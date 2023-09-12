በስማርትፎን ጨዋታ ውስጥ አዲስ ተወዳዳሪ፡ ምንም አይነት ስልክ 2

በአይፎን እና አንድሮይድ በተያዘው አለም በለንደን የሚገኘው ምንም ነገር ወደ ስማርትፎን ገበያ የገባው ምንም አይነት ስልክ 2. ከባህላዊ ስማርትፎኖች ያነሰ ትኩረትን የሚከፋፍል አማራጭ ሆኖ በመሰራቱ ምንም አይነት ስልክ 2 ልዩ የተጠቃሚ ተሞክሮ ይሰጣል።
ለ16 አመታት እንደ ጉጉ የአይፎን ተጠቃሚ፣ ከተለመደው መሳሪያዬ እረፍት ወስጄ ምንም አይነት ስልክ 2 ለመሞከር ወሰንኩ የ2-ሳምንት ጉዞ በአውሮፓ። ጽሑፎቼ ወደ አረንጓዴነት ቢቀየሩም የምወደው አይፎን ከሌለ መኖር እንደምችል ተገነዘብኩ።
የአፕል አይፎኖች የስማርትፎን ቴክኖሎጂ ተምሳሌት ሆነው ነበር ነገርግን በእያንዳንዱ አዲስ ሲለቀቁ ለውጦቹ ብዙም ጠቃሚ አይደሉም። እንደ ካሜራ ማሻሻያ ወይም ትንሽ የባትሪ ማሻሻያ ያሉ ማሻሻያዎቹ ቀላል ስለሚመስሉ ሸማቾችን እንዲያሻሽሉ ማሳመን ከጊዜ ወደ ጊዜ ፈታኝ እየሆነ መጥቷል።
ምንም ነገር ስልክ 2 የሚመጣው እዚህ ላይ ነው። በቴክ ሥራ ፈጣሪው ካርል ፒ የተፈጠረ ምንም ነገር የስማርትፎን ልምድን የሚያድስ የለም። ምንም አይነት ስልክ 2 በአንድሮይድ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ላይ ይሰራል እና ልዩ የሆነ ግራፊክ የተጠቃሚ በይነገፅ እና "Glyph" የማሳወቂያ መብራቶች በመሳሪያው ጀርባ ላይ ይሰራል።
በቀለማት ያሸበረቁ የመተግበሪያ አዶዎች ካላቸው ባህላዊ ስማርትፎኖች በተለየ ምንም የተለየ አካሄድ አይወስድም። የመተግበሪያዎች ሞኖክሮማቲክ ምስሎች ሆን ተብሎ የተነደፉት ስልኩን ከመጠን በላይ የመጠቀም ፍላጎትን ለመቀነስ ነው። ይህ የንድፍ ምርጫ ትኩረት የሚከፋፍሉ ነገሮችን ለመቀነስ እና የበለጠ ትኩረት ያለው እና ጥንቃቄ የተሞላበት የስማርትፎን ልምድን ለማስተዋወቅ ያለመ ነው።
ከተለመደው የስማርትፎን ልምድ ሌላ አማራጭ በማቅረብ ምንም አይነት ስልክ 2 በአፕል እና አንድሮይድ የበላይነት የተያዘውን የኢንዱስትሪውን ሁኔታ ይፈታተነዋል። ብዙም ትኩረት የሚስብ መሳሪያ ለሚፈልጉ አዲስ አማራጭ ይሰጣል። ምንም አይነት ስልክ 2 የጅምላ ይግባኝ አያገኝም አይኑር መታየት ያለበት ነገር ግን ምንም ጥርጥር የለውም ከገበያው በተጨማሪ አስደሳች ነው።
ምንጮች:
– የኤንፒአር ጆሽ ሮጎሲን እና ሊላ ፋዴል ከመጀመሪያው አይፎን ጋር የራስ ፎቶ ለማንሳት ሞክረዋል።
– ምንም ስልክ 2 በምንም፣ በለንደን ላይ ያለ ኩባንያ።