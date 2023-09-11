የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

የንክኪ ስክሪን iMac G3፡ አስደናቂ እንግዳ ነገር

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 11, 2023
የንክኪ ስክሪን iMac G3፡ አስደናቂ እንግዳ ነገር

በቅርብ ጊዜ በሚካኤል ኤምጄዲ በቀረበ ቪዲዮ ላይ፣ አስደናቂ ግኝት ታይቷል -ከ3 ጀምሮ የንክኪ ስክሪን iMac G1999 ለመንካት ብቻ ሳይሆን ግፊትንም የሚነካ ነው። ይህ ግኝት የበለጠ ትኩረት የሚስብ የሚያደርገው በ iMac በኩል ያለው ተለጣፊ ነው, ይህም ከኤሎ የመጣው "የኢንጂነሪንግ ፕሮቶታይፕ" መሆኑን የሚያመለክተው ኦፊሴላዊ "እሴት ታክሏል ሻጭ" ለ Apple ምርቶች ነው.

ከ3 ዓመታት በፊት የተለቀቀው iMac G25 በብዙ መልኩ ቀዳሚ መሳሪያ ነበር። ግልጽነት ያለው ፕላስቲክ፣ የተሳለጠ ቅርፅ እና ደፋር የንድፍ ምርጫዎች የቅጥ አዶ አድርገውታል እና አፕል በቴክኖሎጂው አለም ያለውን ቦታ አጠንክሮታል። ግልጽነት ያለው የንድፍ አዝማሚያም ጀምሯል። በንክኪ ስክሪን ላይ የተካነው ኤሎ ኩባንያ አንዳንድ iMacsን ወደ ንክኪ ስክሪን ኪዮስኮች የለወጠው በአፕል ፈቃድ እንደ እሴት ታክሏል ሽያጭ ነው።

የኤሎ የመዳሰሻ ስክሪን ቴክኖሎጂ ሁለት ትራንስደክተሮችን በመደበኛው CRT ማሳያ ላይ በመግጠም የንክኪ ግብዓት እንዲኖር ያስችላል። የአኮስቲክ ሞገዶችን በማስተጓጎል ቴክኖሎጂው የ X/Y መጋጠሚያዎችን አልፎ ተርፎም የንክኪውን ግፊት ጥልቀት ሊወስን ይችላል። በማሳያው ጀርባ ላይ የተጫነው የመቆጣጠሪያ ሰሌዳ ይህንን መረጃ በማዘጋጀት ከውስጥ በተዘረጋ ገመድ ከኮምፒዩተር ጋር ተገናኝቷል።

ምንም እንኳን ማይክል ኤምጄዲ በቴክኖሎጂው የተደነቀ ቢሆንም፣ የአክሲዮን ማክኦኤስ 8.6 በይነገጽ ለንክኪ አጠቃቀም ተስማሚ ያነሰ ሆኖ አግኝቷል። ትንንሾቹ የዴስክቶፕ መቆጣጠሪያዎች እና የመዳፊት ዒላማዎች በትክክል ለማሰስ አስቸጋሪ ያደርጉታል። ይህ የመዳሰሻ ስክሪን iMac ለንግድ የተለቀቀ ቢሆን ​​ኖሮ፣ ለንክኪ ተስማሚ የሆኑ ትላልቅ አዝራሮች ያሉት ብጁ ሶፍትዌር ይቀርብ ነበር።

የሦስተኛ ወገን የንክኪ ስክሪን ልወጣ ጽንሰ-ሐሳብ በዋጋ ታክሏል ሻጭዎች በኩል ያለፈ ነገር ነው። የአፕል የአሁኑ የVAR ፕሮግራም የበለጠ የሚያተኩረው ከሶፍትዌር ጋር በተያያዙ አገልግሎቶች እና በድርጅት አይቲ ድጋፍ ላይ ነው። የመዳሰሻ ስክሪን iMac G3 እንደ አስደናቂ እንግዳ ነገር ነው፣ ምን ሊሆን እንደሚችል ምሳሌ ነው።

ምንጭ:
– የሚካኤል MJD የዩቲዩብ ቪዲዮ

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች