የSamsung Foundry Tensor G3 Chip ለተሻሻለ ውጤታማነት የFO-WLP ማሸጊያን አስተዋውቋል።

ማጠቃለያ፡ ሳምሰንግ ፋውንድሪ የተሻሻለ ቅልጥፍና፣ የተሻሻለ የግራፊክስ አፈጻጸም እና የኢነርጂ ቁጠባ ይሰጣል ተብሎ በሚጠበቀው የ FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) ማሸጊያውን በ Tensor G3 ቺፕ ውስጥ በማካተት ላይ እንደሚገኝ ተዘግቧል። FO-WLP ከዚህ ቀደም በ Qualcomm እና MediaTek ጥቅም ላይ ውሏል፣ነገር ግን ይህ የሳምሰንግ ፋውንድሪ የቴክኖሎጂውን የመጀመሪያ ትግበራ ያሳያል። በ Exynos 3 ላይ የተገነባው Tensor G2400 ቺፕ ባለ 9-ኮር ሲፒዩ እና Arm Immortalis G715 ጂፒዩ ባለ 10 ኮር፣ የማቀነባበር እና የግራፊክስ አቅሙን ያሳድጋል። ቺፑ በጥቅምት 8 በጎግል ፒክስል 8 እና ፒክስል 4 ፕሮ መሳሪያዎች ላይ ሊጀምር ነው።
በ Samsung Foundry የተሰራው Tensor G3 ቺፕ የስማርትፎን ቺፕ ቴክኖሎጂን ከ FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) ማሸጊያ ጋር በማዋሃድ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ነው። በ Qualcomm እና MediaTek የተዋወቀው ይህ የማሸግ ዘዴ ውጤታማነትን፣ የግራፊክስ አፈጻጸምን እና የኃይል ቁጠባን ይጨምራል። በዚህ እርምጃ ሳምሰንግ ፋውንድሪ በስማርትፎን ቺፕ ገበያ ውስጥ ያለውን ቦታ ለማጠናከር ያለመ ነው።
በ Exynos 3 ላይ የተመሰረተው Tensor G2400 ቺፕ መጪውን ፒክስል 8 እና ፒክስል 8 ፕሮ መሳሪያዎችን ከGoogle ያመነጫል። አንድ Cortex-X9 ዋና ኮር፣ አራት ኮርቴክስ-A3 ኮሮች እና አራት Cortex-A715 ኮሮችን ጨምሮ ባለ 510-ኮር ሲፒዩ ውቅር ይመካል። ይህ ሲፒዩ ማዋቀር የተሻሻለ የማስኬጃ ሃይል እና ቅልጥፍናን ቃል ገብቷል፣ ይህም ተጠቃሚዎች በተቀላጠፈ ባለብዙ ተግባር እና ፈጣን የመተግበሪያ አፈፃፀም እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል።
ከግራፊክስ ችሎታዎች አንፃር፣ Tensor G3 ቺፕ በ715 ኮሮች የተገጠመውን Arm Immortalis G10 GPU ይጠቀማል። ይህ ተጠቃሚዎች በPixel 7 ስማርት ስልኮቻቸው ላይ የበለጠ መሳጭ ጨዋታዎችን እና ስዕላዊ አፈጻጸምን እንዲለማመዱ የሚያስችል ከቀዳሚው 710-core G8 ማሻሻልን ይወክላል።
የ FO-WLP ማሸጊያ ቴክኖሎጂን በማካተት፣ ከ Samsung Foundry የመጣው Tensor G3 ቺፕ የሃይል ቅልጥፍናን በሚጨምርበት ጊዜ የሙቀት ማመንጨትን ለመቀነስ ያለመ ነው። ይህ ቀዝቀዝ የሚያሄዱ መሣሪያዎችን ያስከትላል እና በክፍያዎች መካከል ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆዩ ሲሆን ይህም አጠቃላይ የተጠቃሚ ተሞክሮን ያመቻቻል።
ምንጮች፡ Revegnus (@Tech_Reve)