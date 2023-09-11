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ሎጌቴክ ለተሻሻሉ የርቀት ስብሰባዎች እና የቀጥታ ዥረት ማስተላለፍ ገላጭ ድር ካሜራን አስተዋውቋል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 11, 2023
ሎጌቴክ ለተሻሻሉ የርቀት ስብሰባዎች እና የቀጥታ ዥረት ማስተላለፍ ገላጭ ድር ካሜራን አስተዋውቋል

ሎጌቴክ የቅርብ ጊዜ ፈጠራውን፣ ሎጊቴክ ሪች፣ የርቀት ስብሰባዎችን፣ የመስመር ላይ ትምህርትን እና የቀጥታ ስርጭት ልምዶችን ለማሻሻል የተነደፈ ገላጭ የድር ካሜራ አሳይቷል። ኩባንያው ዲዛይኑን ለማጣራት እና ዋጋውን ለመወሰን በ Indiegogo Enterprise በኩል ካሜራውን ለማጨናነቅ አቅዷል።

ዌብካም እራሱ አዲስ ባይሆንም በሎጌቴክ ዥረት ካሜራ ላይ የተመሰረተ እንደመሆኑ መጠን የአርቲኩላር ክንድ መጨመር የተሻሻለ ተግባርን ይሰጣል። ይህ 1080p፣ 60fps ዌብካም ካስፈለገ በሌላ Streamcam ሊተካ ይችላል፣ይህም ተጠቃሚዎች ጉዳት በሚደርስበት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ አዲስ መሳሪያ መግዛት እንደሌለባቸው ያረጋግጣል።

ሎጌቴክ የገበያ ጥናት ያካሄደ ሲሆን አብዛኞቹ ምላሽ ሰጪዎች ከተራራው ይልቅ ሁሉንም-በአንድ መፍትሄን እንደሚመርጡ አረጋግጧል። ስለዚህ ኩባንያው መድረሻውን እንደ ሙሉ ጥቅል ለማቅረብ ወሰነ. የኢንዲጎጎ ዘመቻ ካበቃ በኋላ እና በቂ መረጃ ከተሰበሰበ በኋላ፣ ሎጌቴክ የሪች ሽያጭን ይጀምራል፣ በነጻ የሚቆም ቤዝ ወይም የጠረጴዛ መቆንጠጫ አማራጮች።

የሪቻው አንዱ ጉልህ ባህሪው ለስላሳ መጥረግ መቻሉ ነው፣ ይህም ተጠቃሚዎች በተቀላጠፈ ሁኔታ በማንዣበብ በጠረጴዛቸው ላይ በቀላሉ እንዲያሳዩ ያስችላቸዋል። የሎጌቴክ ምርት መሪ ጋውራቭ ብራዱ በካሜራው ተራራ ላይ ምስሉ ቀጥ ብሎ መቆየቱን የሚያረጋግጥ ልዩ የተቀየሰ ቀለበት አጉልቷል። የእንቅስቃሴው መረጋጋት እና ቅልጥፍና የነባር ገላጭ የድር ካሜራ ሰቀላዎች ውስንነቶችን ይመለከታል።

ምንም እንኳን ሪች የሚለቀቅበት ጊዜ ትንሽ ዘግይቶ ቢመስልም በብዙ ኩባንያዎች ውስጥ ከርቀት ስራ መውጣቱን ከግምት ውስጥ በማስገባት አሁንም በርቀት መስራታቸውን ለሚቀጥሉት ወይም የበለጠ ተለዋዋጭ ይዘት ለሚፈልጉ ዥረቶች እና ቪሎገሮች ጠቃሚ ጥቅሞችን ይሰጣል። በተለዋዋጭነቱ፣ ሪች የመስመር ላይ ስብሰባዎችን እና የቀጥታ ስርጭቶችን በይነተገናኝ ተሞክሮ ለማሳደግ ያለመ ነው።

ምንጮች:
- Verge

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