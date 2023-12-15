በአየር ላይ በጥብቅ የተተኮረ የሌዘር ጨረሮች ኤሌክትሮኖችን ለህክምና እድገቶች ማፋጠን ይችላሉ

በኢንስቲትዩት ናሽናል ዴ ሬቸርች ሳይንቲፊክ (INRS) የላቀ የሌዘር ብርሃን ምንጭ ላብራቶሪ (ALLS) የተደረገ ጥናት በከባቢ አየር ውስጥ ኃይለኛ ሌዘርን በመጠቀም ፈጣን የኤሌክትሮን ጨረሮችን ለማመንጨት የሚያስችል አዲስ ዘዴ አረጋግጧል። እነዚህ የተጣደፉ ኤሌክትሮኖች በሜቪ (ሜጋኤሌክትሮንቮልት) ክልል ውስጥ የኃይል ደረጃዎችን የመድረስ አቅም አላቸው, ይህም ቀደም ሲል ሊደረስ እንደማይችል ይታሰብ ነበር.
የዚህ ግኝት አንድ አስደሳች መተግበሪያ በጨረር ሕክምና ውስጥ ያለው አቅም ነው። በእነዚህ ፈጣን ኤሌክትሮኖች ውስጥ የሚታየው ከፍተኛ የኃይል መጠን ከጨረር ጋር የተያያዙ በሽታዎችን በብቃት ለማከም ሊያገለግል ይችላል። በተለይም ቴክኒኩ በ FLASH ራዲዮቴራፒ ላይ ጉልህ የሆነ እንድምታ ሊኖረው ይችላል፣ ይህ አዲስ አቀራረብ በተለምዶ በሚፈለገው ክፍል ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የጨረር መጠን ለማድረስ ያስችላል። በዙሪያው ባሉ ጤናማ ቲሹዎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት በመቀነስ፣ ይህ ዘዴ ለተወሰኑ የዕጢ ዓይነቶች የበለጠ ያነጣጠረ እና ብዙም ጎጂ ያልሆነ የሕክምና አማራጭን ይሰጣል።
ነገር ግን በአየር ላይ በጥብቅ ከተተኮሩ የሌዘር ጨረሮች ጋር ሲሰሩ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው. የምርምር ቡድኑ እነዚህ ኤሌክትሮኖች በአየር ውስጥ ከፍተኛ ርቀት ሊጓዙ እንደሚችሉ እና ግለሰቦችን ለጎጂ ጨረር ሊያጋልጡ እንደሚችሉ አረጋግጧል። በጨረር ምንጭ አቅራቢያ ያለው የጨረር መጠን መጠን በመደበኛ የጨረር ሕክምና ውስጥ ከሚጠቀመው ከሶስት እስከ አራት እጥፍ ከፍ ያለ ሆኖ ተገኝቷል። የዚህ የጨረር አደጋ አንድምታ ደህንነቱ የተጠበቀ የላብራቶሪ ልምዶችን መተግበር እና የሌዘር ጨረሮችን ትክክለኛ አያያዝ ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
በ INRS የኢኤምቲ ማእከል ዳይሬክተር የሆኑት ፍራንሷ ሌጋሬ የዚህ ግኝት አስፈላጊነት በህክምና ፊዚክስ መስክ ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል. በካንሰር የጨረር ሕክምና ውስጥ ከሚጠቀሙት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የኃይል ደረጃን በማሳካት ይህ ምርምር ለባህላዊ የጨረር ሕክምናዎች ጥሩ ምላሽ የማይሰጡ እጢችን ለማከም አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። በተጨማሪም በጤናማ ቲሹዎች ውስጥ ያለው የኦክስጂን መጠን በፍጥነት መቀነስን የሚያካትት የ FLASH ተፅዕኖ በመባል የሚታወቀው ተስፋ ሰጪ ክስተት እነዚህ ሕብረ ሕዋሳት ለጨረር ተጋላጭነት እንዳይኖራቸው በማድረግ የካንሰር ህክምና እድገትን ሊያስከትል ይችላል።
በ INRS የምርምር ቡድን የተገኘው ግኝት ፈጣን የኤሌክትሮን ጨረሮችን አቅም በመረዳት ረገድ ትልቅ እድገት ያሳያል። የዚህ ቴክኖሎጂ ተጨማሪ ፍለጋ የጨረር ሕክምናን መስክ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል, ለካንሰር ህክምና የበለጠ አስተማማኝ እና ውጤታማ አቀራረብን ይሰጣል.