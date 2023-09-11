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በብርቅዬ ቀለም የተቀቡ የዊንቴጅ ስፖርት መኪናዎች ማራኪ ማራኪ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 11, 2023
በብርቅዬ ቀለም የተቀቡ የዊንቴጅ ስፖርት መኪናዎች ማራኪ ማራኪ

ማጠቃለያ፡ የድሮ የስፖርት መኪና ልዩ የቀለም ቀለም ከተሽከርካሪው ጋር ባለን ስሜታዊ ግንኙነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ትኩረትን ከሚስብ እንደዚህ አይነት ቀለም አንዱ Moonstone ነው, በ 1970 ዎቹ መጨረሻ እና በ 1980 ዎቹ መጀመሪያ ላይ በፖርሼ የቀረበው ገረጣ ሐምራዊ ጥላ. ይህ ብርቅዬ ቀለም፣ ስውር እና ኢተሬያል ጥራት ያለው፣ በሶስት Moonstone ቀለም የተቀቡ መኪኖች ባለቤት የሆነው እና ቀለሙን በንቃት የሚያስተዋውቅ ጀስቲን (@33BossHog)ን ጨምሮ በመኪና አድናቂዎች መካከል ታማኝ ተከታዮችን ሰብስቧል። ያለው አቅርቦት ውስን ቢሆንም፣ Moonstone በአካል ባጋጠማቸው ሰዎች ላይ ዘላቂ ስሜት ትቷል።

አንዳንድ አውቶሞቲቭ አድናቂዎች በአፈጻጸም ወይም በውበት ላይ ሲያተኩሩ፣ ሌሎች ደግሞ ልዩ የሆኑ የቀለም ቀለሞችን ታሪካዊ ጠቀሜታ በመጠበቅ ይማርካሉ። የጀስቲን ውድ የሆኑትን የ Moonstone መኪኖቹን በንቃት ለመንዳት እና ለማሳየት የወሰደው ውሳኔ ሌሎች በገዛ እጃቸው ማራኪ የሆነውን የቀለም ውበት እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል። የMoonstoneን ማራኪነት ለመመስከር ዕድለኛ ለሆኑት ትዝታው የማይጠፋ ነው።

በአውቶሞቲቭ አድናቆት ግዛት ውስጥ የአንድ ወይን ስፖርት መኪና ቀለም ስሜታዊ ተጽእኖ ግምት ውስጥ መግባት የለበትም. ልክ እንደ ቀልብ የሚስብ ዜማ ወይም በሲኒማ ውስጥ እንደሚታይ አስደናቂ ትዕይንት፣ ብርቅዬ የቀለም ቀለም ዘላቂ ስሜትን የመተው ችሎታ አለው። ሙንስቶን ፣ ባልተገለፀ ውበት ፣ ይህንን ጽንሰ-ሀሳብ ያሳያል። በጣም ደፋር ወይም እጅግ በጣም የሚያምር ቀለም ላይሆን ይችላል, ነገር ግን ዝቅተኛ ውበት ያለው ውበት በአዕምሮው ውስጥ ይንሰራፋል, ይህም የመኸር ስፖርት መኪና ልምድ የማይረሳ አካል ይሆናል.

ምንጮች:

- ዋናው መጣጥፍ፡- “የፖርሽ የቅርብ ጊዜ ጽንሰ-ሀሳብ የሕልማችን ሴክሲ ኤሌክትሪክ ኢቪ ሃይፐር መኪና ነው” (ከእንግሊዝኛ ውጪ)
- የጀስቲን መገለጫ: @33BossHog በ Instagram ላይ

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