ማግኒዥየም ኦክሳይድ፡ ለካርቦን ቀረጻ እና ማከማቻ ግኝት

የካርቦን ቀረጻ እና ማከማቻ (CCS) ቴክኖሎጂዎች የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ በመቀነስ ረገድ ትልቅ ሚና የመጫወት አቅም አላቸው። አንዱ ተስፋ ሰጪ ዘዴ ማግኒዥየም ኦክሳይድ ክሪስታሎችን በመጠቀም ካርቦን ዳይኦክሳይድን (CO2) ከከባቢ አየር ውስጥ በቀጥታ ለመያዝ እና ከዚያም ለረጅም ጊዜ ማከማቻነት ከመሬት በታች ወደ ውስጥ ማስገባትን ያካትታል። ነገር ግን፣ ዋናው ተግዳሮት ይህን ቴክኖሎጂ የመምጠጥ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን እና የአካባቢ ሁኔታዎችን በኬሚካላዊ ግኝቶች ላይ ያለውን ተጽእኖ በመረዳት በኢኮኖሚያዊ አዋጭነት እንዲኖር ማድረግ ነው።
የኢነርጂ ዲፓርትመንት ኦክ ሪጅ ናሽናል ላቦራቶሪ ተመራማሪዎች በዚህ መስክ ትልቅ እድገት አሳይተዋል። ለተለያዩ ጊዜያት ለከባቢ አየር የተጋለጡ የማግኒዚየም ኦክሳይድ ክሪስታል ናሙናዎችን አጠቃላይ ትንታኔ ያደረጉ ሲሆን የግብረ-መልስ መጠኑ በክሪስታል ገጽ ላይ ምላሽ የተደረገበት ንብርብር በመፈጠሩ ተጽዕኖ እንዳሳደረ አረጋግጠዋል። የተለያዩ ጠጣሮችን ያቀፈው ይህ ንብርብር የ CO2 ሞለኪውሎች ከትኩስ ማግኒዚየም ኦክሳይድ ጋር ምላሽ እንዳይሰጡ እንቅፋት ይሆናል።
ዋና ተመራማሪው ጁሊያን ዌበር ቴክኖሎጂውን በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ይህንን "የጦር መሣሪያ ውጤት" ማሸነፍ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል. ተመራማሪዎቹ CO2 ትኩስ ንጣፎችን እንዳያገኙ የሚከለክለውን ሂደት በማለፍ፣ በሜትሪክ ቶን ከ2 ዶላር ባነሰ ዋጋ የጂጋቶን የካርቦን መጠንን ከአየር ላይ ለመያዝ አላማቸውን ማሳካት ነው።
ስለ ምላሽ ተለዋዋጭነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ሳይንቲስቶቹ የማስተላለፊያ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒን እና የኮምፒውተር ማስመሰያዎችን ተጠቅመዋል። በአጉሊ መነጽር የተደረገው ትንታኔ ክሪስታላይን እና አሞርፎስ ሃይድሬድ እና ካርቦኔት ደረጃዎችን ያቀፈ ውስብስብ ምላሽ ያለው ንብርብር መፈጠሩን አሳይቷል። የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ተመራማሪዎቹ ይህ ምላሽ የተደረገበት ንብርብር በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚለወጥ እንዲቀርጹ አስችሏቸዋል ፣ ይህም በእሱ በኩል ስለ ንጥረ ነገሮች እንቅስቃሴ ትንበያዎችን አስችሏል።
ባጠቃላይ፣ ይህ ጥናት ውጤታማ የCCS ቴክኖሎጂዎችን በማዳበር ረገድ ትልቅ ምዕራፍን ያሳያል። የምርምር ቡድኑ የማግኒዚየም ኦክሳይድን የመምጠጥ ተለዋዋጭነት በመፍታት እና ከአፈፃፀሙ ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ተግዳሮቶች በመለየት ለወደፊት የካርቦን ቀረጻ እና ማከማቻ እድገት መንገድ ጠርጓል። ተጨማሪ ማሻሻያ ሲደረግ፣ ይህ ቴክኖሎጂ የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት በአለም አቀፍ ደረጃ በሚደረጉ ጥረቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የማሳደር አቅም አለው።