርት ቤት የወጡ ተማሪዎችን ወደ ደረጃ 4 ልምምዶች በመመልመል ወደ የአይቲ አማካሪ ዲግሪ ስልጠና እንዲቀጥሉ እድል ይሰጣሉ። በስራቸው ውስጥ ከፍተኛ የሰልጣኞች ጥምርታ እና የወደፊት ተሰጥኦን ለመንከባከብ ጠንካራ ቁርጠኝነት አላቸው።
በማጠቃለያው፣ የዲግሪ ልምምዶች የዲጂታል ክህሎት ክፍተትን ለመፍታት እና ቀጣዩን የዲጂታል ቴክኖሎጂ ባለሙያዎችን የማዘጋጀት አቅም አላቸው። የስልጠና ቀረጥ ክፍያን በመጠቀም እና ከታመኑ የስልጠና አቅራቢዎች ጋር በመስራት ቀጣሪዎች ግለሰቦች ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ እና በታዳጊ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ የስራ ልምድ እንዲቀስሙ ጠቃሚ እድሎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
ምንጮች:
- https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy
- https://www.instituteforapprenticeships.org/
- https://bucks.ac.uk/apprenticeships
- https://www.crimson.co.uk/