ለምን ስታርፊልድ የመሬት ላይ ተሽከርካሪዎች የሉትም፣ እንደ ቶድ ሃዋርድ

በቅርብ ጊዜ ከብሉምበርግ ጋር ባደረገው ውይይት የቤቴስዳ ጌም ስቱዲዮ የፈጠራ መሪ የሆነው ቶድ ሃዋርድ ተጫዋቾቹ በጉጉት በሚጠበቀው ጨዋታ ስታርፊልድ ለምን የምድር ላይ ተሽከርካሪዎች እንደሌላቸው ብርሃን ፈነጠቀ። ስለ ተሸከርካሪዎች ሲጠየቅ ሃዋርድ ለእንዲህ ዓይነቱ አማራጭ ፍላጎት እንዳለው አምኗል ነገር ግን የመሬት ላይ ተሽከርካሪዎች አለመኖራቸው የአሰሳ ልምድን ለመቆጣጠር ሆን ተብሎ የተደረገ ውሳኔ እንደሆነ አስረድተዋል።
ሃዋርድ ተሽከርካሪዎችን መተግበሩ ተጫዋቾቹ ፕላኔቶች ላይ ካረፉ በኋላ በህዋ ላይ ካቋረጡ በኋላ በጨዋታ አጨዋወት እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ተናግሯል። ተጫዋቾቹን በእግር ፍለጋ በመገደብ፣ ገንቢዎቹ የበለጠ የተመረጠ ልምድን ማረጋገጥ እና የጨዋታውን ፍጥነት መቆጣጠር ይችላሉ። ሃዋርድ አክለውም፣ “ለተጫዋቾቹ ምን ያህል በፍጥነት ነገሮችን እያዩ እንደሆነ የምናውቅበት ተሞክሮ እንድንሆን ያደርገናል።
የመሬት ላይ ተሽከርካሪዎች በስታርፊልድ ውስጥ ላይገኙ ቢችሉም፣ ሃዋርድ ተጫዋቾቹን በቦታው ላይ አማራጭ የማቋረጫ መካኒኮች እንዳሉ አረጋግጦላቸዋል። ሊበጁ ከሚችሉ የጠፈር መርከቦች ጋር፣ ተጨዋቾች እንቅስቃሴን ለማጎልበት እና ረጅም የእግር ጉዞዎችን ውጤታማ ለማድረግ ጄትፓኮችን መጠቀም ይችላሉ።
ምንም እንኳን የምድር ላይ ተሽከርካሪዎች ኦፊሴላዊ ድጋፍ በስታርፊልድ ውስጥ በጭራሽ ሊካተት ባይችልም ፣ በደጋፊዎች የተፈጠሩ ኦፊሴላዊ ያልሆኑ mods በመጨረሻ ወደ ጨዋታው ሊያስተዋውቃቸው ይችላል። የስታርፊልድ ማህበረሰብ በተጠቃሚው በይነገጽ ላይ ማሻሻያዎችን እና የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን ጨምሮ የጨዋታውን የተለያዩ ገፅታዎች የሚዳስሱ ሞዲሶችን አስቀድሞ እየሰራ ነው።
ስታርፊልድ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲሄድ፣ የጨዋታ አጨዋወት እድሎችን በማስፋፋት የበለጠ ተጨባጭ ሞጁሎች የመፈጠሩ ዕድሉ ከፍተኛ ነው። እስካሁን ድረስ፣ ስታርፊልድ ለ PC፣ Xbox Series X | ኤስ እና የጨዋታ ማለፊያ።
ምንጮች:
- ብሉምበርግ
- ኮታኩ