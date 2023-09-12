EA የፕሮጀክት ረኔን አስታውቋል፡ የቀጣዩ-ጄን ሲምስ ጨዋታ ለማውረድ ነፃ ይሆናል።

EA ስለ መጪው ትውልድ ሲምስ ጨዋታ አዲስ ዝርዝሮችን አሳይቷል፣ በፕሮጀክት ረኔ ስም የተሰየመ። ከሲምስ ጀርባ የዝግጅት አቀራረብ ላይ በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ ላይ ኩባንያው ጨዋታው በነጻ ማውረድ እንደሚገኝ አስታውቋል። ይህ እርምጃ ባለፈው አመት በነጻ ለመጫወት የሄደውን የ Sims 4 ስኬት ይከተላል።
የፕሮጀክት ሬኔ ነፃ የማውረድ አማራጭ ማለት ተጫዋቾቹ ያለደንበኝነት ምዝገባ፣ ዋና ጨዋታ ግዢ ወይም ኢነርጂ መካኒክ ሳያስፈልጋቸው ጨዋታውን መቀላቀል፣ መጫወት እና ማሰስ ይችላሉ። EA ተጫዋቾች ጓደኞችን እንዲጋብዙ ወይም እንዲቀላቀሉ እና አዳዲስ ባህሪያትን፣ ታሪኮችን እና ፈተናዎችን እንዲለማመዱ ቀላል ለማድረግ አስቧል።
ሆኖም EA ጨዋታው አሁንም እንደ The Sims 4 ሊገዛ የሚችል ይዘት እና ጥቅሎች እንደሚኖረው አብራርቷል። ነገር ግን የዋጋ አወቃቀሩ እና እነዚህ እቃዎች እንዴት እንደሚሸጡ ከአሁኑ ጨዋታ ሊለያይ ይችላል። EA መሰረታዊ የአየር ሁኔታን ለሁሉም ሰው እንደ ነፃ ባህሪ የመጨመር ምሳሌ ሰጠ ፣ የወደፊቱ ጥቅሎች እንደ ክረምት ስፖርት ወይም ውድድር ባሉ ልዩ ጭብጦች ላይ ሊያተኩሩ ይችላሉ።
የፕሮጀክት ሬኔ መለቀቅ ማለት ለሲምስ 4 የሚሰጠው ድጋፍ ያበቃል ማለት አይደለም። EA ለወደፊቱ ለሲምስ 4 ማህበረሰብ ዝማኔዎችን እና አዳዲስ ይዘቶችን መስጠቱን ለመቀጠል አቅዷል።
ምንም እንኳን የተለየ የማስጀመሪያ ቀን ባይገለጽም፣ EA ለፕሮጀክት ሬኔ የበለጠ ግልጽነት ያለው የእድገት ሂደት ሲሰራ ቆይቷል። ኩባንያው ቀደም ሲል ጨዋታው ሁለቱንም ብቸኛ እና ባለብዙ ተጫዋች ልምዶችን እንደሚያቀርብ ገልጿል, ስለ ባለብዙ ተጫዋች አካል ተጨማሪ መረጃ በዓመቱ ውስጥ ይገለጣል.
ምንጭ፡ [ዘ ቨርጅ](ምንጭ)