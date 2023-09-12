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የአፕል አመታዊ የአይፎን ዝግጅት፡ ምን ይጠበቃል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
የአፕል አመታዊ የአይፎን ዝግጅት፡ ምን ይጠበቃል

በጉጉት የሚጠበቀው የአፕል አመታዊ የአይፎን ዝግጅት በዛሬው እለት ይጀመራል ፣በዋና የስማርትፎን አሰላለፍ አዳዲስ እድገቶችን ይፋ አድርጓል። በኩባንያው የዝግጅት አቀራረቦች ወይም መሳሪያዎች ላይ ፍላጎት የሌላቸው ዛሬ ከሰአት በኋላ ግንኙነታቸውን ማቋረጥ ቢፈልጉም በዓለም ዙሪያ ያሉ የቴክኖሎጂ አድናቂዎች አዲሱን የአይፎን ሞዴሎችን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።

በመጪዎቹ የአይፎን 15 ሞዴሎች ውስጥ ካሉት ቁልፍ ወሬዎች ለውጦች አንዱ በ iPhone 14 Pro እና Pro Max ውስጥ ወደተዋወቀው “ኖች” ወደ ዳይናሚክ ደሴት መቁረጫ ሽግግር ነው። ከአዲሱ የ SE ልዩነት በስተቀር ሁሉም ሞዴሎች ይህንን አዲስ የንድፍ ባህሪ እንደሚቀበሉ ተገምቷል።

ሌላው ማሻሻያ ሊሆን የሚችለው አሁን ያለውን ከማይዝግ ብረት የተሰሩ ክፈፎችን በመተካት ለአይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ወደ ቲታኒየም ፍሬሞች መቀየር ነው። ይህ ለውጥ የፕሮ ሃርድዌርን የበለጠ ጠንካራ፣ ቀላል እና የበለጠ ፕሪሚየም ሊያደርገው ይችላል። በተጨማሪም፣ የፕሮ ማክስ ሞዴል አዲስ የፔሪስኮፕ ሌንስን ሊይዝ ይችላል፣ ይህም ብርሃንን ለማጠፍ ፕሪዝምን በመጠቀም እና የስልኩን ብዛት ሳይጨምር ከ5x እስከ 6x ያለውን የጨረር ማጉላት ያስችላል።

አፕል የተዋሃዱ የኃይል መሙያ ወደቦችን በሚመለከት የአውሮፓ ህብረት ህጎችን ለማክበር በሚወስደው እርምጃ የመብረቅ ወደቡን አቋርጦ የዩኤስቢ-ሲ ስታንዳርዱን በ iPhone 15 ሊከተል ይችላል። ይህ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው ለውጥ ለተጠቃሚዎች ቀላል የግንኙነት እና የኃይል መሙያ አማራጮችን ይፈቅዳል። የዩኤስቢ-ሲ ተስማሚ የኤርፖድ ጉዳዮችን እና ምናልባትም አዲስ ኤርፖድስን ስለማስተዋወቅ ግምቶች አሉ።

ከአይፎን አሰላለፍ በተጨማሪ ለ Apple Watch Series 9 እና Apple Watch Ultra ትንንሽ ማሻሻያዎችም ይጠበቃሉ። ወደ S9 ቺፕ የሚደረገው ሽግግር ከ 2020 ጀምሮ የምርቱን የመጀመሪያ እውነተኛ ፕሮሰሰር ማሻሻያ ምልክት ያደርገዋል። በተጨማሪም መጪው watchOS 10 የሶፍትዌር ማሻሻያ አፕል Watchን በምንጠቀምበት መንገድ ላይ ጉልህ ለውጦችን ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል።

በአጠቃላይ፣ የአፕል አመታዊ የአይፎን ዝግጅት አዲስ የሃርድዌር እና የሶፍትዌር ማሻሻያዎችን እንደሚያስደስት ቃል ገብቷል። ዝግጅቱን ስንዘግብ እና አዳዲስ መረጃዎችን ስናቀርብ ለበለጠ መረጃ ይከታተሉን።

ምንጮች:
- መስተጋብር
- ብሉምበርግ

By Mampho Brescia

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