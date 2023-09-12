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አንድነት ዩኒቲ ሞተርን በመጠቀም ለጨዋታ ጭነቶች አዲስ ክፍያዎችን አስታወቀ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
አንድነት ዩኒቲ ሞተርን በመጠቀም ለጨዋታ ጭነቶች አዲስ ክፍያዎችን አስታወቀ

የጨዋታ ልማት መድረክ ግንባር ቀደም የሆነው ዩኒቲ ዩኒቲ ሞተርን በመጠቀም ለእያንዳንዱ ጨዋታ አዲስ ክፍያ ተግባራዊ እንደሚያደርግ አስታውቋል። የአንድነት ሩጫ ክፍያ በመባል የሚታወቀው ይህ ክፍያ ባለፈው ዓመት ውስጥ የተወሰነ የገቢ ገደብ እና የዕድሜ ልክ ጭነት ብዛት ላለፉ ጨዋታዎች ተፈጻሚ ይሆናል።

የተወሰኑት ገደቦች እና ክፍያዎች ገንቢው በያዘው የአንድነት ደንበኝነት ምዝገባ አይነት ይለያያሉ። ለአንድነት ግላዊ እና ዩኒቲ ፕላስ ተጠቃሚዎች የገቢው ገደብ በዓመት 200,000 ዶላር ተቀናብሯል፣ የእድሜ ልክ የመጫኛ ብዛት 200,000 ነው። በሌላ በኩል የዩኒቲ ፕሮ እና የዩኒቲ ኢንተርፕራይዝ መለያዎች በዓመት 1 ሚሊዮን ዶላር ገቢ እና 1 ሚሊዮን የእድሜ ልክ ጭነቶች ከፍተኛ ገደብ አላቸው።

ከእነዚህ ገደቦች በላይ የሚከፍሉት ክፍያዎች ለእያንዳንዱ የደንበኝነት ምዝገባ አይነት እንዲሁ የተለያዩ ናቸው። የአንድነት የግል ገንቢዎች ከደረጃው በላይ ላለው እያንዳንዱ ጭነት 0.20 ዶላር እንዲከፍሉ ይደረጋሉ፣ የዩኒቲ ኢንተርፕራይዝ መለያዎች ግን ከ0.01 ሚሊዮን በላይ ላለው እያንዳንዱ ጭነት 2 ዶላር ብቻ ይከፍላሉ። በታዳጊ ገበያዎች ውስጥ ያሉ ገንቢዎች የተቀነሰ ክፍያ ይቀበላሉ፣የዩኒቲ የግል መለያዎች በአንድ ጭነት $0.02 የሚከፍሉ እና የድርጅት መለያዎች በአንድ ጭነት $0.005 ይከፍላሉ።

በተለይም እነዚህ ክፍያዎች ገቢውን ካሟሉ እና የቁጥር ገደቦችን ከጫኑ በዩኒቲ ላይ የተገነቡ ነባር ጨዋታዎች ላይም ተፈጻሚ ይሆናሉ። የአንድነት ሩጫ ክፍያ ጨዋታ ላልሆኑ መተግበሪያዎች እንደማይተገበር መጥቀስ አስፈላጊ ነው።

ጨዋታው በወረደ ቁጥር Unity Runtime መጫኑን በማጉላት የዚህን ክፍያ ተግባራዊነት ያጸድቃል። ኩባንያው በጭነት ላይ የተመሰረተ ክፍያ ከገቢ መጋራት ሞዴል በተለየ መልኩ በተጫዋቾች ተሳትፎ ለፈጣሪዎች የሚሰጠውን የፋይናንሺያል ጥቅም እንደሚያስጠብቅ ያምናል።

ከነዚህ ለውጦች በተጨማሪ ዩኒቲ የዩኒቲ ፕላስ የደንበኝነት ምዝገባ ደረጃውን ማቆሙን አስታውቋል። ነባር የፕላስ ተመዝጋቢዎች በፕላስ ዋጋ ለአንድ አመት ወደ አንድነት ፕሮ እንዲያሳድጉ እድል ይሰጣቸዋል።

ሁለገብ እና ኃይለኛ በሆነ የጨዋታ ልማት ችሎታው የሚታወቀው አንድነት ሞተር በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ወርሃዊ ውርዶችን ይይዛል። ይህ አዲስ የክፍያ መዋቅር የአንድነት ሥነ-ምህዳርን ታማኝነት በመጠበቅ የጨዋታ ፈጣሪዎችን ቀጣይነት ያለው እድገት እና እድገት ለመደገፍ ያለመ ነው።

ምንጮች:
– አንድነት ለጨዋታ ጭነቶች የሩጫ ጊዜ ክፍያ አስታወቀ
- የአንድነት የአሂድ ጊዜ ክፍያዎች እና የደንበኝነት ምዝገባ ለውጦች

By ሮበርት አንድሪው

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