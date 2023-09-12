Ubisoft የ XDefiant የሚለቀቅበት ቀን ለምን እንደዘገየ ያሳያል

የUbisoft በጉጉት የሚጠበቀው የመጀመሪያ ሰው የመስመር ላይ ተኳሽ XDefiant በዕድገት ሒደቱ ላይ የመንገድ መቆለፊያ ገጥሞታል። ጨዋታው፣ የተለያዩ የUbisoft ፍራንቺሶችን ወደ አንድ የተጋራ አጽናፈ ዓለም ተኳሽ ያጣመረው ጨዋታው በነሐሴ ወር አስፈላጊ የሆነውን የአንደኛ ወገን ማረጋገጫ ፈተና ወድቋል፣ ይህም ለመልቀቅ እንዲዘገይ አድርጓል።
የኡቢሶፍት ስራ አስፈፃሚ ጨዋታ ዳይሬክተር ማርክ ሩቢን በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ ላይ ጨዋታዎች የመድረክ መስፈርቶችን የሚያሟሉ እና በአግባቡ የሚሰሩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ እንደ ሶኒ እና ማይክሮሶፍት ባሉ ኮንሶል አምራቾች የሰርተፍኬት እና የማክበር ፍተሻ ማድረግ እንዳለባቸው አስረድተዋል። XDefiant በዚህ ሂደት አጭር ጊዜ ወድቋል፣ እናም በዚህ ምክንያት Ubisoft ለጨዋታው የተወሰነ የተለቀቀበት ቀን መስጠት አይችልም።
ሩቢን ዩቢሶፍት የማረጋገጫ ሂደቱን በጁላይ እንደጀመረ እና በነሀሴ ወር የመጀመሪያ ውጤቶችን ማግኘቱን ገልጿል፣ ይህም መስተካከል ያለባቸውን የተገዢነት ጉዳዮች አሳይቷል። የልማት ቡድኑ ላለፉት ሳምንታት እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል እየሰራ ሲሆን በሴፕቴምበር መጨረሻ ላይ የተሻሻለ የግንባታ ማረጋገጫ ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው።
ግንባታው ያለ ምንም ችግር የእውቅና ማረጋገጫ ካለፈ፣ XDefiant በሴፕቴምበር ውስጥ ሊለቀቅ ይችላል። ሆኖም ሩቢን ሁኔታዊ ማለፊያ ሊኖር እንደሚችል አምኗል፣ ይህም የመጨረሻውን የተገዢነት መስፈርቶች ለማሟላት የአንድ ቀን ፕላስተር ያስፈልገዋል። ይህ የሚለቀቅበት ቀን ወደ ጥቅምት እንዲገፋ ያደርጋል።
ያልተሳካውን የምስክር ወረቀት ፈተና በተመለከተ የሩቢን ግልፅነት የUbisoft ከማህበረሰቡ ጋር ግንኙነት ለመክፈት የገባው ቃል አካል ነው። የXDefiant እድገት ከተለምዷዊ የግብይት ክስተቶች ይልቅ የተጫዋቾች አስተያየት እና እውነተኛ ሙከራን በቅድመ-ይሁንታ ደረጃዎች አሳትፏል። Ubisoft ጨዋታውን “በምንችለው ፍጥነት” ለመልቀቅ ያለመ ሲሆን ተጨማሪ መረጃ ሲገኝ ዝማኔዎችን ለመስጠት ቃል ገብቷል።
በጨዋታ እድገት ውስጥ መዘግየቶች ያልተለመዱ ባይሆኑም፣ የዩቢሶፍት ይህንን መረጃ ለማጋራት መወሰኑ ግልፅነታቸውን እና የተጫዋቾችን አስተያየት ለማዳመጥ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል። XDefiant በጣም የሚጠበቅ ነው፣እና አድናቂዎች ልዩ የሆነ የUbisoft franchises ድብልቅ በሆነ የመስመር ላይ ተኳሽ ውስጥ ለማየት በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።
ምንጮች:
- የ Ubisoft ብሎግ በማርክ Rubin