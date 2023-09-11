በማይሎፊብሮሲስ ሕክምና ውስጥ የMomelotinib ተስፋ ሰጭ ክሊኒካዊ ሙከራዎች

Momelotinib, ለ myelofibrosis እምቅ ሕክምና, ሁለት ወሳኝ ክሊኒካዊ ሙከራዎች ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል. የመጀመሪያው ሙከራ፣ SIMPLIFY-1፣ ባለብዙ ማእከላዊ፣ በዘፈቀደ፣ ባለ ሁለት ዕውር፣ ደረጃ III ጥናት ሲሆን ይህም የሞሜሎቲኒብ ደህንነት እና ውጤታማነት myelofibrosis ባለባቸው ታካሚዎች ላይ ከሩክሶሊቲኒብ ጋር ያነጻጽራል። የዚህ ሙከራ ውጤቶች እንደሚያሳዩት ሞሜሎቲኒብ የሩክሶሊቲኒብ ዝቅተኛነት ከስፕሊን መጠን ምላሽ አንጻር ሲታይ አሳይቷል. ይህ ጉልህ የሆነ ግኝት ነው, ምክንያቱም የስፕሊን መጠን መቀነስ myelofibrosis ላለባቸው ታካሚዎች አስፈላጊ የሕክምና ግብ ነው.
ሁለተኛው ሙከራ፣ MOMENTUM በመባል የሚታወቀው፣ ዓለም አቀፋዊ፣ የዘፈቀደ፣ ድርብ ዕውር ደረጃ III ክሊኒካዊ ሙከራ ነበር፣ ይህም ሞሜሎቲቢንን ከዳናዞል ጋር በማነፃፀር በደም ማነስ እየተሰቃዩ ባሉ myelofibrosis በሽተኞች። ሙከራው ሁሉንም ዋና እና ዋና ዋና የሁለተኛ ደረጃ የመጨረሻ ነጥቦችን በተሳካ ሁኔታ አሟልቷል ፣ይህም ሞሜሎቲኒብ የደም ማነስ ማይሎፊብሮሲስ በሽተኞችን ለማከም ያለውን አቅም ያሳያል።
ማይሎፊብሮሲስ ያልተለመደ የደም ሴሎች እንዲፈጠሩ እና ጠባሳ ሕብረ ሕዋሳት እንዲፈጠሩ በማድረግ የአጥንት ቅልጥምንም የሚጎዳ ያልተለመደ የደም ካንሰር ነው። እንደ ድካም, ስፕሊን መጨመር እና የደም ማነስ የመሳሰሉ ምልክቶችን ሊያመጣ የሚችል ሥር የሰደደ እና ሥር የሰደደ በሽታ ነው. ለ myelofibrosis ውጤታማ ህክምናዎች ለታካሚዎች የህይወት ጥራትን ለማሻሻል እና ህይወታቸውን ለማራዘም ወሳኝ ናቸው.
ምንም እንኳን ክሊኒካዊ ሙከራዎች በሞሜሎቲኒብ ላይ ያተኮሩ ቢሆንም ከምርምሩ በስተጀርባ ያለውን ዳራ ልብ ማለት አስፈላጊ ነው. በጃፓን የተከሰተው የፉኩሺማ የኒውክሌር አደጋ ለሬዲዮአክቲቭ ቁሶች በመጋለጥ ምክንያት የደም ማነስ አደጋ ሊጨምር ይችላል የሚል ስጋት አሳድሯል። ይሁን እንጂ ከአስር አመታት በላይ ምርምር ካደረጉ በኋላ, በአሁኑ ጊዜ አደጋው በጃፓን የደም ማነስ ጉዳዮችን መጨመሩን የሚያረጋግጥ ቀጥተኛ ማስረጃ የለም.
የሞሜሎቲኒብ ክሊኒካዊ ሙከራዎች ተስፋ ሰጪ ውጤቶች ይበልጥ ውጤታማ የሕክምና አማራጮች ለሚያስፈልጋቸው ማይሎፊብሮሲስ ሕመምተኞች ተስፋ ይሰጣሉ። በዚህ አካባቢ ተጨማሪ ምርምር እና ልማት የተሻሉ ውጤቶችን ለማቅረብ እና በዚህ ደካማ በሽታ የተጎዱትን ህይወት ለማሻሻል አስፈላጊ ናቸው.
ምንጮች:
- SIMPLIFY-1 ክሊኒካዊ ሙከራ
– MOMENTUM ክሊኒካዊ ሙከራ