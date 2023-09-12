Square Enix Infinity Strash: Dragon Quest የዳይ ጀብዱ አዲስ ባህሪያትን አስታወቀ

Square Enix በሴፕቴምበር 28 ላይ ለኔንቲዶ ስዊች በመልቀቅ ስለ መጪው ተግባር RPG ፣ Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai አዲስ ዝርዝሮችን አሳይቷል። ይህ ጨዋታ በተወዳጅ አኒሜ እና ማንጋ ተከታታይ ተመሳሳይ ስም ላይ የተመሰረተ ነው።
ጨዋታው ዳይ እና የአቫን ደቀ መዛሙርት ከጨለማው ጦር ጋር በሚያደርጉት ውጊያ ላይ ሲቆጣጠሩ ተጫዋቾች እራሳቸውን በአኒም ክስተቶች ውስጥ እንዲያጠምቁ ያስችላቸዋል። ከዋናው ታሪክ ሁነታ በተጨማሪ, Square Enix የጨዋታውን የመድገም ዋጋ የሚያሻሽሉ ሁለት አስደሳች ባህሪያትን አሳውቋል.
በመጀመሪያ፣ ተጫዋቾች ችሎታቸውን ከጠንካራ ተቃዋሚዎች ጋር የሚፈትኑበት እና “የተደባለቁ” ጠላቶች እና ጦርነቶች የሚያጋጥሙበት የድህረ-ጨዋታ ፈተና ሁነታ አለ። ይህ ሁነታ ዋናውን ታሪክ ላጠናቀቁ እና ተጨማሪ ይዘት ለሚፈልጉ ተጫዋቾች ተጨማሪ ፈተና ይሰጣል።
ሁለተኛው ባህሪ ተጫዋቾቻቸው የፓርቲያቸውን ክህሎት እና ድግምት የሚያጠናክሩበት የእስር ቤት ሩጫ ሁነታ የማስታወስ መቅደስ ነው። በዚህ ሁነታ, ተጫዋቾች በደረጃ 1 ይጀምራሉ እና በቤተመቅደስ ውስጥ ሲሄዱ ችሎታቸውን ለማሳደግ እድሉ ይኖራቸዋል.
የ Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai አካላዊ ቅጂ የማግኘት ፍላጎት ካለህ መልካም ዜና አለ። Square Enix በእስያ ውስጥ ከሙሉ የእንግሊዝኛ ድጋፍ ጋር በቦክስ የተሰራ እትም ይለቃል። ቅድመ-ትዕዛዞች አሁን እንደ ፕላያሲያ ባሉ ጣቢያዎች ላይ ይገኛሉ።
በእነዚህ አዳዲስ ባህሪያት እና የአካል መለቀቅ አማራጭ፣ የድራጎን ተልዕኮ ተከታታዮች እና የዳይ አድቬንቸር አድናቂዎች ይህን አስደሳች ጨዋታ የሚጠብቁበት ተጨማሪ ምክንያቶች ይኖራቸዋል።
ምንጮች:
- ኔንቲዶ ሕይወት
- ካሬ Enix