ወደ ከፍተኛ-ወሳኝ-ሙቀት ሱፐርኮንዳክተሮች አዲስ ግንዛቤዎች

በቅርብ ጊዜ የተካሄደ አንድ አዲስ ጥናት ስለ ከፍተኛ-ወሳኝ-ሙቀት ሱፐርኮንዳክተሮች ወሳኝ ግኝቶችን አሳይቷል, ልዩ የሆነውን "እንግዳ ብረት" ሁኔታቸውን በማብራት እና የኳንተም ወሳኝ ነጥብን ይገልጣል. በትብብር ጥረቶች እና ሰፊ ሙከራዎች የተካሄደው ምርምር በላቀ ብቃት መስክ ከፍተኛ እድገትን የሚያመለክት እና የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎችን ለማዳበር ተስፋ ይሰጣል።
ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተሰኘው በታዋቂው የሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ የተካሄደው በፖሊቴክኒኮ ዲ ሚላኖ፣ በቻልመር የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና በሮም ሳፒየንዛ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ነው። ምርመራቸው ከፍተኛ ሙቀት ባለው መዳብ ላይ የተመሰረቱ ሱፐርኮንዳክተሮች ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም ከከባድ የሙቀት መጠን በላይ እንኳን ያልተለመደ ባህሪን ያሳያል። እነዚህ ቁሳቁሶች ከተለመደው ብረቶች ጋር ሲነፃፀሩ የተለያዩ የኤሌክትሪክ መከላከያ ለውጦችን በማሳየት እንደ "እንግዳ" ብረቶች ናቸው.
የዚህ ግኝት ቁልፍ ከ "እንግዳ ብረት" ደረጃ ጋር የተያያዘውን የኳንተም ወሳኝ ነጥብ መለየት ነው. የኳንተም ወሳኝ ነጥብ በኳንተም ውጤቶች ምክንያት የቁሳቁስ ባህሪ ላይ ድንገተኛ ለውጥ ያሳያል። በረዶ በዜሮ ዲግሪ ሴልሺየስ ወደ ፈሳሽነት እንደሚቀየር ሁሉ ኩፍሬቶች በኳንተም ክፍያ መለዋወጥ ምክንያት “እንግዳ” ብረት ይሆናሉ።
ተመራማሪዎቹ በአውሮፓ ሲንክሮሮን ኢኤስአርኤፍ እና በብሪቲሽ ሲንክሮሮን DLS ላይ የኤክስሬይ መበተን ሙከራዎችን አድርገዋል። እነዚህ ሙከራዎች የኩፕሬትስ ኤሌክትሪክ የመቋቋም ችሎታ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የኃይል መሙላት ውጣ ውረድ መኖራቸውን አሳይተዋል፣ ይህም “እንግዳ” ተደርጋቸዋል። የእነዚህን ውጣ ውረዶች ስልታዊ በሆነ መንገድ በመለካት ተመራማሪዎቹ ሃይሉ ዝቅተኛው ላይ የሚደርስበትን የሃይል አቅራቢውን ጥግግት - የኳንተም ወሳኝ ነጥብ መለየት ችለዋል።
የዚህ ግኝት አንድምታ በጣም ሰፊ ነው። ስለ ኩባያዎች እና ባህሪያቸው ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ከፍ ያለ ወሳኝ የሙቀት መጠን እና የተሻሻሉ የላቀ ባህሪያቶች ያላቸውን ቁሳቁሶች እድገት ይመራል። ይህ ደግሞ ወደፊት ይበልጥ ቀልጣፋ እና ዘላቂ ቴክኖሎጂዎችን ለመፍጠር መንገድ ይከፍታል።
ጥናቱ ከአምስት ዓመት በላይ ያስቆጠረ ሥራን ያመለክታል። ተመራማሪዎቹ በፖሊቴክኒኮ ዲ ሚላኖ ጉልህ በሆነ መልኩ ያዳበሩትን RIXS የተባለ ዘዴ ተጠቅመዋል። የእነርሱ ግኝቶች የኩፕሬትስ ያልተለመዱ ባህሪያት ላይ ብርሃን ማብራት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የሙቀት መጠንን ከመጠን በላይ ቆጣቢነትን ስለሚመሩ ግልጽ ያልሆኑ ዘዴዎች ግንዛቤን ይሰጣል።
የምርምር ግኝቶቹ በሳይንስ ማህበረሰቡ ውስጥ ከፍተኛ ፍላጎትን አስገኝተዋል, ምክንያቱም ለወደፊት እጅግ በጣም ጥሩ በሆኑ ቁሳቁሶች ላይ ለሚደረጉ ምርመራዎች ጠንካራ መሰረት ይሰጣሉ. በቀጣይ ምርምር እና ልማት ከፍተኛ-ወሳኝ-ሙቀት ሱፐርኮንዳክተሮችን ተግባራዊ ተግባራዊ ለማድረግ እድሉ እየጨመረ ይሄዳል.