የ ROLLOVA V2.0 ዲጂታል ሮሊንግ ቴፕ መለኪያ፡ ትክክለኛነት ተንቀሳቃሽነትን ያሟላል።

የ ROLLOVA V2.0 ዲጂታል ሮሊንግ ቴፕ መለኪያ በመለኪያ አለም ላይ የወደፊት ለውጥ እያመጣ ነው። በትክክለኛ እና ተንቀሳቃሽ ዲዛይኑ እና በሚያምር ማሻሻያ ይህ መሳሪያ በምንለካበት መንገድ እየለወጠ ነው።
እጅግ በጣም የተረጋጋ ቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና ROLLOVA V2.0 ትክክለኛ መለኪያዎችን ያረጋግጣል, የጠማማ መስመሮችን እና የግምታዊ ስራዎችን ቀናት ያስወግዳል. ብልህ የማካካሻ ተግባር በጣም አስቸጋሪ የሆኑትን ማዕዘኖች በቀላሉ ለመለካት ይፈቅድልዎታል ፣ ምንም ኖት ሳይለካ ይቀራል።
የዚህ ዲጂታል ቴፕ ልኬት ከሚታዩት ገጽታዎች አንዱ ከሁሉም ዋና ዋና የርዝመት አሃዶች ጋር ያለው ተኳሃኝነት ነው። ሜትሪክ፣ ኢምፔሪያል ወይም ሌላ ማንኛውንም የመለኪያ ጃርጎን ከመረጡ፣ ROLLOVA V2.0 እርስዎን ሽፋን አድርጎታል። ከአሁን በኋላ ግራ መጋባት ወይም በጥቃቅን ምልክቶች ላይ ማሽኮርመም - OLED ማሳያ ግልጽ እና ለማንበብ ቀላል መለኪያዎችን ያቀርባል.
ምናልባት የ ROLLOVA V2.0 በጣም ማራኪ ገጽታዎች አንዱ ተንቀሳቃሽነት ነው. በታመቀ ዲዛይኑ ያለምንም ጥረት ወደ ኪስዎ፣ ቦርሳዎ ወይም ቦርሳዎ ያንሸራትቱት ፣ ይህም የሆነ ነገር ለመለካት በሚያስፈልግበት ጊዜ ሁሉ በእጅዎ ለመያዝ ምቹ ያደርገዋል። ለገዘፈ እና አስቸጋሪ ባህላዊ የቴፕ እርምጃዎችን ይሰናበቱ።
ወደ ወደፊት የመለኪያ ደረጃ ለመግባት ዝግጁ ከሆኑ፣ የ ROLLOVA V2.0 ዲጂታል ሮሊንግ ቴፕ መለኪያ በ$88.99 ብቻ ይገኛል። የመለኪያ መሳሪያዎችን ለማሻሻል እና ይህ መሳሪያ የሚያቀርበውን ትክክለኛነት እና ምቾት ለመለማመድ ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት።
እባክዎን ዋጋዎች ሊለወጡ እንደሚችሉ ልብ ይበሉ።
ትርጓሜዎች
- ROLLOVA V2.0 ዲጂታል ሮሊንግ ቴፕ መለኪያ፡ ርዝመቶችን ለመለካት የሚያገለግል ትክክለኛ እና ተንቀሳቃሽ መሳሪያ እጅግ በጣም በተረጋጋ ቴክኖሎጂ የተጎላበተ እና በ OLED ማሳያ የተገጠመለት።
– OLED፡- ኦርጋኒክ ብርሃን-አመንጪ ዲዮድ፣ ከፍተኛ ንፅፅር ምስሎችን የሚሰጥ እና በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ላይ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውል የማሳያ ቴክኖሎጂ አይነት ነው።
ምንጮች:
- ይህ ጽሑፍ በ TMZ በተሰጠው መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው.