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TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch በ$297 በሽያጭ ላይ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch በ$297 በሽያጭ ላይ

TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch በአሁኑ ጊዜ በ297 ዶላር በመሸጥ ላይ ሲሆን ይህም ከዋጋው ከ350 ዶላር ዝቅ ብሏል። በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ስማርት ሰዓት ከጀመረ ወዲህ ይህ በታሪክ ለሁለተኛ ጊዜ የተመዘገበውን የዋጋ ቅናሽ ያሳያል። TicWatch Pro 5 በአንድ ቻርጅ ቢያንስ ሁለት ሙሉ ቀናት የባትሪ ህይወት ይሰጣል እና የሚሽከረከር አክሊል ከ 48 ሚሜ OLED ማሳያ ጋር ያሳያል። በSnapdragon W5+ Gen 1 ቺፕ የተጎላበተ ሲሆን የተለያዩ የጤና ክትትል ቴክኖሎጂዎችን እንደ የልብ ምት ክትትል፣ የእንቅልፍ ክትትል እና የደም ኦክሲጅን ደረጃ መከታተልን ያካትታል።

Motorola MA1 ገመድ አልባ አንድሮይድ አውቶሞቢል አስማሚ በ75 ዶላር ቅናሽ ተደርጓል

የMotorola MA1 ሽቦ አልባ አንድሮይድ አውቶሞቢል አስማሚ አሁን በ$75 ይገኛል፣ ይህም ከተለመደው የ90 ዶላር ዋጋ ቅናሽ ነው። ይህ ከጥር ወር ጀምሮ ያየነው ዝቅተኛው ዋጋ ነው። የMA1 አስማሚው የመኪናዎን መዝናኛ ክፍል በገመድ አልባ የአንድሮይድ አውቶሞቢል ድጋፍ እንዲያሳድጉ ይፈቅድልዎታል። የእርስዎን ስማርትፎን በአካል ከመኪናው ጋር ከማገናኘት ይልቅ ለበለጠ እንከን የለሽ ልምድ ያለገመድ ማጣመር ይችላሉ። አስማሚው በዩኤስቢ-A ወደ መኪናዎ ይሰካል፣ ይህም ለዕለታዊ ጉዞዎ ምቾት እና የአጠቃቀም ምቾት ይጨምራል።

Skullcandy Rail ANC የጆሮ ማዳመጫዎች በ80 ዶላር በሽያጭ ላይ

የ Skullcandy Rail ANC የጆሮ ማዳመጫዎች በአሁኑ ጊዜ በ80 ዶላር ይሸጣሉ፣ ይህም ከመደበኛ ዋጋ 100 ዶላር ቅናሽ ነው። እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች የበለጠ መሳጭ የኦዲዮ ተሞክሮን በማቅረብ ንቁ የድምፅ ስረዛን ያሳያሉ። የባትሪ ዕድሜ እስከ 38 ሰአታት እና ባለብዙ ነጥብ ብሉቱዝ በማጣመር፣ በአንድ ጊዜ ከሁለት መሳሪያዎች ጋር መገናኘት ይችላሉ። የጆሮ ማዳመጫዎቹ ለኃይለኛ ድምጽ እና ለተጨማሪ ምቾት ከ12 ሚሜ አሽከርካሪዎች ጋር አብረው ይመጣሉ።

ከእነዚህ ስምምነቶች በተጨማሪ 9to5Google ለአንድሮይድ ስማርትፎኖች እና ሌሎች መሳሪያዎች ምርጥ የንግድ ስምምነቶችን መረጃ ይሰጣል። መሣሪያዎን ለማሻሻል ወይም ያገለገሉ መሣሪያዎችዎን በጥሬ ገንዘብ እንደገና ለመጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ ምክሮቻቸውን ይመልከቱ።

ምንጮች፡ TicWatch፣ Motorola፣ Skullcandy

By Mampho Brescia

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