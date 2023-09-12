አንድነት ለጨዋታ ገንቢዎች አዲስ ክፍያዎችን አስተዋውቋል

ዩኒቲ ቴክኖሎጅዎች ለጨዋታ ገንቢዎች በክፍያ መዋቅሩ ላይ ጉልህ ለውጥ ማድረጉን በቅርቡ አስታውቋል። ኩባንያው አሁን የጨዋታ ጭነቶችን እና ገቢዎችን እንደ አዲሱ የአንድነት ሩጫ ክፍያ ይከታተላል። ይህ ክፍያ ብቁ የሆነ ጨዋታ በተጠቃሚዎች በሚወርድበት ጊዜ ብዛት ላይ የተመሰረተ ነው። ዩኒቲ በመጀመሪያ በጭነት ላይ የተመሰረተ ክፍያ ማስከፈል ፈጣሪዎች ከገቢ ድርሻ ሞዴል በተለየ መልኩ ቀጣይነት ያለው የገንዘብ ትርፍ በተጫዋች ተሳትፎ እንዲቆዩ ያስችላቸዋል ብሎ ያምናል።
ነገር ግን፣ ይህ ጠፍጣፋ ክፍያ ጨዋታዎችን በአነስተኛ ዋጋ ለሚሸጡ የጨዋታ ገንቢዎች አሳሳቢ ሊሆን ይችላል። የUniity Runtime ክፍያ እንደ Steam 30% ቅናሽ ባሉ ሌሎች ክፍያዎች ላይ ተጨማሪ ወጪ ይሆናል። አዲሱ የክፍያ መዋቅር የተለያዩ የአንድነት ተጠቃሚዎችን ደረጃዎች ይነካል፡-
- አንድነት ግላዊ እና አንድነት ፕላስ፡ ባለፉት 200,000 ወራት $12 ዶላር ወይም ከዚያ በላይ ያፈሩ እና ቢያንስ 200,000 የህይወት ዘመን የጨዋታ ጭነቶች ያደረጉ ዴቪዎች።
- Unity Pro እና Unity Enterprise፡- ባለፉት 1,000,000 ወራት ውስጥ 12 ዶላር ወይም ከዚያ በላይ ያፈሩ እና ቢያንስ 1,000,000 የህይወት ዘመን የጨዋታ ጭነቶች ያላቸው ዴቪዎች።
ይህ የክፍያ መዋቅር ከጃንዋሪ 1፣ 2024 ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል። ገደቦቹ ከደረሱ በኋላ ለተጨማሪ ጭነቶች ብቻ ነው የሚከፈለው። ነገር ግን፣ ገደብ ያላሟሉ ወይም ገቢ ያልተገኘባቸው ጨዋታዎች ክፍያውን መክፈል አይጠበቅባቸውም። በተለይም አንድነት ለአንድነት ግላዊ እቅድ አመታዊ የገቢ ገደብንም ያስወግዳል።
በገንቢዎች የተነሳው አንድ ስጋት የመጫኛ ክትትል የግላዊነት አንድምታ ነው። ዩኒቲ ክትትሉ በትክክል እንዴት እንደሚሰራ ግልጽ ዝርዝር መረጃ አላቀረበም። በተጨማሪም፣ እንደ የበጎ አድራጎት ቅርቅቦች ውስጥ የጨዋታ ቁልፎችን መቁጠር እና የተዘረፉ ስሪቶች ባሉበት ህጋዊ የሚከፈልባቸው ጭነቶችን መከታተል ያሉ ጉዳዮች ተጨማሪ ማብራሪያ ያስፈልጋቸዋል።
በእነዚህ አዳዲስ ክፍያዎች፣ ገንቢዎች እንደ ነጻ እና ክፍት ምንጭ Godot Engine ያሉ አማራጮችን ማጤን ሊጀምሩ ይችላሉ። ኢንደስትሪው ለአንድነት ለውጥ ምን ምላሽ እንደሚሰጥ እና በመድረኩ ታዋቂነት ላይ ምንም አይነት ተጽእኖ የሚያሳድሩ ከሆነ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው።
ምንጮች:
- GamingOnLinux.com