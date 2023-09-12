የአንጎል ተከላ ሀሳቦችን ወደ ንግግር ይተረጉማል፣ ለስታንፎርድ ተመራማሪዎች ምስጋና ይግባው።

የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በዘመናዊ ሶፍትዌሮች በመታገዝ ሀሳቦችን ወደ ንግግር ለመተርጎም የአንጎል ተከላዎችን በተሳካ ሁኔታ ተጠቅመዋል። ጥናቱ ከንግግር ጋር በተያያዙ ቦታዎች የሚመጡ ምልክቶችን ለመለየት እና በኮምፒዩተር ስክሪን ላይ ወደሚታይ ፅሁፍ ለመቀየር በአንጎል ውስጥ የተተከሉትን አስፕሪን መጠን ያላቸውን ህጻን ሴንሰሮች ተጠቅሟል። ይህ የማሻሻያ ቴክኖሎጂ የመናገር ችሎታቸውን በሚያዳክሙ እንደ አሚዮትሮፊክ ላተራል ስክለሮሲስ (ALS) ባሉ ሁኔታዎች ለሚሰቃዩ ሰዎች ተስፋ ይሰጣል።
የ68 ዓመቷ የኤል ኤስ ታማሚ ፓት ቤኔት በአንጎሏ ወለል ላይ ሁለት ዳሳሾች ተጭነዋል። እነዚህ ዳሳሾች፣ የ intracortical brain-computer interface (BCI) አካል፣ ከንግግር ሙከራዎች ጋር የተያያዘ የአንጎል እንቅስቃሴን ወደ ሶፍትዌሩ አስተላልፈዋል። በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ሶፍትዌሩ የሰለጠነው የቤኔትን የተሞከረ ንግግር በኮምፒዩተር ስክሪን ላይ በደቂቃ 62 ቃላትን እንዲፈታ ለማድረግ ነው። ይህ BCI በታገዘ ግንኙነት ከቀደምት መዝገቦች ከሶስት እጥፍ የበለጠ ፈጣን ነበር።
በቤንኔት ሴሬብራል ኮርቴክስ ውስጥ የተተከሉት ጥቃቅን የሲሊኮን ኤሌክትሮዶች በ8-በ-8 ፍርግርግ የተደረደሩ ሲሆን እያንዳንዳቸው 64 ኤሌክትሮዶችን ይይዛሉ። እነዚህ ኤሌክትሮዶች ከኮምፒዩተር ጋር የተገናኙት በወርቅ ሽቦዎች ሲሆን የኤሌክትሮኒካዊ መረጃን ከአንጎል ውስጥ ለመፍታት AI አልጎሪዝም ጥቅም ላይ ውሏል. አልጎሪዝም የንግግር ድምፆችን ከመፍጠር ጋር የተያያዘውን እንቅስቃሴ መለየት ተምሯል እና በቤኔት ሙከራዎች የተወከሉትን ቃላት "ምርጥ ግምት" አቅርቧል.
ተመራማሪዎቹ ስርዓቱ 9.1% የስህተት መጠን እንዳለው እና ውሱን የ 50 ቃላት እና 23.8% የተስፋፋ መዝገበ-ቃላት 125,000 ቃላት እንዳለው ቢያምኑም, ትልቅ እርምጃ ነው ብለው ቆጥረውታል. ቤኔት ይህ ቴክኖሎጂ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን እንዴት እንደሚያሻሽል እና ሀሳባቸውን በቅጽበት እንዲናገሩ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ ይህ ቴክኖሎጂ በንግግር ባልሆኑ ሰዎች ህይወት ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽእኖ በመመልከት ደስተኛ መሆኗን ገልጻለች።
ምንጮች:
- ስታንፎርድ መድሃኒት፡ [ዩአርኤል አስገባ]
- የምስል ጨዋነት በስቲቭ ፊሽ / ስታንፎርድ