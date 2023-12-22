የጥንት ስፒል ጋላክሲ የቀደምት አጽናፈ ሰማይን ምስጢር ያሳያል

በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን የተደረገ አንድ አስደናቂ ግኝት ቀደምት ጋላክሲዎች አፈጣጠር እና የዩኒቨርስ ዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ሳይንቲስቶች Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) በመጠቀም BRI 1335-0417 በመባል የሚታወቀውን ጥንታዊ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ከ12 ቢሊዮን ዓመታት በላይ ያስቆጠረው እና በሕልው ውስጥ በጣም የሚታወቀውን ጠመዝማዛ ጋላክሲን በተመለከተ ዝርዝር እይታን ያዙ።
ተመራማሪዎቹ በጋላክሲው ዲስክ ውስጥ ባለው የጋዝ እንቅስቃሴ ላይ ያተኮሩ ናቸው, ምክንያቱም ይህ ለዋክብት መፈጠር አስፈላጊ አካል ነው. በ ALMA ቆራጭ ቴክኖሎጂ በመታገዝ በ BRI 1335-0417 ውስጥ ያለውን የጋዝ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን የመሬት መንቀጥቀጥ ማዕበል ሲፈጠር ተመልክተዋል - በቀድሞ ጋላክሲ ውስጥ በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነው። የጋላክሲው ዲስክ የመወዛወዝ እንቅስቃሴ አንድ ድንጋይ ከተጣለ በኋላ በኩሬ ላይ የተንሰራፋ ሞገዶችን ይመስላል.
ዋና ጸሐፊው ዶ/ር ታካፉሚ ትሱኩይ የዚህን ግኝት አስፈላጊነት ሲገልጹ፣ “በቀጥታ የሚወዛወዝ የዲስክ እንቅስቃሴ አዲስ ጋዝ መግባቱን ወይም ከትናንሽ ጋላክሲዎች ጋር መስተጋብር ይፈጥራል፣ ሁለቱም ለዋክብት አፈጣጠር አስፈላጊውን ነዳጅ ይሰጣሉ” ብለዋል።
በተጨማሪም፣ ጥናቱ በጋላክሲው ዲስክ ውስጥ ባር መሰል መዋቅርን በማግኘቱ እስካሁን ከታዩት እጅግ በጣም የራቀ መዋቅር አድርጎታል። እነዚህ ጋላክሲዎች ጋላክሲዎችን ሊረብሹ እና ጋዝ ወደ ጋላክሲው መሃል ሊያጓጉዙ ይችላሉ፣ ይህም ለተለዋዋጭ እድገቱ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
የጥናቱ ተባባሪ ፕሮፌሰር ኤሚሊ ዊስኒዮስስኪ በጥንታዊው ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ ጠመዝማዛ አወቃቀሮችን ብርቅነት እና ጥናቱ አፈጣጠራቸውን ለመረዳት ያለውን አስተዋፅዖ አጉልተው አሳይተዋል። "ይህ ጥናት ቀደምት ጋላክሲዎች ውስጥ ስለነበሩት ጠመዝማዛ አወቃቀሮች አመጣጥ በጣም ሊሆኑ ስለሚችሉ ሁኔታዎች ወሳኝ መረጃ ይሰጣል" ስትል ገልጻለች።
በአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ESO) የሚተገበረው የALMA ኦብዘርቫቶሪ በዚህ ጥናት ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። በውስጡ 66 አንቴናዎች በአንድ ጊዜ በመመልከት የALMA ውሂብ ተጣምሮ ኃይለኛ ሱፐር ኮምፒውተሮችን በመጠቀም የጋላክሲውን ነጠላ ምስል ፈጠረ።
ይህ በ BRI 1335-0417 ላይ ያለው አዲስ ግንዛቤ ጋላክሲው በጣም ርቆ የሚገኝ በመሆኑ የበለጠ አስደናቂ ያደርገዋል። ዛሬ ከሱ የምናየው ብርሃን አጽናፈ ሰማይ አሁን ካለበት ዕድሜ 10 በመቶው ብቻ በነበረበት ጊዜ ወደ ጥንታዊው ታሪክ መስኮት ነው።
የጋላክሲ ዝግመተ ለውጥን በቀጥታ መመልከት የማይቻል ቢሆንም የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ሳይንቲስቶች የጥንት ጋላክሲዎችን ውስብስብ ታሪክ እና አጽናፈ ሰማይን በመቅረጽ ውስጥ ያላቸውን ሚና አንድ ላይ እንዲሰበስቡ እየረዳቸው ነው። ይህ ጥናት የኮስሞስን ሚስጥራቶች ለመግለጥ በምናደርገው ጥረት ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍን ያሳያል።