የስታርፊልድ ዳይሬክተር ቶክ ተሽከርካሪዎች፣ ፒሲ አፈጻጸም እና ሌሎችም።

በቅርቡ በተደረገ ቃለ ምልልስ፣ የቤቴስዳ ዳይሬክተር ቶድ ሃዋርድ እና የ Xbox ዋና ስራ አስፈፃሚ ፊል ስፔንሰር ስለ አዲሱ የተለቀቀው ጨዋታ ስታርፊልድ በርካታ ጥያቄዎችን መለሱ። በጨዋታው ውስጥ የመሬት ላይ ተሽከርካሪዎች አለመኖራቸው አንዱ ውይይት ተደርጎበታል። ሃዋርድ እንዳስረዱት የመሬት ላይ ተሽከርካሪዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ቢያስቡም ስቱዲዮው በመጨረሻ ተጫዋቾቹ ከመርከባቸው ከወጡ በኋላ በእግር መጓዙ አስፈላጊ መሆኑን ወስኗል። ይህም ገንቢዎች የተጫዋቾችን ፍጥነት እንዲለኩ እና ጨዋታውን በዚሁ መሰረት እንዲቀርጹ አስችሏቸዋል። በተጨማሪም ተሽከርካሪዎችን ማስተዋወቅ የጨዋታውን ልምድ በእጅጉ ይለውጠው ነበር። ይሁን እንጂ ሃዋርድ ለተጫዋቾች አሁንም የመርከብ እና የጄት ፓኬት እንደሚሰጣቸው ጠቅሷል፤ ይህም እንደ ተሽከርካሪ ሊቆጠር ይችላል።
ቃለ መጠይቁ የስታርፊልድ ፒሲ አፈጻጸምን እና የ Xbox አግላይነትንም ነክቷል። ሃዋርድ ሲጠየቅ ጨዋታው ለፒሲ አልተመቻቸም የሚለውን ሀሳብ ውድቅ አድርጎታል። አንዳንድ ተጫዋቾች ሙሉ ለሙሉ ለመደሰት ኮምፒውተሮቻቸውን ማሻሻል ሊያስፈልጋቸው እንደሚችል በማሳየት ስታርፊልድ የአሁኑ ትውልድ ጨዋታ መሆኑን ገልጿል። እንደ ባልዱር ጌት ካሉ ሌሎች ጨዋታዎች ስለ ፉክክር ለተነሳው ጥያቄ ሃዋርድ የላሪያን ስቱዲዮን ርዕስ በቀጥታ አላነሳም ነገር ግን ስታርፊልድ ለብዙ አመታት ተጫዋቾችን እንደሚያሳትፍ ያለውን እምነት ገልጿል።
በቃለ መጠይቁ ወቅት ፊል ስፔንሰር ከንግድ እይታ አንጻር ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ስታርፊልድ በአሁኑ ጊዜ በጨዋታ ማለፊያ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ተጫዋቾች ያለው በጣም የተጫወተ የአሁን-ጂን Xbox ብቸኛ መሆኑን ገልጿል። በተጨማሪም፣ ስታርፊልድ በSteam ላይ የቤቴስዳ በጣም የምኞት-የተዘረዘረው ጨዋታ መሆኑን ገልጿል። ሆኖም፣ አዛውንቱ ጥቅልሎች 6 እንዲሁ ለ Xbox እና PC ብቻ የተወሰነ መሆን አለመሆናቸውን ላለማሳወቅ መረጠ።
በአጠቃላይ ቃለመጠይቁ በስታርፊልድ የተለያዩ ገፅታዎች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል፣ ይህም ከመሬት ተሽከርካሪ አለመኖር ጀርባ ያለውን የፈጠራ ውሳኔ፣ የፒሲ አፈጻጸም መስፈርቶች እና የጨዋታውን አቀባበል በታዋቂነት እና የምኞት ዝርዝር ውስጥ ጨምሮ። ልዩ በሆነው የጠፈር ምርምር አቀራረቡ፣ ስታርፊልድ ለቤቴስዳ አዲስ እና አስደሳች ስራን ያቀርባል እና በተጫዋቾች እና በደጋፊዎች መካከል ከፍተኛ ጉጉትን ፈጥሯል።
ምንጮች:
- ብሉምበርግ ቴክኖሎጂ (ከቶድ ሃዋርድ እና ፊል ስፔንሰር ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ)