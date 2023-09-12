ከፍተኛ የ Gear ገምጋሚዎች በስፔስሺፕ ግንባታዎች ወደ ስታርፊልድ መንፈስ ገቡ

ስታርፊልድ፣ የቤቴስዳ በጣም የሚጠበቀው የጠፈር RPG፣ በጨዋታው ውስጥ የራሳቸውን ብጁ የጠፈር መንኮራኩሮች በጋለ ስሜት የሚገነቡ አድናቂዎችን ፈጠራ ቀስቅሷል። ጨዋታው ብዙ የማበጀት አማራጮችን ስለሚያቀርብ፣ የመኪና አድናቂዎች በስታርፊልድ ላይ ፍላጎት ያሳዩበት ጊዜ ብቻ ነበር። ባልተጠበቀ ሁኔታ ታዋቂው የመኪና ግምገማ ትዕይንት ቶፕ ጊር የስታርፊልድ ሃይፕን ተቀላቅሎ አስቂኝ ቀልድ ፈጠረ።
በመኪና ፍቅር የሚታወቁት የቶፕ ጊር፣ ጄረሚ ክላርክሰን፣ ሪቻርድ ሃምሞንድ እና ጄምስ ሜይ አስተናጋጆች በዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ከጨዋታው ውስጥ ግዙፍ የጠፈር መርከብን በሚቃኙበት ልዩ ገጽታ አሳይተዋል። ሦስቱ ተጓዦች በመርከቧ ንድፍ ተገርመዋል, "ዋና ስራ" ነው ብለው ተናግረዋል. በግዙፉ መዋቅር ውስጥ በየትኛውም ቦታ ላይ የጥፍር ጭንቅላት አለመኖሩን በመጥቀስ ለዝርዝር ትኩረት ለዲዛይነር ክብር ይሰጣሉ.
ይሁን እንጂ አስተናጋጆቹ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ አስቀያሚው መኪና ሆኖ የሚያገኙትን ሌላ የጠፈር መርከብ ጠቁመዋል። ይህ የአመለካከት ልዩነት አድናቂዎችን ተከፋፍሏል, እያንዳንዱም የተሽከርካሪዎችን ዲዛይን እና ውበት ላይ የራሱ አመለካከት አለው. አንዳንድ አድናቂዎች በሃሞንድ ጭካኔ የተሞላበት ሀቀኛ ትችት ይስማማሉ፣ሌሎች ደግሞ በጠፈር መርከብ ዲዛይን ላይ የተደረገውን ፈጠራ እና ጥረት ያደንቃሉ።
የተለያዩ አስተያየቶች ቢኖሩም ደጋፊዎቹ የቶፕ ጊር አስተናጋጆች ከስታርፊልድ ማህበረሰብ ጋር ሲገናኙ እና በጨዋታው ላይ ሀሳባቸውን ሲያካፍሉ በማየታቸው በጣም ተደስተዋል። ቪዲዮው አዎንታዊ ግብረ መልስ አግኝቷል፣ አድናቂዎቹ በአስተናጋጆቹ ቀልድ እና አጠቃላይ የምርት ጥራት ተደንቀዋል።
ስታርፊልድ በልዩ አጨዋወት እና የማበጀት አማራጮቹ ተጫዋቾችን መማረኩን ቀጥሏል። እንደ Top Gear አስተናጋጆች ባሉ ታዋቂ ሰዎች ተሳትፎ፣ የጨዋታው ተወዳጅነት የበለጠ ከፍ እንደሚል እርግጠኛ ነው።
ምንጮች:
– [ምንጭ ጽሑፍ](ዩአርኤል እዚህ አስገባ)
- ትርጓሜዎች
– ስታርፊልድ፡- በቤቴስዳ የተሰራ የጠፈር RPG።
– Top Gear፡- በአስቂኝነቱ እና በተሽከርካሪዎች ሰፊ ሽፋን የሚታወቅ የመኪና ግምገማ ትርኢት።
- ስፖፍ: አስቂኝ አስመስሎ ወይም አስቂኝ.