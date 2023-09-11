የኒንቴንዶ የተረሳው የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ፣ Sky Skipper እንደገና ማግኘት

በኒንቴንዶ የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታዎች መጀመሪያ ቀናት፣ ያልተሳካላቸው እና ያልተሳካላቸው ነበሩ። ይሁን እንጂ በ 1981 የበጋ ወቅት ኔንቲዶ ሁሉንም ነገር የሚቀይር ጨዋታውን አወጣ - አህያ ኮንግ. በሽገሩ ሚያሞቶ የተነደፈው አህያ ኮንግ በማንኛውም ጊዜ ከፍተኛ ሽያጭ ካገኙ የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታዎች አንዱ ሆኖ ዓለምን ከማሪዮ ጋር አስተዋወቀ። ነገር ግን ከአህያ ኮንግ ስኬት ጎን ለጎን ሚያሞቶ እና ዳይሬክተር ጄንዮ ታኬዳ ሁሉም የተረሳ ሌላ የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ ላይ ሰርተዋል - ስካይ ስኪፐር።
ስካይ ስኪፐር በ1981 በጃፓን የመጫወቻ ስፍራዎች ለሙከራ በተወሰኑ ቁጥሮች ተለቋል፣ ግን ምላሹ ደካማ ነበር። በተመሳሳይ ሞቅ ባለ አቀባበል ለሙከራ ወደ ኔንቲዶ አሜሪካ ጥቂት ካቢኔቶች ተልከዋል። ጨዋታው እንደ አህያ ኮንግ ያሉ ግዙፍ ጎሪላዎችን በማስወገድ አንትሮፖሞርፊክ የመጫወቻ ካርዶችን የሚሰበስብ ባለ ሁለት አውሮፕላን ቀርቧል። ግራፊክስ በጊዜው አስደናቂ ነበር, ነገር ግን አጨዋወቱ ግራ የሚያጋባ እና ብዙም የሚስብ አልነበረም.
በደካማ አቀባበል ምክንያት ስካይ ስኪፐር በይፋ አልተለቀቀም እና የካቢኔዎቹ የወረዳ ሰሌዳዎች ለ 1982 ፓፔዬ ጨዋታ እንደገና ተዘጋጅተዋል። አሰባሳቢው አሌክስ ክሮሊ በጨዋታው ተማርኮ እንቆቅልሹን እስኪያወጣ ድረስ ስካይ ስኪፐር ከህልውናው የተሰረዘ ይመስላል። ፖፔዬን ለማስኬድ የተቀየረ ኦሪጅናል ስካይ ስኪፐር የታተመ የወረዳ ቦርድ (PCB) አግኝቶ ገዛው። በጓደኛው ማርክ ዊቲንግ አማካኝነት ፒሲቢን መቀልበስ እና ስካይ ስኪፐርን እንደገና እንዲሮጥ ማድረግ ችለዋል።
ከዚያም ክራውሊ በጥቁር እና ነጭ በራሪ ወረቀት ላይ የተመሰረተውን የመጀመሪያውን የካቢኔ ጥበብ ስራ የፈጠረው በኦሊ ጥጥ በመታገዝ የድሮውን የፖፕዬ ማሽን በመጠቀም የ Sky Skipper ካቢኔን እንደገና ፈጠረ። የመጫወቻ ማዕከል ሰብሳቢው ዊትኒ ሮበርትስ ስካይ ስኪፐር በኔንቲዶ የአሜሪካ ዋና መሥሪያ ቤት አዳራሽ ውስጥ እንደነበረ ባወቀች ጊዜ ሌላ ስኬት መጣ። ሮበርትስ የስካይ ስኪፐርን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ እና ምስሎችን ከCrowley ጋር መጋራት ችሏል።
የSky Skipper ዳግም ግኝት የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ አድናቂዎች ጉልህ ጊዜ ነበር። ወደ ኔንቲዶ ቀደምት የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታዎች ታሪክን ይጨምራል እና ተጫዋቾች በአንድ ወቅት ይጠፋል ተብሎ የታሰበውን የጨዋታ ታሪክ እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል።
ትርጓሜዎች
- የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ፡ በትልቅ እና በይፋ በሚገኝ ማሽን ላይ የሚጫወት ጨዋታ ብዙውን ጊዜ በመዝናኛ ማዕከሎች፣ ሬስቶራንቶች እና ሌሎች የመዝናኛ ስፍራዎች ይገኛል።
– PCB: የታተመ የወረዳ ቦርድ፣ እሱም ጨዋታን ወይም የኮምፒዩተር ሲስተምን ለማስኬድ ኤሌክትሮኒክ ክፍሎችን የያዘ።
- የተገላቢጦሽ መሐንዲስ፡- አንድን ምርት ወይም ሥርዓት የመተንተን ሂደት፣ ንድፉን ወይም ዝርዝር መግለጫውን ለመወሰን።
- እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ፡ የሆነን ነገር ለሌላ ዓላማ ለማስማማት ወይም እንደገና ለመጠቀም።
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