አጠቃላይ ጦርነት፡ ፈርዖን በሚታወቀው ቀመር አዲስ አስደሳች መካኒኮችን አቀረበ

ቶታል ጦርነት፣ ታዋቂው የጨዋታ ተከታታይ፣ የመጨረሻውን ክፍል፣ ጠቅላላ ጦርነት፡ ፈርዖንን ለቋል። ባለፉት 20 ዓመታት ውስጥ በተደረጉት በርካታ የጨዋታዎች ድግግሞሾች አንዳንድ አጠቃላይ የጦርነት ድካም ቢያጋጥመውም አጠቃላይ ጦርነት፡ ፈርዖን ደስታውን ማደስ ችሏል። በCreative Assembly's Sophia ስቱዲዮ የተገነባው ጨዋታው አዲስ እና ሳቢ የሆነ ሰይፍ እና ጫማ ልምድን ያቀርባል።
ከቶታል ጦርነት አንዱ ገፅታ፡ ፈርኦን ሰፊው የዘመቻ ሜካኒክስ ነው። ጨዋታው የውጪ ፖስታዎችን በማስተዋወቅ አዲስ የተወሳሰበ ደረጃን ያስተዋውቃል። እነዚህ መውጫ ቦታዎች ለተጫዋቾች ክልሎቻቸውን ሲያሳድጉ የበለጠ ስልታዊ አማራጮችን በመስጠት እንደ ተጨማሪ የግንባታ ቦታዎች ሆነው ያገለግላሉ። ይህ የተጨመረው የጥራጥሬ ንብርብር መንደሮች ከተሞችን የተከበቡበትን እና ከተሞች በከተሞች ዙሪያ ያተኮሩበትን የቅድመ-ኢንዱስትሪ ዓለምን ያንፀባርቃል። የውጪ ፖስታዎችን ማካተት ለክልሎች ልዩ ችሎታን ይፈቅዳል, የጨዋታ አጨዋወትን ያሻሽላል.
ከአባይ በተጨማሪ አጠቃላይ ጦርነት፡ ፈርኦን የሚጫወተውን ቦታ በማስፋፋት ታሪካዊውን የናፓታ፣ የሌቫንት እና የደቡብ ማዕከላዊ የአናቶሊያን ክፍል ያካትታል። ይሁን እንጂ እንደ የዛሬዋ ቱርክ ሰሜናዊ እና ምዕራባዊ የባህር ዳርቻዎች ያሉ አካባቢዎች ተደራሽ አይደሉም ነገር ግን የባህር ህዝቦች ጥቃታቸውን የሚጀምሩባቸው ቦታዎች በመሆናቸው በጨዋታው ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ.
የጨዋታው ዋና አላማ ተጫዋቾች ወይ የግብፅ ፈርዖን ወይም የኬጢያውያን ታላቅ ንጉስ እንዲሆኑ ነው። ገዥዎች ህጋዊነትን ማከማቸት አለባቸው፣ በዋና መሬቶች ቁጥጥር፣ የተወሰኑ ሕንፃዎችን በመገንባት እና የሮያል አዋጆችን በማለፍ የሚመነጨው ሃብት። በቂ ህጋዊነት ከተገኘ በኋላ ገዥዎች በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የአሁኑን መሪ ሊሞግቱ ይችላሉ, ምናልባትም ሌሎች ተፎካካሪዎችን ይጋፈጣሉ. ተጫዋቾቹ ያለፉትን ታላላቅ ገዥዎች በመምሰል ንጉሣዊ ሥልጣናቸውን ማጠራቀም እና ጥንታዊ ቅርሳቸውን መገንባት ስላለባቸው ገዥ መሆን ጅምር ብቻ ነው።
አጠቃላይ ጦርነት፡ ፈርኦን የሚማርክ የሮያል ፍርድ ቤት ስርዓትን አስተዋውቋል፣ ልዩ ስልጣን ያላቸውን በርካታ ቦታዎችን ያቀርባል። ተጫዋቾቹ ከእነዚህ የፍርድ ቤት አባላት ጋር መግባባት ይችላሉ, ሞገስን ለማግኘት ወይም በእነሱ ላይ ያሴሩ. ከአባላት ጋር ግንኙነቶችን መገንባት ልዩ ክፍሎችን ማግኘት ይችላል ወይም ኃይልን ለማግኘት ወደ ማጭበርበር እና ማስፈራራት ሊያመራ ይችላል። ውስብስብ የፍርድ ቤት ተለዋዋጭነት ለጨዋታው ጥልቀት እና ትኩረትን ይጨምራል.
ጠቅላላ ጦርነት፡ ፈርዖን የቶታል ጦርነት ተከታታዮችን በልዩ መካኒኮች እና መንፈስን በሚያድስ አቀራረብ ያድሳል። የረዥም ጊዜ ደጋፊም ሆንክ ለተከታታዩ አዲስ፣ ይህ ጨዋታ አስደሳች እና መሳጭ ተሞክሮን ይሰጣል።
ምንጮች:
- አጠቃላይ ጦርነት-ፈርዖን መጀመሪያ ምስሎችን ይመልከቱ።