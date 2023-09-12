የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

Ubisoft የ XDefiant የሚለቀቅበት ቀን ለምን እንደዘገየ ያሳያል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
Ubisoft የ XDefiant የሚለቀቅበት ቀን ለምን እንደዘገየ ያሳያል

የUbisoft በጉጉት የሚጠበቀው የመጀመሪያ ሰው የመስመር ላይ ተኳሽ XDefiant በዕድገት ሒደቱ ላይ የመንገድ መቆለፊያ ገጥሞታል። ጨዋታው፣ የተለያዩ የUbisoft ፍራንቺሶችን ወደ አንድ የተጋራ አጽናፈ ዓለም ተኳሽ ያጣመረው ጨዋታው በነሐሴ ወር አስፈላጊ የሆነውን የአንደኛ ወገን ማረጋገጫ ፈተና ወድቋል፣ ይህም ለመልቀቅ እንዲዘገይ አድርጓል።

የኡቢሶፍት ስራ አስፈፃሚ ጨዋታ ዳይሬክተር ማርክ ሩቢን በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ ላይ ጨዋታዎች የመድረክ መስፈርቶችን የሚያሟሉ እና በአግባቡ የሚሰሩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ እንደ ሶኒ እና ማይክሮሶፍት ባሉ ኮንሶል አምራቾች የሰርተፍኬት እና የማክበር ፍተሻ ማድረግ እንዳለባቸው አስረድተዋል። XDefiant በዚህ ሂደት አጭር ጊዜ ወድቋል፣ እናም በዚህ ምክንያት Ubisoft ለጨዋታው የተወሰነ የተለቀቀበት ቀን መስጠት አይችልም።

ሩቢን ዩቢሶፍት የማረጋገጫ ሂደቱን በጁላይ እንደጀመረ እና በነሀሴ ወር የመጀመሪያ ውጤቶችን ማግኘቱን ገልጿል፣ ይህም መስተካከል ያለባቸውን የተገዢነት ጉዳዮች አሳይቷል። የልማት ቡድኑ ላለፉት ሳምንታት እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል እየሰራ ሲሆን በሴፕቴምበር መጨረሻ ላይ የተሻሻለ የግንባታ ማረጋገጫ ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው።

ግንባታው ያለ ምንም ችግር የእውቅና ማረጋገጫ ካለፈ፣ XDefiant በሴፕቴምበር ውስጥ ሊለቀቅ ይችላል። ሆኖም ሩቢን ሁኔታዊ ማለፊያ ሊኖር እንደሚችል አምኗል፣ ይህም የመጨረሻውን የተገዢነት መስፈርቶች ለማሟላት የአንድ ቀን ፕላስተር ያስፈልገዋል። ይህ የሚለቀቅበት ቀን ወደ ጥቅምት እንዲገፋ ያደርጋል።

ያልተሳካውን የምስክር ወረቀት ፈተና በተመለከተ የሩቢን ግልፅነት የUbisoft ከማህበረሰቡ ጋር ግንኙነት ለመክፈት የገባው ቃል አካል ነው። የXDefiant እድገት ከተለምዷዊ የግብይት ክስተቶች ይልቅ የተጫዋቾች አስተያየት እና እውነተኛ ሙከራን በቅድመ-ይሁንታ ደረጃዎች አሳትፏል። Ubisoft ጨዋታውን “በምንችለው ፍጥነት” ለመልቀቅ ያለመ ሲሆን ተጨማሪ መረጃ ሲገኝ ዝማኔዎችን ለመስጠት ቃል ገብቷል።

በጨዋታ እድገት ውስጥ መዘግየቶች ያልተለመዱ ባይሆኑም፣ የዩቢሶፍት ይህንን መረጃ ለማጋራት መወሰኑ ግልፅነታቸውን እና የተጫዋቾችን አስተያየት ለማዳመጥ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል። XDefiant በጣም የሚጠበቅ ነው፣እና አድናቂዎች ልዩ የሆነ የUbisoft franchises ድብልቅ በሆነ የመስመር ላይ ተኳሽ ውስጥ ለማየት በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።

ምንጮች:
- የ Ubisoft ብሎግ በማርክ Rubin

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

አሁን አዲሱን የአይፎን 15 ተከታታዮች በ Croma ላይ አስቀድመው ማስያዝ ይችላሉ።

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

የ PlayStation 5 ባለቤቶች ከሌሎች መድረኮች ጋር ሲነፃፀሩ ጥብቅ የተመላሽ ገንዘብ መስፈርቶችን ይጋፈጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ቴክኖሎጂ

አፕል አዲስ የአይፎን እና የአፕል ዎች ሰልፍን ይፋ አደረገ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ቴክኖሎጂ

አሁን አዲሱን የአይፎን 15 ተከታታዮች በ Croma ላይ አስቀድመው ማስያዝ ይችላሉ።

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

የ PlayStation 5 ባለቤቶች ከሌሎች መድረኮች ጋር ሲነፃፀሩ ጥብቅ የተመላሽ ገንዘብ መስፈርቶችን ይጋፈጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

አፕል አዲስ የአይፎን እና የአፕል ዎች ሰልፍን ይፋ አደረገ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በስኳር በሽታ መከላከል እና አያያዝ ውስጥ የጉት ማይክሮባዮም ሚና

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች