የንክኪ ስክሪን iMac G3፡ አስደናቂ እንግዳ ነገር

በቅርብ ጊዜ በሚካኤል ኤምጄዲ በቀረበ ቪዲዮ ላይ፣ አስደናቂ ግኝት ታይቷል -ከ3 ጀምሮ የንክኪ ስክሪን iMac G1999 ለመንካት ብቻ ሳይሆን ግፊትንም የሚነካ ነው። ይህ ግኝት የበለጠ ትኩረት የሚስብ የሚያደርገው በ iMac በኩል ያለው ተለጣፊ ነው, ይህም ከኤሎ የመጣው "የኢንጂነሪንግ ፕሮቶታይፕ" መሆኑን የሚያመለክተው ኦፊሴላዊ "እሴት ታክሏል ሻጭ" ለ Apple ምርቶች ነው.
ከ3 ዓመታት በፊት የተለቀቀው iMac G25 በብዙ መልኩ ቀዳሚ መሳሪያ ነበር። ግልጽነት ያለው ፕላስቲክ፣ የተሳለጠ ቅርፅ እና ደፋር የንድፍ ምርጫዎች የቅጥ አዶ አድርገውታል እና አፕል በቴክኖሎጂው አለም ያለውን ቦታ አጠንክሮታል። ግልጽነት ያለው የንድፍ አዝማሚያም ጀምሯል። በንክኪ ስክሪን ላይ የተካነው ኤሎ ኩባንያ አንዳንድ iMacsን ወደ ንክኪ ስክሪን ኪዮስኮች የለወጠው በአፕል ፈቃድ እንደ እሴት ታክሏል ሽያጭ ነው።
የኤሎ የመዳሰሻ ስክሪን ቴክኖሎጂ ሁለት ትራንስደክተሮችን በመደበኛው CRT ማሳያ ላይ በመግጠም የንክኪ ግብዓት እንዲኖር ያስችላል። የአኮስቲክ ሞገዶችን በማስተጓጎል ቴክኖሎጂው የ X/Y መጋጠሚያዎችን አልፎ ተርፎም የንክኪውን ግፊት ጥልቀት ሊወስን ይችላል። በማሳያው ጀርባ ላይ የተጫነው የመቆጣጠሪያ ሰሌዳ ይህንን መረጃ በማዘጋጀት ከውስጥ በተዘረጋ ገመድ ከኮምፒዩተር ጋር ተገናኝቷል።
ምንም እንኳን ማይክል ኤምጄዲ በቴክኖሎጂው የተደነቀ ቢሆንም፣ የአክሲዮን ማክኦኤስ 8.6 በይነገጽ ለንክኪ አጠቃቀም ተስማሚ ያነሰ ሆኖ አግኝቷል። ትንንሾቹ የዴስክቶፕ መቆጣጠሪያዎች እና የመዳፊት ዒላማዎች በትክክል ለማሰስ አስቸጋሪ ያደርጉታል። ይህ የመዳሰሻ ስክሪን iMac ለንግድ የተለቀቀ ቢሆን ኖሮ፣ ለንክኪ ተስማሚ የሆኑ ትላልቅ አዝራሮች ያሉት ብጁ ሶፍትዌር ይቀርብ ነበር።
የሦስተኛ ወገን የንክኪ ስክሪን ልወጣ ጽንሰ-ሐሳብ በዋጋ ታክሏል ሻጭዎች በኩል ያለፈ ነገር ነው። የአፕል የአሁኑ የVAR ፕሮግራም የበለጠ የሚያተኩረው ከሶፍትዌር ጋር በተያያዙ አገልግሎቶች እና በድርጅት አይቲ ድጋፍ ላይ ነው። የመዳሰሻ ስክሪን iMac G3 እንደ አስደናቂ እንግዳ ነገር ነው፣ ምን ሊሆን እንደሚችል ምሳሌ ነው።
ምንጭ:
– የሚካኤል MJD የዩቲዩብ ቪዲዮ