የቲቪ አቅራቢ አንደኛ ክፍል እንደሌለ ለማወቅ የአንደኛ ክፍል ትኬት ገዛ

የዌልሽ የቴሌቭዥን አቅራቢ ፊል ስቲል በቅርቡ ከካርዲፍ ለመጓዝ የመጀመርያ ደረጃ የባቡር ትኬት ሲገዛ ራሱን በአስደሳች ችግር ውስጥ አገኘው፣ የተሳፈረበት ባቡር ምንም አይነት የመጀመሪያ ክፍል እንዳልነበረው ለማወቅ ተችሏል። የቀድሞ ፕሮፌሽናል ራግቢ ተጫዋች እና ታዋቂው የሬዲዮ አቅራቢ እና የስፖርት ተንታኝ ስቲል በላንዳድኖ አቅራቢያ እራት ለማዘጋጀት በጉዞ ላይ እያለ የባቡር መስመር መተግበሪያን ተጠቅሞ አንደኛ ክፍል መቀመጫ ላይ ለመዝለቅ ወሰነ።
ባቡሩ ውስጥ እንደገባ ስቲል በመረጠው አገልግሎት የመጀመሪያ ክፍል እንደሌለ በፍጥነት ተገነዘበ። በትልቁ ቲቪ ከመግዛት ጋር በቀልድ መልክ ያነጻጸረው በአካል በጣም ያነሰ መሆኑን ለማወቅ ብቻ ነው። ስቲል በጉዞው ወቅት ለመስራት ጸጥ ያለ እና ምቹ ቦታ እንደሚኖረው ተስፋ አድርጎ ነበር፣ ለዚህም ነው የመጀመሪያ ክፍል መቀመጫ የመረጠው።
ስቲል በመምህርነት ያለው ሰፊ ታሪክ እና የቀልድ ችሎታው በዌልስ ከእራት በኋላ ተናጋሪ እንዲሆን አድርጎታል። በሪምኒ ሸለቆ ውስጥ የመማር ችግር ያለባቸውን ተማሪዎችን የማስተማር ልምድ ተመልካቾችን ለማዝናናት ብዙ ቁሳቁስ ሰጥቶታል። ድብልቁ ቢያደርግም ስቲል ሁኔታውን በእርጋታ በመመልከት ታሪኩን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አካፍሏል።
ለጽሁፉ ምላሽ አንድ ሰው የትራንስፖርት ለዌልስ መተግበሪያ ባሉ አገልግሎቶች ላይ የበለጠ ትክክለኛ መረጃ ስለሚሰጥ ለወደፊቱ ቦታ ማስያዝ እንዲጠቀሙ ሐሳብ አቅርቧል። ባቡሩ ግን ለስቲል አንደኛ ደረጃ የቲኬቱ ክፍል ተመላሽ ሊደረግለት እንደሚችል አረጋግጦለታል። በትራንስፖርት ፎር ዌልስ ድረ-ገጽ መሰረት፣ የመጀመሪያ ደረጃ ፋሲሊቲዎች የሚገኙት በHolyhead እና Cardiff መካከል በሚሰራው ዋና አገልግሎታቸው ላይ ብቻ ነው።
በስተመጨረሻ፣ የፊል ስቲል ጉዞ እንዳሰበው የቅንጦት ላይሆን ቢችልም፣ ትኬት ከመግዛቱ በፊት የፍጆታ መገኘቱን ደግመን ለመፈተሽ በእርግጥ ቀላል ልብ እና ማሳሰቢያ ሰጥቷል።
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- የለም.